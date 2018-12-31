Жажда чемпиона. Чего добивается Люка Эрнандес

Люка Эрнандес провел лучший год в карьере, став чемпионом мира и завоевав несколько трофеев в составе «Атлетико», где лишь недавно окончательно закрепился в основе. Тем неожиданнее оказались новости о его скором уходе из испанского клуба в «Баварию». И пока мюнхенцы и мадридцы разбираются между собой, Эрнандес сам решает свою судьбу.

Трудный выбор

Президент мадридского клуба Энрике Сересо сразу дал понять позицию команды в вопросе продажи французского защитника: «На данный момент Люка Эрнандес – игрок «Атлетико». И он хочет остаться. Я на самом деле не знаю о предложении «Баварии», о том, что они собираются активировать опцию выкупа за 80 млн евро. Мы строим команду, а не продаем».

И все же это не остановило испанские СМИ. Новости о том, что «Бавария» собирается выкупить Люку Эрнандеса за эти самые 80 млн евро, распространились по интернету словно мощный вирус, поражающий организм. Был обозначен даже срок потенциального контракта — 4 года.

В ответ на это испанцы опубликовали пресс-релиз, где сообщалось, что Люка Эрнандес опроверг информацию о своем уходе. Кроме того, в разговоре президентов двух клубов «Бавария» также заявила, что никакой сделки не было. Высказаться решился и председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Сейчас я не могу ничего подтвердить или опровергнуть. Мы в процессе размышления насчет того, что мы будем делать в январе, если будем. Но пока мы ничего не решили. Если бы мы кем-то интересовались, мы бы проинформировали «Атлетико». У нас с ними замечательные отношения».

Несмотря на все опровержения, «Бавария» действительно оказалась заинтересована в приобретении француза. И неспроста. Надо сказать у мюнхенцев на то есть весомые причины.

Универсальное средство

Люка Эрнандес выступает в роли либо флангового, либо центрального защитника. Сам он привык к левому краю, но Диего Симеоне чаще использует его на правом, так как была необходима замена постаревшему Хуанфрану. В последнее время Эрнандес преимущественно играет в центре, но в Мюнхене ему, скорее всего, предоставят место на фланге. Но разве у «Баварии» и без француза нет хороших защитников?

В общем-то, они есть, но, как и вся «Бавария» в этом сезоне, не показывают то, чего от них ожидали. Если рассматривать левых защитников, то на этой позиции в немецком клубе могут играть Давид Алаба и Рафинья. Говоря об австрийце, Алаба не слишком часто фолит, совершает по одному отбору, перехвату и выносу за матч. Давида, кстати, не очень-то легко обыграть в результате дриблинга. Зато это просто сделать, когда перед тобой Рафинья. Бразилец совершает в среднем примерно два отбора за матч, один перехват и один вынос. Собственно говоря, можно сказать, что они с австрийцем мало чем отличаются.

А вот Люка Эрнандес совершенно не похож на игроков «Баварии». Работа с Диего Симеоне дала о себе знать. Француз совершает более двух отборов за матч, ровно один перехват и целых три выноса. Кроме того, Люку гораздо труднее обыграть, но у него есть один незначительный минус. В отличие от двух игроков «Баварии» Эрнандес чаще фолит (по статистике на несколько десятых). Но разве это способно затмить все предыдущие показатели игрока? В общем, кто бы что там не говорил, но игрок уровня Люки точно не будет лишним для «Баварии». Так же, как и «Атлетико».

Планы на будущее

Конечно, «Бавария» — это неплохой вариант для продолжения карьеры. Но кажется, Люка не особо заинтересован в переезде в Мюнхен. Хотя испанские СМИ зацепились за возможный трансфер, и вскоре появилась новость о том, что француз вновь согласовал контракт с немцами. Была даже названа зарплата в размере 8,5 млн евро. Проблема для «Атлетико» состоит в том, что клуб попросту не способен предложить больше. Это связано с огромным контрактом Гризманна и потолком зарплат, установленным Ла Лигой, — 293 млн евро. Несмотря на это, «Атлетико» даже предложил удвоить зарплату защитнику. На данный момент Эрнандес получает 3 млн евро. Да и «Бавария» пошла на уступки: после встречи представителей клубов было решено, что «Атлетико» договорится о продлении контракта с игроком, а немецкий клуб не выкупит футболиста зимой.

Ситуация оказалась настолько тяжелой, что уговаривать Эрнандеса остаться в Испании пришли Коке, Антуан Гризманн и Диего Годин. И все же позиция француза осталась неизменной, он, скорее всего, покинет «Атлетико» после этого сезона. В самом клубе убеждены, что на игрока давят третьи лица. Свой комментарий по поводу возможного трансфера дал исполнительный директор испанской команды Мигель Анхель Хиль: «Люка Эрнандес не покинет «Атлетико» в зимнее трансферное окно. У нас хорошие отношения с «Баварией», и мы встретимся в январе, чтобы оценить ситуацию. Если игрок захочет уйти, мы обсудим это, но только летний трансфер».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне также не оставил ситуацию без своего комментария:

«Каждое решение является личным, и я это уважаю. Люка – молодой парень с большим будущим. Я надеюсь, что он останется в «Атлетико». Команда любит его и нуждается в нем. Мы любим Люку и наблюдаем за его прогрессом, но мы позволим ему принять то решение, которое будет лучшим для него. Я поддержу любое его решение. Уважаю его решение, потому что очень его люблю».

Было сказано много слов, было много новостей касательно этого трансфера, но вопросов оставалось все равно немало. Наконец последовало объяснение и от самого игрока:

«В Европе есть много клубов, в которых я мечтаю играть, но я не скажу вам, какие. Мне нравится в «Атлетико», но если ко мне обратятся из интересного мне клуба, я рассмотрю предложение. Мне нравится в Мадриде и Испании, мне доверяли здесь на протяжении долгого времени. Но я должен взвесить все плюсы и минусы возможного перехода», – сказал Люка Эрнандес.

Из всего этого можно сделать простой вывод: Люка не останется в «Атлетико». То, что он доиграет этот сезон в составе «матрасников», остается без вопросов. Зато предстоящим летом будет открыта настоящая охота на защитника. И первой в очереди наверняка будет «Бавария».

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press