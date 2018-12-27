Золотой тройничок. Главные победы российского хоккея

Неудач в завершающемся году было немало: вылет российских сборных с ЧМ и МЧМ на стадии 1/4 финала, «бан» «Лады» и «Югры» в КХЛ… Но зачем делать акцент на худшем, когда можно вспомнить события, благодаря которым фраза «наш хоккей небезнадежен» все еще актуальна?

Олимпийские игры. Формально победа не относится к России: МОК официально присудил «золото» хоккеистам ОАР. Но общественность помнит, как игроки и болельщики спели российский гимн после валидольного финала против Германии (4:3 ОТ).

Факты:

1. Если раньше хоккеисты входили в «Тройной золотой клуб», то куда отправится Павел Дацюк? Как известно, в заслуженную триаду попадают победители ЧМ, ОИ и Кубка Стэнли. 39-летний нападающий стал обладателем всех этих наград, но отличается от других членов клуба одним достижением – выигрышем Кубка Гагарина.

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2. Игры в Южной Корее стали последними для Олега Знарка-тренера: больше он никого не тренировал, не продлив контракт ни со СКА, ни с национальной командой. До ноября он не работал в хоккее, но 27 числа стал консультантом сборной России. Сейчас в его обязанности входит отбор резерва для основной команды страны.

Кубок Стэнли. Александр Овечкин сумел победить в Кубке Стэнли спустя 12 лет после переезда в Северную Америку. Но теперь «Вашингтон» тащил не один капитан: первой победы в своей истории «Кэпиталз» добились благодаря командной мощи.

Факты:

1. Если вы считали, что НХЛ выдала Овечкину приз самого лучшего игрока плей-офф из уважения, то пересмотрите статистику россиянина: в 24 играх плей-офф Ови набрал 27 (15+12) очков и стал лучшим снайпером Кубка Стэнли-2018.

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2. Основные споры в СМИ были вызваны из-за «неуважения» к Евгению Кузнецову: форвард стал лучшим игроком турнира по системе «гол+пас» (12+20). Даже у тогдашнего главного тренера «Кэпс» Барри Тротца не было определенной позиции: «Кто должен был взять «Конн Смайт Трофи»? Вероятно, пришлось бы разбить приз пополам, потому что и Овечкин, и Кузнецов хороши».

Кубок Гагарина. По ходу «регулярки» СКА и ЦСКА оторвались от конкурентов с большим отрывом. Но Кубок Гагарина неожиданно взял «Ак Барс», оставивший «лигу двух коней» без трофея. Так у многих болельщиков пропала уверенность в силе только двух богачей из КХЛ.

Факты:

1. В финале плей-офф «Ак Барс» победил ЦСКА с общим счетом 4:1, став соучастником нескольких рекордов. Первый – косвенный: теперь ЦСКА считается единственным клубом в истории КХЛ, который два раза выступал в финале КГ и ни разу его не выиграл. Второй и третий – прямая заслуга «барсов»: команда стала первой не только по числу выходов в финалы (4 раза), но и по общему количеству побед в Кубке (3).

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2. 37-летний форвард Данис Зарипов выиграл уже пять Кубков Гагарина (еще два – с «Металлургом» Мг) за 10-летнюю историю розыгрыша. И это притом что еще летом 2017-го нападающего дисквалифицировали на 2 года за допинг. Адвокаты игрока доказали, что Данис стал жертвой ошибки и скостили ему срок до полугода, а уже весной нападающий набрал 11 очков в 16 встречах плей-офф.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press