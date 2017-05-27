Знарок и его команда. Сборная России заняла 3-е место на чемпионате мира по хоккею

Наша хоккейная сборная поехала на чемпионат мира, который в этом году проходил в Кельне и Париже, без главных звезд – Александра Овечкина, Евгения Малкина, Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и Сергея Бобровского. Но даже в этом, достаточно скромном составе продолжила приятную для себя традицию и привезла с турнира медали. Как и год назад, бронзовые. В отсутствие самых популярных хоккеистов роль персоны, к которой приковано особое внимание, взял на себя главный тренер нашей команды Олег Знарок.

Перетягивание Канады

Знарок возглавил главную команду страны в 2014-м, после того как Зинэтула Билялетдинов провалился на домашней Олимпиаде в Сочи. Олег Валерьевич с ходу взял «золото» чемпионата мира, но людей, понимающих в хоккее чуть больше среднестатистического болельщика, тот триумф в Минске не особенно убедил. Все-таки по составу на белорусском ЧМ россияне были голову выше остальных и сделали то, что были просто обязаны. Скептики оказались правы: ни на одном из следующих чемпионатов, где у соперников подбор игроков оказался уже более серьезным, Знарок свой успех повторить не смог. А отдельной строкой в его тренерской биографии стоят теперь поражения от канадцев.

Родоначальникам хоккея сборная России с треском проиграла в финале чешского ЧМ-2015 – 1:6. Затем, пусть и с боями, уступила им в товарищеском матче в Питтсбурге прошлой осенью и в полуфинале Кубка мира в Торонто. Поэтому, когда ей достались канадцы на ЧМ-2017, журналисты спросили Знарка, не будут ли у него сидеть в голове предыдущие неудачи.

Услышав это, главный тренер сборной мгновенно вспылил и отмахнулся: «Да ничего у меня не сидит. Я что, мальчик 18-летний, что ли?»

Как выяснилось, сделал это он совершенно напрасно. Россияне в полуфинале проиграли Канаде 2:4, и «кленовые листья» остаются единственной командой, которую Знарок пока не смог победить ни разу.

После финального свистка репортеры опять вернулись к историческим параллелям с Прагой и Торонто. Но Олег Валерьевич снова был непреклонен. «Ничего нет», — стиснув зубы ответил тренер на вопрос, что общего между этими матчами. Отчасти он был прав, потому что в Кельне у сборной России впервые был реальный шанс Канаду обыграть. Но ведя в счете 2:0 после второго периода, мы получили 2:4 к финальной сирене. Когда такое происходит, первым делом возникает вопрос: как же главный тренер настраивал команду на решающий отрезок, что она его проиграла с таким треском? Тем более что сам Знарок с ходу заявил: «Никого из ребят упрекнуть не могу».

На что тут же услышал: «А себя вам есть в чем упрекнуть?» Важный вопрос задал коллега, терять которому было уже нечего, – Олег Валерьевич и так его на дух не переносит, да и Сергей Овчинников когда-то обещал ему дать в лоб, но так и не дал. «Вас могу упрекнуть. За такие вопросы», — Знарок просверлил смельчака таким взглядом, что развить щекотливую тему желающих больше не нашлось. Тем более что биография Олега Валерьевича подтверждает: шутить с ним не надо.

Латвийский немец

Родина нынешнего главного тренера сборной России – город Усть-Катав Челябинской области. Но имя себе он сделал все-таки не в местном «Тракторе», где начинал карьеру игрока, а в Риге, где еще в советские времена была очень приличная команда «Динамо». Там же, в Латвии, Знарок прославился и за пределами льда.

В 1988-м в ресторане Юрмалы он принял активнейшее участие в кровавой драке с местными бандитами. Им потом даже дали условные сроки, а хоккеист, так отчаянно бившийся, впечатлил авторитетов настолько, что, по рассказам отца Олега, Валерия Знарка, ему даже предложили серьезную «должность» в криминальном мире.

Бандитом наш герой, к счастью, не стал, но репутацию конкретного парня заработал. И много раз ее потом подтверждал. Олег Валерьевич, уже будучи солидным тренером, охотно дрался как с игроками других команд, так и с тренерами, публично хамил журналистам, но никаких серьезных наказаний за это не понес. Разве что получил дисквалификацию на финал чемпионата мира за жест в адрес шведского тренера Рихарда Гренберга. Знарок провел тогда пальцем по шее, что трактуется вроде бы однозначно. Но объяснил это тем, что у него болело горло.

Понятно, что если бы список достоинств Олега Валерьевича ограничился его своеобразным поведением, то до роли наставника сборной России и ведущего клуба страны он бы не дослужился никогда. На самом деле Знарок был еще и отличным хоккеистом, который смог стать высококлассным тренером. Именно он забил решающий гол и вывел Латвию в элиту мирового хоккея – после развала Союза все команды из экс-советских республик, кроме России, начали выступать с самых низших дивизионов. Именно он уже в роли главного тренера прибалтийской сборной добился с ней самого высокого результата в ее истории – седьмого места на чемпионате мира-2009.

