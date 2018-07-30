Засуженные мастера спорта. Андрей Вдовин – о наградах футболистов сборной России

Сборная России получила очередную порцию наград за ЧМ-2018 и тут же – очередную порцию подзатыльников за то, что эти награды оказались не те. Российская национальная команда уже должна была привыкнуть, что путь от восторгов до ненависти к ней занимает считанные дни. Но тут все произошло вообще молниеносно. Еще днем в Кремле игроки команды получали звания заслуженных мастеров спорта. А уже вечером другие российские спортсмены были убеждены, что футболисты недостойны значков ЗМС.

Все началось с волейболистки Екатерины Гамовой.

Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают», — написала двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей олимпиад у себя в инстаграме.

Ее поддержали другие спортсмены и тренеры. «Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — заявил олимпийский чемпион волейболист Дмитрий Мусэрский. «Я выиграл Европу, пару Мировых лиг, пару Лиг чемпионов, и где мой ЗМС? А тут обыграли арабов, и на тебе значок», — написал еще один волейболист Алексей Спиридонов. «У футболистов серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания. Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады», — сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Произошло обесценивание звания ЗМС», — согласен футбольный эксперт Евгений Ловчев. С ними – Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Александр Тихонов (тот, который из биатлона)… Да там большой список. Впрочем, и тех, кто считает, что футболистам правильно выдали звания ЗМС, тоже немало: там и олимпийские чемпионы, и тренеры, и много кто еще. Так спортивная страна оказалась расколота на два лагеря. И как-то слишком просто оказалось это сделать.

Но прежде чем вы будете решать, на чьей вы стороне, надо не только понимать, что именно возмутило спортсменов, но и помнить некоторые факты из истории того самого звания «заслуженных». Давайте сначала про то, что возмутило.

Во всем спортивном мире, исключая футбольный, значок ЗМС – это что-то сравнимое со звездой героя. Это фетиш, это символ побед на олимпиадах и чемпионатах, признание заслуг и крутости самого спортсмена… Обладать таким званием – значит быть в элитарном клубе, куда вход многим футболистам запрещен.

Почему? Потому что к футболистам большинство других спортсменов относятся не очень хорошо. Они вам об этом не скажут под запись, не напишут в своих инстаграмах и твиттерах, но это факт: многие атлеты считают футбол гламурным видом спортом, внимание к которому избыточно, а заслуги переоценены, в том числе и многомиллионными контрактами. Так, например, оперные певцы относились бы к попсе. А значок ЗМС – это как бы моральная компенсация: вы получаете в своем футболе миллионы? У вас крутые тачки, гламурные жены, тусовки и почти вся спортивная пресса пишет только о вас? Зато у нас такие мировые титулы, о которых вам только мечтать!

Но это только часть правды. Теперь давайте немного истории. Спортсмены упирают на то, что звание заслуженного мастера спорта дается только тем, кто выигрывал олимпиады, чемпионаты мира и Европы. Но тогда получается, что значок ЗМС – это только лишь российское подтверждение завоеванных на «мире», «Европе» и играх медалей. А ведь это не так. Все-таки ЗМС – это скорее признание, что все ваши успехи, дорогие спортсмены, не только лично ваши, что они ценны для страны, для всех людей.

Именно поэтому в начале 1930-х звание ЗМС получили братья Старостины – они ведь не выигрывали чемпионаты мира и Европы по футболу и легендами в истории «Спартака» стали много позже. А заслуженными мастерами были уже тогда. Это ни в коем случае не сравнение нынешних игроков сборной с ними. Это лишь исторический факт, подтверждающий, что ЗМС – звание не только сугубо спортивное, присваиваемое арифметически за какое-то количество медалей. Что это символ того, что в сфере спорта удалось сделать что-то значимое для всей страны.

Кто все эти люди. Андрей Вдовин — о старте чемпионата России 2018/19

Так что с этой точки зрения футболисты сборной созыва ЧМ-2018 заслужили ЗМС. Потому что так страну верить в себя за последние 10 лет не могла заставить ни одна спортивная команда. А у футбольной сборной получилось. Именно в этом ее главная заслуга, а не в выходе в 1/4 финала чемпионата мира.

Но самое главное в этой истории то, что футболисты снова оказались в центре скандала. Вроде бы и сделали все хорошо, отлично выступили, не просили себе никаких наград – в футболе нет такого трепетного отношения к званию ЗМС, – а все равно оказались крайними, собрав кучу негатива. Как это у них получается?

Автор: Андрей Вдовин

Фото: официальный сайт Президента РФ

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»