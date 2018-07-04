Забакланье. 3 июля. Хватит кошмарить. Англия преодолела страх пенальти

В заключительном матче 1/8 финала сборная Англии забодала колумбийцев. Для британцев эта победа вдвойне важнее потому, что добыть ее удалось в серии пенальти, переборов главный кошмар нации.

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Колумбийские фанаты недовольным гулом встретили объявление состава англичан, особенно забукав Гарри Кейна. Британцы заметно проигрывали в численности южноамериканцам, зато вдохновенно исполняли перед матчем «Football’s coming home». География гастролирующих фанатов с острова как обычно была разнообразна: баннеры из Бристоля, Кроули, Рочдейла, Брэдфорд, Бери, Свиндона, Честерфилда и многих других английских городов. Причем футбольные клубы из большинства этих городов выступают в третьем и четвертом английских дивизионах.

Небольшой отряд из нескольких десятков британских фанатов, расположившихся за воротами Пикфорда, уверенно перекрикивал армию колумбийских болельщиков. А их зажигательные песни заставляли пританцовывать даже канадского лайнсмена. На противоположной бровке его коллега также безостановочно переминался с ноги на ногу, словно готовился начать занятие по аэробике. А возможно они оба просто замерзал.

На 10-й минуте перед подачей углового у ворот колумбийцев камера выхватила мальчугана с небольшим самодельным плакатом «Kane score a goal».

Спустя пять минут капитан англичан едва не исполнил просьбу паренька: он откликнулся на подачу на дальней штанге, но мяч летел слишком высоко, а потому удар Кейна был неточен.

Колумбийцы предпочитали действовать вторым номером, используя высокий прессинг и пытаясь вырваться в контратаку. Из-за этого у англичан возникали сложности при развитии собственных атак, и даже Гарри Кейн вынужден был опускаться за мячом на свою половину поля. Колумбийцы раз за разом оттирали от мяча Рахима Стерлинга, словно мужики, вышедшие воскресным утром попинать мяч с пацанами на соседней коробке.

Каждое касание мяча английскими футболистами встречалось яростным свистом трибун. При этом колумбийские болельщики впервые оживились лишь на 30-й минуте, всем стадионом прокричав несколько чантов. После чего перешли к привычному освистыванию англичан. На 39-й минуте Кейн заработал опасный штрафной и пока команды готовились к его розыгрышу, вспыхнул конфликт. Харри Магуайр бросился к арбитру, ожесточенно жестикулируя, чтобы тот отправился смотреть видеоповтор: якобы его боднул головой один из колумбийских защитников. После непродолжительных разбирательств арбитр наградил желтой Вилмара Барриоса. И это самое лучшее, что англичанам удалось выжать из этого стандарта. В добавленное время резервного арбитра несколько раз атаковали члены тренерского штаба сборной Колумбии, разгневанные работой Марка Гейгера. Но тому удалось усмирить их и вернуть на скамейку запасных.

В пресс-ложе главной звездой вечера был Гус Хиддинк.

На этом турнире болельщики привыкли видеть его в телевизоре во время рекламных слотов в компании бородатого мужика и гуся. Но сейчас он вернулся в более привычную среду и внимательно следил за игрой, фиксируя на листе бумаги ключевой момент каждой сыгранной минуты.

Во время подачи угловых англичане выстраивались в штрафной колумбийцев паровозиком из четырех человек, словно собирались станцевать ламбаду. Возглавлял эту банду Джордан Хендерсон, а замыкал Харри Кейн, перед которым всякий раз втискивался кто-то из колумбийцев. После каждого углового Кейн оказывался на газоне и когда похожий сценарий повторился в начале второго тайма, судья незамедлительно указал на точку. Лучший бомбардир турнира реализовал свой третий пенальти на ЧМ-2018, точно пробив по центру ворот. Всего на счету Кейна стало 6 голов в трех играх.

Английские болельщики после гола ушли в экстаз и следующие минут двадцать безостановочно пели и скакали на трибунах. Британцы вскоре потребовали еще один пенальти, когда в штрафной колумбийцев завалился Магуайр. Как только мяч ушел за пределы поля, южноамериканцы накинулись на американского арбитра, а особо усердствовавший Кинтеро получил желтую. Но колумбийцы и дальше продолжали грубить и зарабатывать предупреждения, пока их фанаты негодовали по поводу такого судейства.

Второй тайм встречи отчетливо напоминал битву середняков Чемпионшипа: минимум креатива и максимум грубости. Футболисты поочередно лупили друг друга по ногам при любой удобной возможности. И лишь половина этой грубости пресекалась арбитром. Стерлинг продолжал огребать и во втором тайме, но на сей раз от собственных партнеров. Ему поочередно втыкали то Хендерсон, то Кейн за недостаток активности и недоработку эпизодов в атаке.

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За десять минут до конца основного времени идиллию нарушил Кайл Уокер, завозившийся с мячом в центре поля. Его оперативно накрыли колумбийцы и убежали в контратаку, но завершающий удар Куадрадо пришелся выше ворот. В добавленное время сумасшедший дальний выстрел нанес Урибе, но Пикфорд перевел мяч на угловой. Однако уже спустя мгновение мяч оказался в воротах англичан. Лучший бомбардир колумбийцев на ЧМ-2018 Йерри Мина взмыл выше всех в штрафной и с рикошетом от газона направил мяч в ворота. Колумбийские фанаты разрезали тишину своим восторженным криком и стали в три раза громче освистывать английских футболистов, снова забравших мяч под свой контроль. Овертайм был неминуем.

В первом экстра-тайме за счет эмоционального подъема колумбийцы рванули вперед и создали несколько возможностей у ворот Пикфорда, но до гола дело не дошло. Во второй 15-минутке инициатива вновь перешла к британцам. Вышедший на замену Роуз прорвался по левой бровке и с острого угла пробил в дальний угол – мяч разминулся со штангой. Чуть позже шанс отличиться после углового упустил Дайер.

А затем англичан ожидала встреча с их главным кошмаров – серией послематчевых пенальти. Начиная с 1990 года сборная «Трех львов» участвовала в семи таких лотереях и проиграла шесть из них. И когда Оспина отразил удар Хендерсона у болельщиков, распевавших песни во славу Королевы, явно промелькнули перед глазами все предыдущие неудачи. Но затем Урибе направил мяч в перекладину, после чего Пикфорд отразил выстрел Бакки.

А вот англичане больше не промахивались и наконец-то сумели снять свое проклятие. Поборов свои главные страхи, сборная «Трех львов» теперь вправе мечтать о куда большем чуде. Даже Гус Хиддинк, глядя на этот подвиг британцев, обронил свое коронное: «Хорошечно».

ЧМ-2018. 1/8 финала

Колумбия — Англия — 1:1, по пен. — 3:4

Москва. 3 июля.

Стадион «Спартак». 44190 зрителей.

Судья: Марк Гейгер (США).

Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116 ), Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес (Урибе, 79), Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.

Голы: 0:1 — Кейн (56- с пенальти), 1:1 — Мина (90).

Предупреждения: Барриос (41), Ариас (52), К. Санчес (54), Хендерсон (56), Фалькао (63), Бакка (64), Лингард (69). Куадрадо (118).

Серия пенальти: 1:0 – Фалькао, 1:1 – Кейн, 2:1 – Куадрадо , 2:2 – Рэшфорд, 3:2 – Муриэль, 3:2 – Хендерсон (вратарь), 3:2 –Урибе (перекладина), 3:3 – Триппьер, 3:3 – Бакка (вратарь), 3:4 – Дайер.

14 (4) удары (в створ) 16 (2)

23 фолы 13

2 угловые 7

1 офсайды 2

48 % владения мячом 52

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press