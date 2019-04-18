Никита Гусев: «Моя цель — играть в лучшей лиге мира»

Никита Гусев рассказал о своей адаптации в НХЛ. Нападающему «Вегаса» не терпится помочь своей новой команде.

«Никаких гарантий на участие в плей-офф не было. Сейчас самое главное — это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.

«Сыграть в плей-офф было бы очень здорово. Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ. Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча. Думаю, что будет становиться лучше и лучше. В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель».

Напомним, Гусев 14 апреля подписал контракт с «рыцарями». С 26-летним россиянином был заключен годичный договор новичка.

В текущем сезоне Гусев выступал за СКА, который завершил выступление в Кубке Гагарина на стадии полуфинала. Форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав в 62 матчах 82 (17+65) очка при показателе полезности «+39». В плей-офф он набрал 19 (9+10) очков.

После четырех матчей «Вегас» ведет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» 3-1. Пятый матч серии пройдет 19 апреля в 5:00 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт НХЛ