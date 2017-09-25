«Зенит» уже чемпион? А потому что больше некому

Можно нафантазировать себе миллион причин, из-за которых «Зенит» не станет в этом сезоне чемпионом. Например, «Газпром» объявят банкротом или Артем Дзюба поднимет восстание в Санкт-Петербурге, захватит Зимний и «Зенит-Арену», а Сергей Фурсенко добровольно сложит с себя президентские полномочия, и через 100 лет об этом снимут скандальное кино «Матильда-2». Но это самые реалистичные сценарии, в концовке которых кто-то другой, а не команда Манчини получает золотые медали. Матч «Краснодар» — «Зенит» расскажет почему.

Почему «Краснодар» не будет чемпионом

Потому что еще не научился выигрывать решающие матчи. У соперников «Зенита» была надежда, что «Краснодар» специально слился из Лиги Европы и Кубка России, чтобы сенсационно вмешаться в борьбу за чемпионство. Но все оказалось проще: команде Игоря Шалимова не хватает класса выигрывать решающие матчи. Вам нужно грохнуть «Анжи», разобраться с «Динамо» и даже наказать за ошибки «Ахмат»? Пожалуйста. Вам надо на заказ обыграть «Црвену Звезду» или навязать борьбу «Зениту»? Приходите через год.

К Манчини можно относиться по-разному, но дело свое он, видимо, знает отлично. Главный тренер «Зенита» и его штаб взвесили и оценили «Краснодар» с точностью до грамма. Вы хотите быть командой, которая ведет игру? Вот вам 62% владения мячом, но попробуйте только проникнуть в штрафную. У вас фланговые защитники не очень активны в атаке? Отлично, мы на один край заведем моторного Полоза, а на другой — Ивановича с его радиоуправляемыми кроссами и нагрузим ваши фланги работой в обороне так, что они забудут, что можно ходить и вперед. Вы любите пропускать после стандартов (до матча с «Зенитом» 6 из 9 голов «Краснодар» пропустил именно так)? Мы организуем вам и это. И вот уже Кокорин оказывается на ударной позиции после хитрого розыгрыша — мимо. Но чуть позже Ерохин после подачи со стандарта все равно забивает первый гол. Головой. И ему для этого даже не пришлось прыгать.

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Так вы любите еще и всей командой ходить отыгрываться? Тогда вот вам голевая подача Ивановича с «голого» фланга. А под занавес тайма еще и убегающий к воротам Дзюба. Его, кстати, останавливали с фолом, и если это не пенальти, то красная опоздавшему с подкатом защитнику – точно.

«Как показывали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать преимущество в два мяча», — рассказывал Ерохин после матча журналистам. Троллинг засчитан. Но сила нынешнего «Зенита» еще и в футбольном уважении к сопернику. Прошло слишком мало времени, чтобы уверенность в своих силах перебродила в наглость. И потому «Зенит» беспощаден и сконцентрирован на результате. Есть цель, со средствами в Питере уже давно проблем не наблюдается, и команде еще не надоело выигрывать.

Почему «Локомотив» не будет чемпионом

Потому что везение и терпение не могут быть бесконечными. «Локомотив» в этом году внушает уважение. Он четко знает, что его способности ограничены: в деньгах, в выборе исполнителей, в игровом креативе. Но команда терпит, работает, и за это футбол вознаграждает ее результатом. Победа над «Ростовом» – лучшая картинка, чтобы за 90 минут объяснить все, что происходит с нынешним «Локо». Это не тот футбол, который ты будешь смотреть ради футбола. Это упорная работа по пробиванию головой стены. Иногда стена на 93-й минуте сдается.

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Все знают, что у Юрия Семина и руководства клуба напряженные отношения. Они друг друга искренне не понимают: боссы клуба не понимают, почему «Локомотив», несмотря на такого тренера, показывает результат, а Семин не понимает боссов, почему, несмотря на результат, они его все равно считают «не таким» тренером. Так и живут.

Но чтобы достать «Зенит», «Локомотиву» нужно сделать рывок. А машина Семина и так работает на пределе.

Почему ЦСКА не станет чемпионом

Потому что все еще не разучились считать. И деньги, и количество игроков на скамейке запасных, и количество нападающих в заявке.

Почему «Спартак» не будет чемпионом

См. турнирную таблицу.

Почему «Зенит» все-таки может не стать чемпионом

Про восстание в Санкт-Петербурге в начале текста – это не шутка. Чтобы разрушить империю, нужно совсем немного: несколько недовольных (а они наверняка в «Зените» есть) и уверенность остальных в своей исключительности. Но уже после трети чемпионата понятно: «Зенит» никто не сможет сместить с первого места, «Зенит» можно только взорвать изнутри.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Зенит», ФК «Локомотив»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»