Жалить или жалеть. «Шмели» угрожают «орлам» расправой

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. В преддверии матчей на вылет еженедельник «Футбол» напоминает о положении дел участников 1/8 финала и делится кратким досье на тренеров. На очереди – «Бенфика» и «Боруссия» Дортмунд.

Матч 1: Бенфика – Боруссия Д 14.02.2017, 22:45

Матч 2: Боруссия Д – Бенфика 08.03.2017, 22:45



«Бенфика»

Год основания: 1904

Стадион: «Эштадиу да Луш»

Высшее достижение в ЛЧ: чемпион (1960/61, 1961/62)

Рейтинг УЕФА: 8

В стартовой части португальского чемпионата «Бенфика» смотрелась увереннее конкурентов и возглавила зачет. Невзирая на это, форварды «орлов» по скорострельности отстают от конкурентов. Митроглу и Пицци примерно поровну делят между собой бомбардирские обязанности, тогда как лучший снайпер прошлого сезона Жонас выпал на всю осень из-за травмы. Групповой этап Лиги чемпионов вышел для «Бенфики» напряженным: домашний проигрыш «Наполи» в последнем туре мог дорого обойтись «орлам», но португальцам удружило киевское «Динамо», разнесшее «Бешикташ» со счетом 6:0. Учитывая уверенную игру дортмундской «Боруссии» на первой стадии турнира, «Бенфике» будет очень непросто выйти в четвертьфинал.

Главный тренер: Руй Витория

В бытность игроком Руй Витория не забирался выше третьего португальского дивизиона. Перейдя на тренерскую профессию, он быстро обратил на себя внимание «Бенфики» и попал в «орлиную» стаю для работы с юношеской командой. В 2006 году Витория возглавил клуб третьего дивизиона — «Фатиму». Чтобы вывести его во вторую лигу, ему понадобилось три года. Путевку в высшую лигу Рую дал «Пасуш де Феррейра». С ним команда добралась до финала Кубка лиги-2010/11, где проиграла как раз «Бенфике». Вскоре наставник получил приглашение в «Виторию» Гимарайнш, где он наконец выиграл трофей – Кубок Португалии-2012/13. Награда стала первой как для Витории-тренера, так и для «Витории»-команды. Летом 2015-го Руй пришел в «Бенфику» и в упорной борьбе завоевал чемпионство, поддержав победную традицию двух предыдущих сезонов.

«Боруссия» (Дортмунд)

Год основания: 1909

Стадион: «Сигнал Идуна Парк»

Высшее достижение в ЛЧ: чемпион (1996/97)

Рейтинг УЕФА: 7

Похоже, дортмундцы смирились с тотальным превосходством «Баварии» на внутренней арене и направили все усилия на Лигу чемпионов. В Бундеслиге команда Тухеля с трудом борется за попадание в тройку, прилично отставая от пары лидеров. У «шмелей» хороший показатель забитых мячей в первую очередь благодаря вдохновенной игре Пьера-Эмерика Обамеянга. Однако пропускает «Боруссия» примерно столько же, сколько идущие в нижней части таблицы «Шальке» или «Аугсбург». Тем не менее групповой этап ЛЧ «черно-желтые» прошли очень сильно, ни разу не проиграв и накидав при этом кучу голов. Команда поставила рекорд результативности турнира на этой стадии — 21 мяч. «Бенфика» — крепкий орешек, но он вполне по зубам немецкой команде.

Главный тренер: Томас Тухель

В 25 лет защитник клуба «Ульм-1846» Томас Тухель завершил выступления из-за проблем с суставами. Тогда немец принял решение посвятить себя работе с молодежью. В 2000 году он устроился в «Штутгарт», спустя долгих шесть лет перебрался в «Аугсбург», а затем очутился в «Майнце». Там уже вовсю феерил Юрген Клопп, поднявший клуб в Бундеслигу. Вскоре Юрген отправился на повышение в дортмундскую «Боруссию», а Тухель после недолгой работы с «молодежкой» «Майнца» возглавил основную команду в 2009 году. Тенденция приходить на место Клоппа сохранилась и в дальнейшем. Когда Юрген принял приглашение от «Ливерпуля», руководители дортмундцев недолго думали, кого пригласить на его место. Томас Тухель принял команду в июне 2015-го и в дебютном сезоне финишировал на втором месте, но этот год не выглядит для наставника безоблачным.

Текст: Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press