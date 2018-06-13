Забакланье. День нулевой

Запись не несет в себе агрессивной агитации и скрытой рекламы, а предназначена исключительно для ознакомления и пробуждения читательского интереса.

Привет! Меня зовут Никита Котов и я хочу проанонсировать запуск своего мини-блога, посвященного чемпионату мира-2018. Здесь я буду делиться своими наблюдениями и рассказывать о самых необычных историях, окружающих главный футбольный турнир в истории России.

Прежде всего, важно подчеркнуть, что это не очередной блог о сборной России, где будут критиковать Черчесова, высмеивать Дзюбу или подсчитывать количество ударов Смолова мимо ворот. Но это и не патриотический уголок, где на любую неудачу российской команды станут сочинять десятки оправданий.

Я постараюсь выступить в роли связующего звена между обычными болельщиками/зрителями и участниками турнира, чтобы поведать о том, что вам не покажут по телевизору. Знакомства с иностранными болельщиками, с целью выведать у них, чем они пожертвовали ради приезда на ЧМ-2018 и как уживаются с суровой российской действительностью. Встречи с известными футболистами прошлого, приехавшими на ЧМ-2018 в роли экспертов. И, конечно же, ключевые эпизоды ЧМ-2018.

Все это будет преподноситься в виде небольших туристических заметок, разбавленных фотографиями и видео. Это будет вольное повествование, не всегда объективное, но максимально правдивое и не занудное. А талисманом мини-блога становится самая футбольная птица в России — баклан.

Фото: Global Look Press