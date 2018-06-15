Заболеть за наших. Репортаж стартового матча сборной из больницы

Для игрока обиднее вылететь с ранних стадий ЧМ, только на него не попасть. Подобные неприятности случаются и с обычными людьми. На правах самого везучего корреспондента еженедельника «Футбол», я залетел в больницу за день до старта мирового форума, но не потерял настроения праздника.

Где лучшее место в Москве для боления? Воробьевы горы? Лубянка? Новый Арбат? Нигде лучше не знают, как правильно болеть и тем более, как лечить, чем в больнице. Отбросив лишний каламбур, замечу, что мало какие факторы объединяют вокруг себя также, как футбол.

Несмотря на цивильные условия, комфортные, как ВИП-ложи «Лужников», палаты, телевизора у нас не было, но уже на обсуждением соседей, я понял, что результат сборной волнует даже не увлекавшихся.

Телевизоров не было в палате, но почти на каждом из 12 этажей больницы был один «ящик» на отделение, поэтому за просмотр я не волновался.

Закончив с предписанными обследованиями и брождением по кабинетам врачей, подошел к телевизору за 15 минут до стартового свистка. Вокруг небольшого то ли китайского, то ли японского «Хитачи» уже сидели пять человек, но холл просторный — места хватило бы всем.

«Однажды Ольге Зайцевой сказали: «Шевели булками, Оля». Ну, разве эти стройные ноги можно назвать булками»? — недоумевал по ТВ картинке Дмитрий Губерниев, смотря в лица Олега Корнаухова и Игоря Шалимова, тогда я понял, что мы на Матч ТВ. Картинка была не формата высокой четкости, но большое лицо голоса биатлона и грустные глаза Шалимова, я разглядеть мог.

В холле урологического отделения народ стягивался, особенно многих мимо шедших заманивала, как валерьянка кошек, речь президента РФ. Самое для меня удивительное, что среди собравшихся было и полно пожилых старушек. Мы среди «снега» не сразу нашли Первый канал. Качество картинки почему-то было хуже, чем на Матч ТВ. В суете попытался перенастроить без пульта канал, но большего антенна выжать из себя не могла.

— Ну, давайте на Матч вернем! — предложил возмущенный картинкой дедушка.

— Матч ТВ игру не покажет, — объяснил ему я.

«А наша сборная в белых трусах?», — самый популярный вопрос первых 15 минут матча.

Когда сборная России забила ведущий гол, первой порадовалась бабушка в инвалидной коляске на приличном расстоянии от приемника.

— Гол? А кто забил?

— Газинский, — ответил я и по молчанию понял, что среди сидевших рядом со мной людьми о полузащитнике «Краснодара» никто не слышал.

После гола многие успокоилось и ушли по палатам. Меня же не устраивала картинка. Окончательно меня добило, когда сидевший рядом со мной мужчина спросил: «А сколько до конца тайма?», а в ответ с виду пожилая женщина, сидевшая еще дальше по расстоянию, чем мы, бойко ответила: «Ты что, ослеп? 37 минута идет». И тут я понял, что мне бы и глаза подлечить не помешало.

Неожиданно вспомнив, что забыл пропить таблетки, вернулся в палату. Мои соседи врубили радиоприемник и слушали трансляцию. Роскошный гол Дениса Черышева я представлял по рассказам ведущих у микрофона, как М. Ю. Лермонтов фантазировал, что за стенками его дома, не вылезая в детстве из кровати.

Дождавшись конца тайма у меня было 15 минут, чтобы найти в 12-этажной больнице подходящие для просмотра условия. Я начал спускаться по этажам: отделение гастроэнтерологии — пусто, эндокринологии — телевизор есть, но то ли сломан, то ли просто выключен. В кардиологии и неврологии телевизора не нашел по понятным причинам. Поиски затянулись, но телевизор с неплохой картинкой без ряби и «снега» нашел в терапевтическом отделении.

Среди наблюдателей шел жаркий спор, кто такой Головин и почему он молодец.

— Тут сразу видно, талантливый парень.

— Они все по началу талантливы, а потом тонут в деньгах и забывают, для кого в футбол играют.

— А откуда этот Головин?

— То ли «Зенит», то ли ЦСКА.

Я не стал встревать с экспертным мнением, вслушивался дальше.

— А мне вот тот двухметровый понравился — Дзюба. Только вышел и сразу забил, так и надо.

— Еще бы наши и этих не обыграли, это не Бразилия или Испания. Вообще был бы позор.

Матч стянул большое количество людей у телевизора, одного дедушку забрали:

— Петрухин? А я вас потерял, на узи проследуйте.

— Ну, доктор, пощадите, наши играют.

Диалог напоминавший разговор нарушителя ПДД с ГАИшником.

Второй гол Черышева старик уже не увидел. Зато остальные отметили самоотдачу ребят. «Если бы всегда так боролись, то нам бы не было стыдно за них так часто».

Когда Александр Головин подходил к штрафному на последних минутах игры, мужчина средних лет вскрикнул и несколько испугал рядом сидевших: «Саня, забей!» и полузащитник забил.

Даже здесь, в больнице, где люди остаются один на один со своими болячками, а время тянется, как сгущенка в банке, футбол может не только отвлечь, но и порадовать, и прибавить сил.

Текст: Юрий Алеманов