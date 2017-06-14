Старик Санчес, развлечения Эдуардо Варгаса. Сборная Чили, обзор соцсетей. День второй

Еженедельник «Футбол» представляет обзор социальных сетей сборной Чили.

Днем ранее сборная Чили сыграла последний товарищеский матч перед Кубком конфедераций. Южноамериканцы проиграли Румынии (2:3) и отправились на стартовую встречу турнира в Россию.

Эдуардо Варгас делает все, чтобы перелет не был так мучителен

Видаль же восхищается своей копией. Ну, почти…

Алексис Санчес, 28 лет. А говорят, что в России выглядят старше своих лет

Ya tengo 80 años 😊y Sabes porque en mi cara siempre hay una sonrisa ? Porque la vida me enseño que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas y recordar que " TODO PASA POR ALGO " Mantén tu sonrisa siempre aunque tú corazón llore .💫 Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1) Июн 14 2017 в 8:09 PDT

Стиляга Клаудио Браво уже в пути

#modobarba seguimos 💪🏻 Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1) Июн 14 2017 в 8:17 PDT

А вот и автобус сборной Чили на КК-2017 подъехал. Во всех смыслах этого выражения

¡Así es! #LaRoja es nuestra gran pasión… Este es el bus que nos trasladará en Rusia #VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/gAsGNlJbOi — Selección Chilena (@LaRoja) June 14, 2017

Стандартная чилийская семья в ближайшие дни будет выглядеть именно так. Ждем в гости!

Кто станет лучшим игроком Кубка конфедераций в составе сборной Чили? Алексис Санчес

Артуро Видаль

Жан Босежур

Не знаю, я буду смотреть «Ворониных» Просмотреть результаты

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Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.