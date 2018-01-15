Жертва темной магии. Почему от Ромелу Лукаку больше вреда, чем пользы

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири недавно повеселил публику, заявив, что в уходе бельгийского нападающего замешаны колдуны вуду. Будто они напророчили его матери продолжение карьеры Ромелу в «Челси». Вместо «синих» Лукаку перешел в «МЮ», и теперь с ним творятся странные вещи.

Основной форвард «Юнайтед», позиционирующего себя как главного конкурента «Сити» на данном этапе, по количеству результативных действий идет в районе 8-10 места среди всех игроков АПЛ. Лукаку играет на показателях Фирмино и Мораты, да и Агуэро с тремя пенальти ушел недалеко, так что на первый взгляд ничего страшного нет: Ромелу держит уровень прямых конкурентов. Но – как в пошлом анекдоте – есть нюанс: бельгиец пугающе часто привозит голы не в те ворота.

Обратить внимание на эту деталь заставило манчестерское дерби в 17-й туре. Первый гол «Сити»: угловой, Лукаку проигрывает борьбу в воздухе Отаменди (+7см и +12кг не помогли), после чего Давид Сильва забивает с двух метров. Второй мяч «горожан» отличался лишь деталями: снова стандарт, подача на дальнюю штангу. Ромелу пытается выбить снаряд в касание, но плохо попадает: мяч срезается и рикошетит от своего под удар все того же Отаменди. Судьбу битвы лидеров чемпионата решила очная дуэль центрального защитника «Сити» и нападающего «МЮ». Аргентинец выиграл ее за явным преимуществом, на всех участках поля показав оппоненту, о чьих мужских достоинствах на самом деле нужно слагать песни.

Двумя турами ранее на «Эмирейтс» Лукаку едва не «налукакал» в свои ворота. Ситуация все та же: навес на дальнюю, бельгиец в борьбе с оппонентом валится с ног и причудливо отправляет мяч под штангу. От попадания в хит-парад самых красивых автоголов сезона Ромелу уберег исключительно Де Хеа и его роскошный сейв. Но чем дальше, тем сильнее все убеждаются, что его лучше вообще не подпускать к своей штрафной от греха подальше.

19-й тур, второй гол «Лестера»: Магуайр забегает за спину Лукаку, тот начинает его сопровождать, но отклеивается и переключается на Окадзаки. Защитники «МЮ» не успевают перестроиться, и «лисы» на последней минуте спасаются от поражения. 20-й тур, первый гол «Бернли»: после подачи со стандарта Лукаку не придумал, чем выбить летящий в него мяч, в итоге получилась голевая скидка на Барнса. «МЮ» с самого начала оказывается в положении отыгрывающейся и в результате вновь теряет два очка. Разумеется, вину за большинство пропущенных мячей можно размыть между всеми игроками «Юнайтед», но факт в том, что именно бельгиец оказывался главным антигероем этих эпизодов.

Можно списывать все на невезение, но 4 случая за 4 тура, напрямую повлиявших на исход, свалить на стечение обстоятельств не получается. Может, вуду все-таки навтыкали иголок в его гомункула? Тренеры соперников вполне могут (если еще этого не делали) просить исполнителей стандартов подавать прямо в Лукаку . Неумение Лукаку конвертировать габариты в мощь теперь сказывается не только в атаке (а его потерянность в играх с топ-командами никуда не исчезла), но и при обороне собственных рубежей. Здесь он ведет себя слишком небрежно, относится к защите своих ворот без должной концентрации.

Не это ли причина, по которой Лукаку в последнее время не празднует голы? И Моуринью вдруг тоже надел на себя холодную маску – нет, не безразличия, скорее расчетливости. Вдруг он пытается таким образом снять со своего ударного форварда злой рок , помочь ему стать хладнокровным и научиться концентрироваться? Жозе подает пример сам, демонстрируя контроль над эмоциями. Не всегда, конечно, если вспомнить всеми обсуждаемую пикировку с Антонио Конте. Но все же португалец пытается сделать вид, что полностью невозмутим, и заразить этим всю семью «дьяволов». В Лукаку не чувствуется необходимой ментальной уверенности. Ему пора повзрослеть и окрепнуть духом, иначе надолго он в «МЮ» не задержится. Впрочем, в предсказании вуду говорилось о Лондоне,а не Манчестере…

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Видео: Youtube

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