Забакланье. 6 июля. Закат уругвайского солнца. Сборная Франции в полуфинале ЧМ-2018

Нижний Новгород попрощался с чемпионатом мира, приняв первый четвертьфинальный матч турнира. А ЧМ-2018 лишился предпоследнего участника из числа не европейских сборных.

В пятницу утром Курский вокзал в Москве был оккупирован аргентинскими болельщиками. Вопреки слухам, не все поклонники «альбиселесте» поспешили сдать билеты на решающие матчи ЧМ-2018 после вылета своей сборной с турнира. Видимо, они прислушались к совету своего соотечественника, теннисиста Хуана Мартина Дель Потро. Он посоветовал поддерживать оставшиеся в России команды с южноамериканского континента. Довольно сложно представить аргентинцев, рвущих глотки за Бразилию, а вот поболеть за Уругвай – не так уж и зазорно. А быть может они приехали поддержать аргентинского арбитра Нестора Питану.

К заключительному матчу ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде основательно позаботились о безопасности приезжих болельщиков.

В начале недели в городе обезвредили опасную преступницу – 62-летнюю продавщицу магазина, снабжавшую иностранцев проколотыми контрацептивами.

В свое оправдание женщина заявила, что таким образом она хотела улучшить российский генофонд. Начальство не оценило по достоинству инициативу своей подчиненной и вынудило ту написать заявление об увольнении по собственному желанию. А как именно удалось раскрыть состав преступления, не уточняется.

Но приезжих болельщиков перед игрой заботила совершенно другая проблема. За несколько часов до стартового свистка возле стадиона околачивался белый медведь ростом в 3,5 метра. Несложно было догадаться, что это часть рекламной кампании одного из спонсоров турнира. И каждый прохожий считал своим долгом запечатлеть себя на камеру мобильного в компании экзотического животного. Чтоб было чем похвастаться на родине.

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Особенно комфортно в городе на Волге себя мог чувствовать уругвайский хавбек Родриго Бентанкур. Оказывается, в Нижнем Новгороде есть улица, созвучная с его именем. Правда названа она в честь испанского архитектора Августина де Бетанкура и Молины. Еще большее смущение может вызвать разве что улица Шекспира. Оправдание ее появлению в Нижнем Новгороде придумать значительно сложнее.

Французским футболистам подобных почестей в НН оказано не было, но их это не сильно задело. Они традиционно вальяжно и неторопливо начали свой очередной матч на этом турнире. Но уругвайцы не были настроены действовать вторым номером. Игроки в голубых футболках быстро перехватили мяч и взвинтили темп, но ненадолго. Дав южноамериканцам покуражиться несколько минут на своей половине поля, «трехцветные» надолго забрали мяч под свой контроль. Суаресу и компании приходилось рассчитывать на молниеносные контратаки. Ровно как и большую часть матча 1/8 финала против Португалии.

Но команда Дешама почти не давала оппоненту шансов проявить себя. А ближе к концу первого тайма французы и вовсе вышли вперед. Продолжилась главная тенденция этого турнира – голы, забитые со стандартов.

После подачи Гризманна со штрафного на опережение сыграл Рафаэль Варан, головой срезавший мяч в дальний угол ворот Муслеры.

Спустя несколько минут южноамериканцы едва не разыграли против оппонентов ту же карту. Отличная подача в штрафную «трехцветных» завершилась опасным ударом Касереса в дальний угол. Льорис потащил мяч, а подоспевший на добивании Годин был неточен. Остаток первого тайма уругвайцы провели в атаке, но ничего опаснее того момента создать не смогли.

В дебюте второй половины встречи Муслера зачем-то решил похвастаться перед Гризманном своим дриблингом, что едва не закончилось нелепым привозом. Французы продолжали доминировать на поле, не позволяя сопернику приблизиться к своим воротам. А когда южноамериканцам все же удалось выровнять игру, себя вновь «проявил» Муслера. Голкипера застал врасплох безобидный дальний выстрел Гризманна. Первый номер уругвайцев не смог зафиксировать мяч, выронив его в ворота. Тем самым прикончив всякие надежды на спасение для своей команды.

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Но самое интересное началось потом. Увеличив преимущество в счете, французы стали поочередно кататься по газону, изображая адские муки. Этим они довольно быстро вывели из себя южноамериканцев, едва не спровоцировав драку стенка на стенку. Особенно негодовал Суарес, которого с большим трудом сдерживал одноклубник по «Барсе» Самюэль Умтити. Пару раз затеять драку пытался Поль Погба, агрессивно высказывали претензии в адрес оппонентов Варан и Годин. Но рассудительный Питана раздал желтые карточки лишь Мбаппе с Родригесом, ставших зачинщиками конфликта.

Вспышка агрессии стала последним ярким эпизодом в исполнении сборной Уругвая в этом матче. Потеря Эдинсона Кавани стала слишком ощутимой для команды Оскара Табареса. Французы же без особых усилий довели встречу до победного конца, максимально засушив игру. Впервые с 2006 года «трехцветные» оказались в четверке сильнейших сборных планеты, подтвердив статус одних из фаворитов ЧМ-2018.

ЧМ-2018. 1/4 финала

УРУГВАЙ — ФРАНЦИЯ — 0:2 (0:1)

Нижний Новгород. 6 июня.

Стадион «Нижний Новгород». 43319 зрителей.

Судья: Нестор Питана (Аргентина).

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Бентанкур (Родригес, 59), Нандес (Урретавискайя, 73), Суарес, Стуани (Гомес, 59), Торрейра, Весино, Ласкальт, Касерес.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Погба, Гризманн (Фекир, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 88), Толиссо (Н’Зонзи, 80), Канте, Эрнандес.

Голы: 0:1 — Варан (40), 0:2 — Гризманн (61).

Предупреждения: Эрнандес (33), Бентанкур (38), Родригес (69), Мбаппе (69).

11 (4) удары (в створ) 11 (2)

16 фолы 15

4 угловые 3

0 офсайды 0

43 % владения мячом 57

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев