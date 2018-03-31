Забить — не значит победить. Артем Дзюба не спас «Арсенал»

Матч между «Динамо» и «Арсеналом» обещал стать интересным, ведь игра имела принципиальный характер. Столичная команда продолжает борьбу за выживание, находясь всего в одном очке от зоны переходных матчей и в двух — от зоны вылета. Туляки же борются за потенциальную путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Болельщики начали подтягиваться на стадион еще за два часа до начала игры. Метро, автобусы, маршрутки – везде можно было увидеть людей с атрибутикой. Причем не только московского «Динамо», но и «Арсенала». Из Тулы людей приехало прилично. «Команда отлично играет, мы можем попасть в Европу! Конечно, хочется отблагодарить клуб, поддержать его. Да что Москва, нам и в Хабаровск было в радость съездить. На Артему Дзюбу тоже хочется посмотреть – отлично играет», — говорили перед игрой фанаты из Тулы.

Да, за Артемом этим вечером действительно интересно было последить. К форварду в последнее время вообще приковано внимание общественности. Дзюба — самый высокооплачиваемый российский футболист в национальном чемпионате. При окладе в 3,6 миллиона евро в год он занимает шестое место в рейтинге зарплат игроков, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге. Да и форму форвард набрал отличную: в 3 матчах за туляков он забил 3 мяча, а в прошлом туре и вовсе спас команду в матче с «Ростовом».

Но в первом тайме ни у Дзюбы, ни у «Арсенала» особо ничего не получалось. Динамовцы начали активно, уже с первых минут оказывая давление на оборону гостей. Москвичи должны были вести 3:0 уже к исходу получаса игры, но мяч не хотел идти в ворота. На 25-й минуте еще и пенальти в ворота гостей не поставили: мяч после рикошета попал в руку Новосельцева, но арбитр решил не ставить пенальти. После этого с трибун понеслись известные кричалки про ориентацию судьи, а охранники стадиона шутили, что Тула все купила. Классика. После этого «Динамо» продолжило атаковать, а «Арсенал» вместе с Артемом Дзюбой отчаянно держал оборону, будто бы выжидая своего шанса. В первом тайме голов не случилось.

В перерыве болельщики очень проникновенно почтили память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня». Трибуны устроили перекличку со словами: «Вечная память — Спите спокойно». А затем стадион погрузился в продолжительные аплодисменты.

Во второй половине игра и атмосфера стала веселее. Активизировались фанаты хозяев, начав перекрикивать болельщиков гостей. «Динамо» вышло еще более мотивированным, продолжив наседать на ворота гостей. Спустя пару минут после свистка Кирилл Панченко упусти верный шанс забить. И тут сработало правило: «не забиваешь ты, забьют тебе». Комбаров в быстрой атаке сделал хорошую подачу на Дзюбу, а Артем без сопротивления подправил мяч в дальний угол ворот Шунина. 1:0 – главный форвард страны снова забивает. Тульские фанаты обезумели от восторга, а возглас «Дзюба-Дзюба» разносился по стадиону еще несколько минут. «Арсенал» вдруг поверил в свои силы. Сразу после гола тульский коллектива снова полез в атаку, но Антон Шунин не позволил удвоить гостям счет. «Динамо» могло бы запаниковать, но вместо этого стало играть только лучше. В середине второго тайма москвичи, видимо, вспомнили игру «Тоттенхэм» — «Ювентус», повторив ключевой момент того матча в мельчайших подробностях. На 71-й минуте Владимир Рыков сравнял счет не без помощи Константина Рауша, а уже через 3 минуты дебютный гол за «Динамо» забил Федор Черных. 2:1, матч перевернулся за несколько минут, и «Динамовские» болельщики не могли поверить в происходящее. «Арсенал» был подавлен. Дзюбу удалось выключить из игры, а больше у Тулы ни от кого угрозы не исходило. «Динамо» же на кураже понеслось вперед, мечтая избавить себя и болельщиков от нервной концовки. За 10 минут до конца Новосельцев на краю штрафной сбил Ташаева — арбитр наконец-то назначил пенальти. К мячу подошел Кирилл Панченко, но слишком бесхитростно пробил по центру. Левашов не стал никуда прыгать, предвидя это, и отбил мяч.

Счет не изменился, и для «Арсенала» это означало, что надежда спасти матч еще есть. Тут же гости побежали вперед, но ничего интересного из этого не вышло. «Динамо», понимая, что может упустить эту необходимую им победу, стало тянуть время заменами и прижалось к своим воротам. Помогло. Дзюба и компания не сумели сравнять, потерпев обидно поражение. Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча признался, что игру команда провалила. Единственное светлое пятно в этом матче — игра Артема Дзюбы.

«Динамо» было сегодня лучше. Даже если бы мы сегодня сыграли вничью, я бы не сказал, что это справедливо. Это одна из наших худших игр в этом чемпионате. Просто повезло, что первыми забили гол, а по игре сегодня что-то с нами было не так.

Надеюсь, Дзюба продолжит в том же духе. Он очень качественный игрок, вопросов нет», — сказал специалист на пресс-конференции.

После этой игры стало понятно, что прогресс Артема Дзюбы в «Арсенале» — это именно прогресс, а не разовое явление. Но сможет ли он в одиночку вытащить Тулу в еврокубки? На этот вопрос ответить не может пока никто. «Арсеналу» явно не хватает собранности. Пропускать за несколько минут два, лишая себя победы — это ненормально. Признают это все, судя по кулуарным разговорам. «Динамовцы» же наконец-то покинули зону вылета и, кажется, начинают находить игру. Но только следующие матчи покажут — готова ли команда Дмитрия Хохлова продолжать эту нелегкую борьбу за сохранение места в элите.

Премьер-лига. 24-й тур.

ДИНАМО – АРСЕНАЛ – 2:1 (0:0)

Москва. 31 марта.

Стадион: «Арена Химки». 6500 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

Динамо: Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Соу, Тетте (Обольский, 62), Луценко (Цаллагов, 79), Панченко, Черных (Соснин, 86).

Арсенал Тула: Левашов, Новосельцев, Беляев, Сунзу, Комбаров, Берхамов (Расич, 85), Чаушич, Кангва (Александров, 76), Ткачев (Хагуш, 76), Альварес, Дзюба.

Голы: 0:1 – Дзюба (54), 1:1 – Рыков (72), 2:1 — Черных (74).

Нереализованный пенальти: Панченко (81 — вратарь).

Предупреждения: Берхамов (42), Комбаров (73), Черных (75), Новосельцев (80).

10 (7) удары (в створ) 9 (3)

18 фолы 13

10 угловые 3

4 офсайды 1

62 % владения мячом 38

Текст: Евгений Морозов

Фото: ПФК «Арсенал» Тула