Было забавно наблюдать, с каким уважением нынешний главный тренер латышей Боб Хартли, проиграв на этом ЧМ России 0:5, расхваливал Знарка и вспоминал его успех восьмилетней давности. Олег Валерьевич, выслушивая похвалы, лишь благосклонно кивал. А когда его спросили, зачем же было так жестоко расправляться с нечужой для себя командой, то лишь пожал плечами и буркнул: «Обычная игра».

Интересно, что Знарок при всех его заслугах перед латвийским хоккеем еще в 2001 году сменил гражданство этой страны на немецкий паспорт. В Германии он заканчивал игровую карьеру и провел здесь почти десять лет.

Парадоксально, но на чемпионате мира в Кельне мы не услышали от Олега Валерьевича ни слова на местном языке. И теперь подозреваем, что он может немецкий и не знать. С языками у Знарка вообще дело обстоит неважно. Он единственный тренер топ-сборной, который вообще не говорит по-английски и во время обязательных мероприятий пользуется услугами переводчика, в роли которого выступает пресс-атташе сборной. Впрочем, кто сказал, что тренер обязан быть полиглотом. Главное, чтобы победы приносил. А с титулами у него как раз все в порядке.

Главный по совместительству

Большим тренером Знарок стал все-таки не в сборной Латвии, а на клубной работе. Он умудрился с весьма скромным по финансам и составу ХК МВД выйти в финал Кубка Гагарина-2009/10, где только в седьмом матче серии до четырех побед проиграл казанскому “Ак Барсу». Выступление «милиционеров» стало главной сенсацией сезона, но даже оно не спасло клуб от слияния с московским «Динамо». В итоге именно Знарок, получивший приз лучшего тренера сезона, возглавил объединенную команду. И взял с ней два подряд Кубка Гагарина, обыграв более богатых конкурентов.

Справедливости ради, эмвэдэшно-динамовские успехи ассоциируются с работой не только тренера. Гендиректором обоих клубов был Андрей Сафронов – давний друг Знарка. В этом же сочетании они отработали и в сборной два первых чемпионата мира. Сафронов на них ездил генеральным менеджером. И именно на почве сборной эта дружба развалилась. Когда Олега Валерьевича позвали в национальную команду, он должность главного тренера «Динамо» покинул и стал называться в клубе консультантом. Но затем его отодвинули от дел полностью. Что именно произошло между Знарком и Сафроновым, публично не говорили ни тот ни другой. Не станем этого делать и мы. Намекнем лишь, что финансовый вопрос вроде бы сыграл не последнюю роль.

По факту Андрей Николаевич остается главным человеком в «Динамо», но к сборной более отношения не имеет. А Олег Валерьевич теперь имеет сразу две работы и обе – под руководством одних и тех же людей. Аркадий и Роман Ротенберги сами занимают большие посты и в Федерации хоккея России, и в Континентальной хоккейной лиге, и в клубе СКА из Санкт-Петербурга. Поэтому когда в армейскую команду в очередной раз стали искать тренера, то тему совместительства, которое раньше так категорично запретили Зинэтуле Билялетдинову, в данном случае просто проигнорировали.

Знарок доверие оправдал, в первый же сезон взяв со СКА Кубок Гагарина. И стал таким образом самым титулованным тренером КХЛ.

При этом из тренерского штаба сборной мгновенно исчез предшественник Олега Валерьевича у руля питерцев Сергей Зубов. Объяснять, что произошло, никто даже не пытался. Впрочем, тут все понятно и без слов.

Вообще штаб Знарка в сборной менялся за эти годы довольно сильно. Но есть люди, которые неизменно идут с ним в связке. Прежде всего это Харийс Витолиньш, на котором львиная доля тактической и разной другой работы. Именно он на тренировках объясняет игрокам большинство заданий. Он же несет медийную функцию: в плане красноречия с Харийсом Знарок и близко не сравнится, поэтому Витолиньша при любой возможности отправляют давать интервью вместо главного тренера.

Другой важнейший человек сборной, много лет помогающий Знарку, – тренер вратарей Рашит Давыдов. Его предшественник Владимир Мышкин на Олимпиаде в Сочи до последнего не мог определиться, какой голкипер основной – Сергей Бобровский или Семен Варламов. Они играли по очереди, и эта неопределенность действовала на нервы всем. В решающий момент поставили на Варламова и ошиблись. Зато при Давыдове такого безобразия точно не будет: у него роли расписаны четко, а вратари, работавшие с Рашитом, отзываются о нем с восторгом.

Двух оставшихся тренеров сборной «людьми Знарка» назвать никак не получается. Ибо больше они с Олегом Валерьевичем нигде не пересекаются. Игорь Никитин, отвечающий прежде всего за защиту, параллельно трудился в штабе Дмитрия Квартальнова в ЦСКА. А Илья Воробьев и вовсе руководит магнитогорским «Металлургом» — одним из главных конкурентов СКА. Как Воробьев и Знарок уживаются при этом в сборной остается загадкой. Но, рискнем предположить, что если выступление сборной в Кельне больших руководителей в итоге не устроит и будет решено что-то менять, то именно Воробьев и Никитин находятся в зоне наибольшего риска. «Своих» Знарок точно никогда не сдает, а с остальными он не церемонится.

Кельн – Париж

Текст: Илья Зубко

Источник: Global Look Press

Илья Зубко Заместитель редактора отдела спорта «Российской газеты»