Засуженные мастера спорта. Андрей Вдовин – о наградах футболистов сборной России

Я предполагала,что будет так…к сожалению((Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам!Кому-то чтобы получить звание ЗМС(заслуженный мастер спорта) Нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры,а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!Мне жаль,что звание ЗМС обесценивают!За наш золотой ЧМ 2010г.,не все игроки нашей команды получили ЗМС,списали на то что они игроки не основного состава🤦🏻‍♀️…но мы же команда❗️❗️❗️Своё звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000г,не будучи игроком стартовой шестерки,но я была в команде,я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже,Карл! P.S Это не претензии к ребятам,это большой вопрос к руководителям российского спорта @minsport_rf #павелколобков

