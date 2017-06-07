Потерянный рай. Как живет «Шапекоэнсе» после катастрофы

71 погибший, 6 раненных — 28 ноября 2016 года навсегда вписано черными буквами в историю футбольной Бразилии. Гибель почти всех членов команды «Шапекоэнсе» прославила данный клуб. Так что происходит с печально известным «Шапе» сейчас?

8 июня

«Шапекоэнсе» — «Гремио»

Место: Шапеко, Бразилия

Стадион: «Арена Конда»

Время: 03:45 (мск)

Приговоренные жить

Помимо стардессы, технического консультанта и журналиста все круги ада прошли и три футболиста. Защитник Алан Рушел уже готовится к возобновлению карьеры. Опорнику Элио Нето повезло чуть меньше: он пришел в себя лишь через 14 дней после катастрофы. Повреждение головы, кома и заражение инфекцией в больнице — все это не сломало игрока. Уже сейчас доктора заявляют: Нето способен вернуться на поле.

Самая страшная история случилась с голкипером «Шапекоэнсе». Жаксону Фольману поставили протез вместо остатков ноги. Помимо этого футболиста мучают боли в шее. О камбэке в большой спорт не идет и речи, но бразилец не отчаивается: молодой человек готов выступать за родную страну на Паралимпиаде, а также жениться в ближайшее время.

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В ответе за слова

Многие гранды мирового футбола во все горло кричали о помощи уничтоженной команде. И лишь «Барселона» перешла от слов к делу: испанцы выделили бразильскому клубу деньги и готовы оплатить ему все расходы для выступления в Кубке Жоана Гампера. Ненавистники сине-гранатовых, время зауважать каталонцев.

За тех, кто не с нами

Новый состав «зеленейших» достойно сражается за погибших предшественников. Весной «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. Кому была посвящена победа — всем и так понятно.

Так как в злополучный день команда летела на финал Южноамериканского Кубка, после катастрофы было принято решение — наградить клуб этим трофеем. Но в битве за Суперкубок континента игроки «Шапе» потерпели поражение: «Атлетико Насьональ» обыграл их по сумме двух матчей.

Скандалы, интриги

Несмотря на священный статус команды, некоторые любители игры N°1 готовы болеть против «Шапекоэнсе». Виной тому служат необдуманные решения тренерского штаба во время игр, а также хамские выходки некоторых игроков клуба. Так, YouTube покоряет видео-фрагмент с матча «зеленейших» против «Насьонала». Во время борьбы за мяч футболист «Шапе» исполняет незамысловатый трюк и лезет пальцами в не самое приятное место соперника. После этого чудак сильно удивился, увидев перед собой красную карточку. При виде такого «веселья» великий Николай Озеров воскликнул бы: «Такой футбол нам не нужен!»

В середине мая же команда Вагнера Мансини угодила в скандал. В групповом матче Кубка Либертадорес «зеленейшие» победили «Ланус» (2:1), а Луис Отавио отметился решающим голом. Позже стало известно, что этому футболисту нельзя было появляться на поле из-за дисквалификации. Чистосердечные признания руководства о незнании данного решения не разжалобили КОНМЕБОЛ: «Шапекоэнсе» засчитали техническое поражение.

Дела текущие и знак свыше

Чемпионат Бразилии только начался. «Шапекоэнсе» выдает один из лучших стартов за всю свою историю: после четырех туров (на 7 июня) команда набрала 10 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. Предстоящая игра с «Гремио» — возможность продолжить победное шествие.

Несколько недель назад любители футбола с ужасом обнаружили новость: самолет «Шапе» экстренно приземлился в одном из аэропортов. Но ноябрьские события не повторились, весь штаб клуба отправился на матч на автобусе. После данных событий все в очередной раз поняли: мир нуждается в этом клубе.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press