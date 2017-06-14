Старик Санчес, развлечения Эдуардо Варгаса. Сборная Чили, обзор соцсетей. День второй

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» представляет обзор социальных сетей сборной Чили.

Днем ранее сборная Чили сыграла последний товарищеский матч перед Кубком конфедераций. Южноамериканцы проиграли Румынии (2:3) и отправились на стартовую встречу турнира в Россию.

Эдуардо Варгас делает все, чтобы перелет не был так мучителен

Видаль же восхищается своей копией. Ну, почти…

Алексис Санчес, 28 лет. А говорят, что в России выглядят старше своих лет

Стиляга Клаудио Браво уже в пути

#modobarba seguimos 💪🏻

Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1)

А вот и автобус сборной Чили на КК-2017 подъехал. Во всех смыслах этого выражения 

Стандартная чилийская семья в ближайшие дни будет выглядеть именно так. Ждем в гости!

Кто станет лучшим игроком Кубка конфедераций в составе сборной Чили?

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Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

 

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Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

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