Звездная болезнь. Чем запомнился матч «Црвена Звезда» — ЦСКА

ЦСКА первым из российских клубов стартовал в плей-офф Лиги Европы и начал с нулевой ничьи в Белграде. Игра армейцев оставила неоднозначные впечатления. При всем кадровом дефиците, москвичи отличались упорством, но без идеи все старания прожигались вхолостую.

Армейцы направились в Белград на первый матч против «Црвены Звезды» напрямую из Кампоамора, где провели два полноценных сбора. В Сербию из-за травм и перебора желтых карточек не полетел Тимур Жамалетдинов, Георгий Щенников и Алексей Березуцкий.

Если потерю молодого форварда ЦСКА было кем компенсировать, то кадровые утраты в защите требовали от главного тренера осмысленных решений.

Сергей Игнашевич в свои 38 лет по-прежнему в стиле Терминатора справляется с физическими нагрузками на сборах, но даже походу игр чемпионата России его скорость – слабое место в армейской обороне. В связи с этим Виктор Гончаренко пошел на риск и в короткие сроки наиграл номинального опорника Понтуса Вернблума на позицию центрального защитника.

Хотя еще недавно швед расценивался вовсе, как новый форвард красно-синих. Болельщики могли наблюдать эксперимент в товарищеском спарринге против «Эльче». Армейцы победили всухую – 3:0.

В том же товарищеском матче весь левый край закрыл юный Константин Кучаев. Его позиция наиболее схожа с ролью в ЦСКА Александра Головина с той лишь поправкой, что Кучаев за счет хорошего первого паса настроен больше на атаку, нежели разрушение.

По контрольной игре сложно было сделать вывод, что в Сербии на левом краю защиты армейцев сыграет именно Константин, но главный тренер посчитал, что ни Кирилл Набабкин, ни Георгий Миланов не готовы к такому матчу.

Только самовывоз. Почему звезды ЦСКА не раскрываются в Европе

ЦСКА начал игру против «Црвены» выжидательно и действовал исходя из ситуации. Основным шансом армейцев были контратаки, ведь в атаке действовали легконогие Ахмед Муса и Витиньо. Но команда Владана Милоевича учла стратегический фактор, и сама намеренно отдала мяч российской команде. ЦСКА обучен позиционным атакам, но однообразные навесы и забросы к голам не привели.

И здесь выяснилось, что для армейцев помимо защиты, не менее проблемной зоной все еще является атака и аренда Ахмеда Мусы это пока не изменит. Связка в нападении Муса – Витиньо давала лишь иллюзию наличия форварда, ведь нигериец в лучшей форме всегда играл на фланге, особенно, если здоров был Сейду Думбия, бравший часть опекунов на себя. Бразилец номинально – центральный атакующий полузащитник, игрок подыгрыша и самому завершать атаки в его профиль никогда не входило.

Перемещения новой связки ЦСКА выглядели так: при наличии свободных зон Ахмед Муса смещался на фланг, в то время как Витиньо оставался ближе к воротам соперника.

Армейцы имели шанс наказать сербов, но в разных ситуациях подводила реализация, мокрый газон и отсутствие сыгранности.

#ЦрвенаЗвездаЦСКА 0️⃣:0️⃣

Первый матч 1/16 финала #ЛигаЕвропы завершился без голов, и теперь все решится 21 февраля в Москве

🔴⚪️🆚🔴🔵 pic.twitter.com/31vF1kV0HZ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 13, 2018

Центр поля ЦСКА этот матч не выиграл: Алан Дзагоев временами принимал решения так долго, что можно было услышать приближающийся гимн ЛЧ, а Александр Головин на игру настроился так решительно, что первым получил желтую карточку и теперь в ответном матче не сыграет. У Виктора Гончаренко еще один потерянный паззл, а задачу выхода в следующую стадию Лиги Европы никто не отменял.

Лига Европы. 1/16 финала

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – ЦСКА – 0:0 (0:0)

Белград. 13 февраля.

Стадион: «Райко Митич – Црвена Звезда».

Судья: Павел Рачковски (Польша).

«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Крстичич, Бен Набуан, Радоньич (Срнич, 78), Пешич (Рачич, 85).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Вернблум, Васин, Фернандес, Кучаев, Головин, Дзагоев, Натхо, Витиньо (Чалов, 85), Муса.

Предупреждения: Березуцкий В. (20), Головин (22).

7 (2) удары (в створ) 14 (5)

8 фолы 9

6 угловые 9

2 офсайды 1

42 % владения мячом 58

Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом официальном матче 2018 года

Текст: Юрий Алеманов

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА