Злопамятный Грозный. «Терек» попробует отомстить «Уфе» за вылет из Кубка России

После зимней спячки в российском футболе наступает горячее время — возобновился чемпионат России. В преддверии жаркой и непредсказуемой борьбы делаем краткое представление соперников по туру. На очереди — «Терек» и «Уфа».

«Терек» — «Уфа»: 5 марта 2017 года, 19:00, «Ахмат-Арена»



«Терек»

Год основания: 1958

Стадион: «Ахмат-Арена»

Место в сезоне-2015/16: 7

Текущее место: 4

Трансферы:

«Терек» осуществил емкую, но качественную трансферную кампанию. Бернард Бериша за полсезона убедил, что «Анжи» — не его уровень. В Грозном его шансы раскрыться выглядят явно лучше, вероятная связка Бериша-Балай выглядит очень интересно. По обратному маршруту Грозный – Махачкала проследовал Сергей Брызгалов. Также грозненцы сумели договориться с «Рубином» об аренде Магомеда Оздоева. Уроженец Грозного в Казани заскучал на лавке, что для игрока сборной России неприемлемо. Рашид Рахимов наверняка найдет ему место. Еще одним арендованным новичком стал словак Гьомбер, права на которого принадлежат «Роме». «Терек» готов к борьбе за еврокубки.

Звезда: Беким Балай

Балай отыграл в «Тереке» всего один круг, но уже обратил на себя пристальное внимание. Мощный албанец постоянно напрягает защиту соперников, здорово играет на втором этаже и цепляется за мяч, а главное – забивает. Он с ходу забрался на второе место в гонке бомбардиров, а если не считать голы с пенальти, то вовсе идет вровень с Федором Смоловым.

Тренер: Рашид Рахимов

Рахимов работает с «Тереком» четвертый сезон, и с ним клуб неизменно движется вперед. В сезоне-2013/14 команда заняла 12 место, затем – 9-е, еще через год – 7-е. «Терек» имеет хорошие шансы подняться еще выше и обновить рекорд.

«Уфа»

Год основания: 2010

Стадион: «Нефтяник»

Место в сезоне-2015/16: 7

Текущее место: 8

Трансферы

Зимняя кампания у «Уфы» ознаменовалась первым делом назначением на пост главного тренера Сергея Семака. Кроме него, клуб должен подписать классного голкипера в лице Александра Беленова. Он займет место Андрея Лунева, которого уфимцы продали в «Зенит» за 3,5 млн евро. Еще одним приобретением стал 18-летний воспитанник «Спартака» Виктор Патрашко. А вот переговоры о трансфере другого спартаковца, Александра Пуцко, завершились неудачей. К тому же команду покинули кандидат в сборную России Виктор Васин, вернувшийся в ЦСКА, хавбек Семен Фомин и два бразильца: Марсиньо отправился в турецкий «Газиантепспор», а Диего Карлос еще не нашел себе новый клуб.

Звезда: Кехинде Фатай

После ухода Андрея Лунева претендентами на роль лидеров «Уфы» стали нигерийцы Игбун и Фатай. Последний провел на поле вдвое меньше времени, но забил уже четыре мяча против двух у Игбуна. С такой скорострельностью Фатай скоро может побить клубный рекорд Марсиньо: в РФПЛ бразильский форвард был единственным, кто сумел забить за «Уфу» семь мячей за сезон.

Тренер: Сергей Семак

Один из самых уважаемых людей в российском футболе дебютирует на посту главного тренера. Примечательно, что первой реформой Семака стали штрафы за мат. Новый наставник полон решимости побороться за место в топ-8, но это будет непросто.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press