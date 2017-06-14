Старик Санчес, развлечения Эдуардо Варгаса. Сборная Чили, обзор соцсетей. День второй

Еженедельник «Футбол» представляет обзор социальных сетей сборной Чили.
Днем ранее сборная Чили сыграла последний товарищеский матч перед Кубком конфедераций. Южноамериканцы проиграли Румынии (2:3) и отправились на стартовую встречу турнира в Россию.
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А вот и автобус сборной Чили на КК-2017 подъехал. Во всех смыслах этого выражения
¡Así es! #LaRoja es nuestra gran pasión… Este es el bus que nos trasladará en Rusia #VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/gAsGNlJbOi
— Selección Chilena (@LaRoja) June 14, 2017
Стандартная чилийская семья в ближайшие дни будет выглядеть именно так. Ждем в гости!
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press