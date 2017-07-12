Знаки Забиваки. Чем запомнился Кубок конфедераций в России

Первый эксперимент по проведению большого футбольного праздника в нашей стране признан удачным. Гости рассыпаются в комплиментах и обещают обязательно вернуться через год – кажется, мы и сами не ожидали такой теплой реакции. Минимум инцидентов и форс-мажоров, максимум дружелюбия и комфорта – Кубок конфедераций открыл нам глаза на то, каким на самом деле должен быть футбол и все, что с ним связано.

Что мы показали

Удобная система приобретения паспорта болельщика и билетов; доброжелательные волонтеры; бесплатный оперативный транспорт; превосходно подготовленные стадионы, проход на которые занимал не более 20 минут и где в перерыве можно было успеть сделать сразу несколько заходов за едой, — все было действительно на высочайшем уровне и с максимальным комфортом для людей. Хотя слова «комфорт» и «футбол» в нашей стране еще недавно казались несочетаемыми. Сейчас можно с полной ответственностью утверждать, что даже полный «индеец» без знания страны и языка, без опыта боления на стадионе и без четкой ориентации в пространстве все равно легко сумел бы попасть на трибуну. Более того, по дороге с ним бы обязательно кто-нибудь сфотографировался, дал бы «пятеру» в знак солидарности и пожелал бы удачи его команде. Побывавшие на этом мероприятии иностранцы вряд ли когда-нибудь скажут, что русские – холодные и закрытые люди.

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Что мы увидели

Со своей стороны, болельщики из разных уголков планеты оставили в России частичку своих фанатских и культурных традиций. Где еще, как не на таких форумах, нам учиться околофутбольной культуре? Здесь она была проявлена в высшей красе болельщиками из Чили. На их примере мы узнали, что, оказывается, можно петь, плясать и веселиться, прославлять свою страну и команду изо всех сил, но при этом ничего не ломать, никого не оскорблять и не напиваться вусмерть. За высадку в России такого многочисленного и задорного десанта в адрес чилийцев хочется снова и снова скандировать фамилию их вратаря: «Браво!»

Болельщики из других стран также показали себя с лучшей стороны, и в этом есть как их, так и наша заслуга. Те же мексиканцы поначалу бродили вдоль стеночек, стараясь не привлекать внимания и не шуметь. Но когда местные стали менять шапки-ушанки на сомбреро и устраивать развеселые фотосессии, потомки ацтеков осмелели и проявились во всей красе. На вопрос «Как дела, амиго?» подавляющее большинство откликалось словом «Perfecto!» и радостными взмахами широкополых шляп.

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Европейские гости вели себя чуть более консервативно, но лишь до тех пор, пока их команда не выигрывала. Если до финала немцы кучковались в ресторациях и с важным видом потягивали пиво, то после игры их ликование переросло в довольно шумную бучу. Которая, впрочем, вызывала не желание спрятаться подальше, как это обычно у нас бывает, а наоборот, присоединиться и поздравить болельщиков с заслуженной победы их команды. Ощущение всеобщего праздника не исчезало с первого до последнего матча Кубка конфедераций, и это одно из главных достижений России как организатора и всех остальных стран как участников.

О футболе

На футбольном поле Россия на фоне конкурентов смотрелась не так выигрышно. Тем не менее, упрекнуть нашу команду не в чем: она продемонстрировала реальный уровень. Сборная старалась, сражалась, атаковала, но процент реализации оказался слишком низкий. Да и пропускали голы россияне как-то нелепо: все три гола в ворота Акинфеева не были следствием хитроумных комбинаций или индивидуального мастерства соперников. Нас ставили в тупик обычные верховые забросы, и от этого только обиднее. Все же стоит понимать: российские футболисты не приучены к такому уровню интенсивности и борьбы, во многом к этим голам привела потеря концентрации.

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Однако при всем этом сборная России не мучилась и не страдала на поле – она играла. Пусть в меру того, что позволял соперник, но пыталась создавать моменты, искала умный выход из обороны вместо безадресных выносов. У команды есть потенциал, главное сейчас – не дергать тренера и игроков и дать спокойно готовиться к чемпионату мира. За год до его старта менять что-то глобальное никакого смысла уже нет. Единственное, что надо скорректировать – отношение прессы. Раздувать на пустом месте скандалы и гнобить главного тренера – худшее, что можно сделать для команды в преддверии мирового форума. Ближайший год сборной России нужна исключительно поддержка.

Тем более что здесь было у кого ей поучиться. Защитник чилийцев Марсело Диас стал чуть ли не главным неудачником турнира, привезя гол в финале. Но разве его подвергли обструкции? Диаса поддержали не только партнеры по команде, но и фанаты чуть ли не со всего мира. А у нас, как обычно, во всем оказался виноват Акинфеев. Между игроками и футболистами должны быть доверительные и уважительные отношения. Только тогда игроки будут биться за сборную, как Артуро Видаль, а среди молодых будут появляться такие, как Горецка и Вернер.

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Вообще, сборная Германии преподнесла главный урок турнира, и не только для нас. Если кто-то еще не знает, как вывести футбол в стране на новый уровень, то теперь все очевиднее некуда. Немецкая система была реформирована в начале 2000-х, через 10 лет пошли первые плоды, а сейчас мы увидели уже второе поколение, еще более сочное. Остается надеяться, что российское футбольное руководство не оставило незамеченным прогресс немецкого футбола и будет корректировать нашу стратегию развития по образцу западных коллег. На примере той же сборной Чили стало ясно, что страсть и отдача способны на многое, но перед системой и дисциплиной зачастую бессильны и они.

Что дальше

А дальше – неизвестность. Сейчас вовсю обсуждается вопрос об изменениях регламента следующего Кубка конфедераций. Вполне вероятно, что он будет реформирован до неузнаваемости и перестанет существовать как таковой. Конечно, ФИФА на выдумки хитра и наверняка сообразит что-то не менее привлекательное. Если этому Кубку конфедераций суждено стать последним в истории – пусть так и будет, ведь турнир в России стал одним из лучших розыгрышей форума за все времена, и наша страна будет им гордиться.

Фото: Сергей Дроняев

Текст: Антон Муша

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