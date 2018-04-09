«Зенит» и закат. Питерскому клубу нужна новая перезагрузка. Кто ею займется?

«Зенит» проиграл определяющий матч «Краснодару», опустился на 5-е место, и самый богатый клуб России рискует вновь остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон. В Санкт-Петербурге Роберто Манчини провалил все — чемпионат, Лигу Европы, Кубок России, и похоже, через полтора месяца исчезнет в Италии. У клуба огромная армия футболистов на контрактах и убытки по трансферной деятельности. Кому-то в «Зените» нужно будет с этим разбираться. И отвечать на главные вопросы.

Что будет с Манчини?

«Зенит» проиграл «Краснодару» (1:2) и спровоцировал откровения Роберто Манчини на послематчевой пресс-конференции. «Друг мой, я не заинтересован в неустойке от «Зенита». Если я решу покинуть клуб, я так решу и не буду требовать никакой неустойки. Я не заинтересован в деньгах «Зенита», — выговаривал журналисту Мистер Роберто в ответ на вопрос, правда ли он намерен возглавить сборную Италии. После такого редко остаются в прежних клубах.

Через день Манчини видели уже в Риме. Он не скрывался в аэропорту, и многие итальянские СМИ заявили, что Роберто приехал на переговоры с местной федерацией футбола.

Она действительно ищет тренера. После провала сборной Италии в отборе к ЧМ-2018 Джампьетро Вентура был выставлен за дверь, и начался кастинг. Претендентов со звучными именами на освободившийся пост хватает: Антонио Конте, которого вот-вот выпроводят из «Челси», Карло Анчелотти, которому указали на дверь в «Баварии», наставник «молодежки» Луиджи Ди Бьяджо, выводивший Италию на товарищеские матчи в период безвластия. Но почему-то Манчини в этом ряду все считают фаворитом. Никто не удивится, если именно его 20 мая назовут новым алленаторе «cкуадры адзурры».

Что будет с «Зенитом»?

Фактический отказ Манчини от неустойки значительно упрощает расставание. Впрочем, в Питере никогда не экономили на расставаниях с тренерами. За то, чтобы быстро избавиться от Дика Адвоката, голландцу было выплачено 3 млн евро. В ситуации с увольнением Лучано Спаллетти «Зенит» вроде бы хотел сократить издержки, но не очень-то получилось. У уволенного в 2014 году итальянца контракт действовал еще 16 месяцев, и Спаллетти, не нарушая условий соглашения, все это время жил в Санкт-Петербурге, числился работником клуба, ходил в офис и в конце концов вытряс из Питера все до цента — то есть примерно 5 млн евро после увольнения.

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Андре Виллаш-Боашу «Зенит» за досрочное прекращение контракта заплатил 2 млн евро. Расставание с Мирчей Луческу оценивалось в 2,5 млн евро. Но с Роберто Манчини все могло быть значительно сложнее. Его зарплата составляет порядка 4,5 млн евро в год, а контракт истекает только в 2020-м. Но не стоит забывать, что у Манчини несколько своих помощников, и с ними что-то тоже надо будет решать.

Что будет с руководством клуба?

А главное, надо будет определяться со спортивным директором Оресте Чинквини. Бывший компаньон Фабио Капелло по работе в сборной России считался главным международным селекционером «Зенита», и именно он привел в клуб бригаду аргентинских футболистов. Теперь надо думать, что делать и с самим Чинквини, и с его трансферами, на которые ушло 71 млн евро из тех 85 млн, что «Зенит» потратил прошлым летом.

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Но главный вопрос, что будет с президентом клуба Сергеем Фурсенко. Роберто Манчини — его личный провал. Он хотел этого тренера для сборной России, еще когда был главой РФС, но не успел: после Евро-2012 был отправлен в отставку и ушел на дно. В российском футболе Фурсенко возродился только год назад, когда объявился на VIP-трибуне «Петровского». И вот снова неудача. И сам Сергей Фурсенко закапывает себя все глубже. «Будем рвать всех!» — обещал он болельщикам ровно за неделю до знакового поражения от «Краснодара». Такие промахи не прощают. И похоже, в Питере сейчас начнется основная драка — за место того, кто будет дальше распределять сумасшедшие финансовые потоки питерского «Зенита».

Геркус в «Зените»?

Еще пару недель назад в слухах о претендентах на пост главы «Зенита» мелькало имя нынешнего президента «Локомотива» Ильи Геркуса. Он родился в 1972 году в Ленинграде, с 2008 года работал в «Зените», в РФПЛ возглавлял компанию «Лига-ТВ», которая создала канал «Наш Футбол». С 2016-го работает в «Локомотиве». За это время команда взяла Кубок России, сейчас лидирует в чемпионате России, а в клубе вроде бы разгребли финансовую ситуацию с контрактами.

Но с появлением Ильи Геркуса в «Зените» окончательно ничего не решено. Это только слух, и некоторые источники утверждают, что он идет из окружения самого Геркуса. Так что вся борьба за власть в клубе еще впереди.

Что будет с командой?

Нового главного тренера «Зенита» будут выбирать президент клуба и его команда. Поскольку ясности с руководством еще нет и война концепций, видимо, еще не началась, то и инсайдов с именами возможных претендентов на тренерский пост тоже нет. Зато есть негласное пожелание: больше не тратить столько на трансферы и попытаться разобраться с теми игроками, что у «Зенита» на контракте, и прежде всего — в аренде.

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А там целая команда. Олег Шатов и Артем Дзюба у всех на виду. А кроме них есть еще Луиш Нету, Эрнани, Роберт Мак, Лука Джорджевич, Александр Рязанцев, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Евгений Чернов… Прибавьте к ним полдюжины молодых игроков в арендах, а также идущий ко дну ФНЛ «Зенит-2» и получите огромную неповоротливую армию с очень приличными контрактами. Когда-то и кому-то с этим нужно будет разбираться.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, официальный сайт «Локомотива»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»