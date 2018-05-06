Чертов динамит. Стивен Джеррард возглавил «Глазго Рейнджерс»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард неожиданно решил попробовать себя в британской попсе. Он возглавил некогда грозный «Рейнджерс» и теперь планомерно будет поднимать его на вершину шотландского хит-парада.

Несколько лет назад «Рейнджерс» вернулись в элиту шотландского футбола, преодолев множество трудностей. Но с тех пор вот уже два года если и можно что­то услышать про «джерс», так это то, что они уже не те. Команда потеряла чемпионские амбиции и теперь влачит существование середняка шотландского чемпионата. Про противостояние со своим злейшим врагом и вовсе страшно вспоминать: последний раз победить «Селтик» удалось еще в марте 2012­го. Недавно «Рейнджерс» вновь решились на замену рулевого. Грэм Мерти, который был экстренно назначен тренером после увольнения Педро Кайшиньи, отправился отдыхать менее чем через полгода. Ну а дальше случилось самое интересное.

«Рейнджерс» возглавил Стивен Джеррард. Это стало большим сюрпризом. Совсем недавно он тренировал команду «Ливерпуля» до 19 лет, а тут сразу откликнулся на предложение шотландцев. Легенда «Ливерпуля» никогда не скрывал своих амбиций и желания возглавить основную команду «красных». Но учитывая результаты клуба при Юргене Клоппе, просиживать штаны, тренируя «молодежку», ему придется очень долго.

Как тренер Джеррард пока ничем не запомнился, хотя его парни из «молодежки» «Ливерпуля» заслуживали внимания. В конце 2017 года они были лидерами в АПЛ до 18 лет и вышли в 1/16 молодежной ЛЧ, а также далеко прошли в кубках. Банда Джеррарда проиграла всего один матч из 21. Но во второй половине сезона все начало рушиться. Травмы, аренды, переводы – в итоге «Ливерпуль» растерял лидирующие позиции, повылетал из кубков и остался ни с чем. Зато труды Стивена оценил Клопп. Лигочемпионские баталии против «Ромы» не обошлись без ребят Джеррарда, и на Стадио Олимпико вместе с основной командой отправились игроки «молодежки» Кертис Джонс и Рафа Камачо. Они хоть и не вышли на поле, но были включены в итоговый список Юргена на игру.

Это не очень многое, но, видимо, в Шотландии на большее пока и не рассчитывают. Натерпевшись за несколько лет позора, теперь им захотелось перезапустить клуб. Упор будет делаться на молодежь, а Стивен получит большой кредит доверия для реализации самых смелых идей. На своей первой пресс­конференции он сказал:

Я думаю, главное – побеждать. Я не тот тренер, который будет заливать про философию. Главное – идти к цели и делать все поступательно.

Этим он и дал понять, что никаких быстрых успехов ждать не стоит. Самое главное во всей это истории для Стивена Джеррарда то, что он получит шанс работать с командой, обладающей большой историей и традициями. Несмотря на свое нынешнее состояние, «джерс» все еще считаются в Шотландии топ­клубом. Лучшего варианта карьеры и не придумаешь. Конечно, глобальная цель всей этой авантюры понятна – попасть в главную команду «Ливерпуля» и стать кем­то вроде Зинедина Зидана, а может, и лучше. Но есть в этой истории и своя локальная цель, и она не менее красива. Джеррарду точно захочется положить конец гегемонии «Селтика», который выигрывает чемпионат Шотландии уже восемь сезонов подряд. А если вспомнить о том, что «кельтов» возглавляет его бывший тренер Брендан Роджерс, ситуация станет похожа на настоящий боевик.

На днях болельщикам уже представили Стивена Джеррарда. Они настолько обрадовались этому назначению, что сразу же придумали песню в его честь.

Он синий, он белый, он чертов динамит!» – доносилось в адрес Стивена от армии фантов «джерс».

He’s blue he’s white he’s fucking dynamite Steve Gerrard 🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/0CvRwqJuoj — Andy Stark (@AndyStark1) 4 мая 2018 г.

Поддержку ему также оказали его теперешние коллеги. «Если Стивен думает, что это подходящий момент, то я уверен: это подходящий момент», – высказался о назначении Джеррарда в «Рейнджерс» Юрген Клопп. Не остался в стороне и нынешний тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс, назвав случившееся серьезным шагом в жизни Стиви и пожелав удачи. А президент «Рейнджерс» Дэйв Кинг сразу же дал обещание:

Мы найдем средства для того, чтобы Джеррард мог усилить команду хорошими игроками и привел нас к чему-­то стоящему

По слухам, Стивен уже наметил первую трансферную цель: он хочет пригласить в «Рейнджерс» своего бывшего партнера по «Ливерпулю» словацкого защитника Мартина Шкртела. Если это так, то англичанин действительно настроился очень серьезно. Скоро «Селтику» снова будет тесно.

Текст: Евгений Морозов

Фото: ФК «Рейнджерс»