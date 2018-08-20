Запретное видео. Андрей Вдовин — о судейских скандалах в чемпионате России

Ну наконец-то чемпионат России наступил по-настоящему. Матч «Краснодар» — «Спартак» — судейский скандал, игра ЦСКА — «Арсенал» — судейский скандал, встреча «Крылья Советов» — «Локомотив» — снова вопросы к арбитру. В предыдущих турах тоже можно было найти немало интересных судейских решений, но как-то не в таком массовом порядке. А тут прямо прорвало. И сразу же повеяло родным и близким: если есть что-то вечное в российском футболе, то только дрязги вокруг судей.

Нет никакого желания разбирать матч «Краснодар» — «Спартак» и эпизод в его конце, где то ли был фол на Ари, то ли не было. Там при желании можно увидеть и нарушение, и симуляцию, в зависимости от того, кому вы больше симпатизируете. Дело не в этом: очень интересно понять, что там за долю секунды разглядел арбитр Сергей Лапочкин, который уверенно показал: никакого пенальти не было. Любопытно, Лапочкин разглядел, что Квинси Промес в том эпизоде действительно приземлился на ногу Ари? Что касание было? Назначать ли за это пенальти или нет — дело арбитра и его взгляда на футбол и трактовку правил. Но Лапочкин, принимая ключевое решение для первой части чемпионата, обладал всей информацией? Он видел весь эпизод в мельчайших деталях?

Нет смысла спорить по поводу удаления Гиа Григолавы в матче ЦСКА — «Арсенал». Потому что болельщики ЦСКА будут утверждать, что тот действительно сыграл рукой, прерывая опасную контратаку, а те, кому судьба армейцев безразлична, могут увидеть, что мяч попал в плечо защитнику «Арсенала», потом отскочил от газона, и угодил в руку. Но вот вопрос: что в этом эпизоде видел арбитр Владислав Безбородов? На основании чего он принимал решение об удалении? Сомневался или нет?

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Не понять, что заставило полузащитника «Локомотива» Игнатьева с таким остервенением прыгать в ноги игроку «Крыльев» Полуяхтову. Но почему за такой фол только желтая, а не красная? Что увидел судья? Какие смягчающие обстоятельства?.. И так можно продолжать бесконечно…

Но вот в чем главный вопрос. Если на стадионе «Краснодара», на арене «Спартака» и «Крыльев» действительно установлена система VAR, почему ею нельзя пользоваться. Нам говорят: дорого. Но кто-нибудь считал цену одного очка в чемпионате России? На сколько миллионов евро потянет каждый потерянный после ошибки судьи балл? Непонятно, как лучше считать. Но вот, например, «Спартаку» для попадания в групповой этап Лиги чемпионов в конце прошлого чемпионата не хватило всего двух очков, а потеряли они 20 млн евро.

Пусть этот VAR будет не на всех стадионах. Вряд ли его нужно тащить в Тюмень на домашние матчи «Енисея». Но в «Краснодаре» же установили систему видеопомощи на свои деньги! Так почему не дать ею пользоваться? Или в «Спартаке» акционеры готовы оплатить систему сами. Почему не разрешить? В чем проблема-то?

Или вот вам еще один пример. Третий матч подряд «Спартак» — «Краснодар» обслуживает один и тот же арбитр. Еще раз — третий подряд — один и тот же Сергей Лапочкин. Как они там назначения-то проводят? Уж, казалось бы, чего проще: заплатить чуть-чуть программистам, поставить им задачу и критерии, и они за кратчайший срок сделают программу, которая будет на каждый матч выбирать несколько возможных судей, расставлять их по приоритету и отдельной строкой выдавать, почему подходят первый, второй и третий и почему нельзя поставить четвертого. В чем опять проблема-то?

А какую альтернативу нам предлагает судейский корпус? Всем этим VAR и прочим техническим новинкам? Запретить клубам, игрокам и тренерам говорить о судействе. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров так и заявил: «Придется выйти в комитет по этике – поднять вопрос о запрете комментировать работу арбитров».

То есть смотрите: у российского футбола есть давняя неизлечимая болезнь. Она убивает наш футбол. Не сразу, по чуть-чуть, но год за годом. Делает его скользким, неприятным и плохопахнущим. Рано или поздно добьет окончательно. А нам предлагают решить проблему просто: давайте вообще запретим говорить об этом. Как о покойниках. Легко, просто и дешево. Какие тут к черту программисты и VAR!

А давайте потом запретим говорить о фанатах — они там часто на трибунах вывешивают всякую дичь, и не стоит это пропагандировать, и вообще какой пример мы подаем… Потом запретим говорить плохо об игроках — ну люди же, могут ошибаться, что вы им оценки выставляете! Про тренеров тоже не будем. Про президентов, агентов, чиновников… Затем запретим показывать игры по ТВ. А потом будем арестовывать и за перепосты результатов матчей в соцсетях.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»