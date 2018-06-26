Забакланье. 26 июня. Дания и Франция выдали самые унылые нули на ЧМ-2018

Французы и датчане выдали самый скучный матч этого чемпионата мира. Первая нулевая ничья на ЧМ-2018 оставила довольными обе команды: «трехцветные» заняли первое место в группе, а их противники получили место в плей-офф. Отдуваться за незадачливых футболистов на трибунах приходилось датским фанатам.

Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018

«Denmark! Denmark!», — резко оживилась многочисленная группа датских болельщиков за 15 минут до начала матча с французами. Внезапному пробуждению активности поспособствовало появление на экранах «Лужников» Микаэля Лаудрупа. Легенда датского футбола обратился к болельщикам с приветственным словом на их родном языке и сорвал овации столичного стадиона. На несколько минут датчане позабыли о поглощении пива и принялись скандировать имя своего кумира, а затем и название собственной страны. Еще более вдохновенно они исполняли гимн: особенно усердствовал парнишка лет десяти, облаченный в футболку Никласа Бендтнера. Молодежь почитает знаменитого датского Лорда Бендтнера даже в его отсутствие.

Французских футболистов датчане принялись забукивать с первых же минут игр, как только они разыграли мяч с центра поля. Еще одна группа фанатов в красных футболках в едином порыве скакала за воротами Каспера Шмейхеля, тогда как болельщики «трехцветных» ограничивались размахиванием флагов с противоположной трибуны. Когда на четвертой минуте встречи Мартин Брэтуэйт оказался на газоне в штрафной французов, стадион накрыла волна негодования и свиста. Форвард «Бордо»был довольно активен на первых минутах встречи и в следующем эпизоде вновь прорвался в штрафную сборной Франции. На сей раз он отметился дриблингом в стиле Сергея Горлуковича: шел напролом, расталкивая всех, кто попадался на пути.

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После небольшой стартовой активности команды сконцентрировались на бодании за мяч в центре поля. В этом аспекте французы преуспевали заметно лучше и бережнее дорожили мячом. Даже свой первый угловой в матче они разыгрывали почти минуту, пока датские болельщики их безжалостно освистывали. В целом же игра скандинавской команды в первой половине стартовых 45 минут явно не соответствовала оказываемой поддержке: частые потери, неточные переводы на фланг и общая суетливость. Так что неудивительно, что первый более-менее опасный момент в матче создали французы.

Правда, случилось это лишь на 33-й минуте: Усман Дембеле решился на дальний удар и мяч пролетел левее ворот. В итоге вся активность команд до перерыва свелась к тому, что французы неспешно перекатывали мяч в центральном круге, а датчане всей командой сидели на своей половине поля и наблюдали. Не самый зрелищный сценарий.

Но даже перерыв не пошел командам на пользу, и встреча возобновилась ровно тем же, чем и закончилась в первом тайме – занудством. Чемпионат мира в России выделялся отсутствием матчей без голов, и было похоже, что французы с датчанами настроены испортить эту статистику. По крайней мере, такое ощущение росло с каждой минутой. Хотя на 54-й минуте Стив Манданда едва не придумал гол для соперника: он довольно неловко принял мяч после удара со штрафного и датский форвард едва не преуспел на добивании. А вот хорошее настроение болельщиков скандинавской команды оставалось неизменным. Приобняв друг друга, они раскачивались в такт своим песням с улыбками на лицах.

Немного оживить игру помог выход Набиля Фекира. Капитан «Лиона» уже через минуту после появления на поле отметился опасным дальним ударом – мяч угодил в сетку с внешней стороны. Но вскоре и его поглотило уныние от происходящего вокруг. Во втором тайме освистыванию подвергались не только французы, но и датчане, задумавшие косплеить игру соперников.

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С началом последней десятиминутки у датских болельщиков появился новый трюк: они сидя затягивали песню, а на припеве резко подскакивали со своих мест, сопровождая пение громкими хлопками. А футболисты продолжали разогревать градус негодования трибун. В отдельных эпизодах защитники обеих сборных, приняв мяч, позволяли себе просто стоять с ним на одном месте.

Итоговая ничья стала первой в 110-летней истории противостояния сборных Франции и Дании (их первая встреча в 1908 году завершилась разгромной победой датчан – 17:1). Безвольные действия игроков обеих команд прервали серию результативных матчей на ЧМ-2018, достигшую отметки в 36 игр. Довольными таким исходом остались лишь датские болельщики: их команда впервые с 2002 года вышла в плей-офф. Но с такой игрой их подвиги на ЧМ-2018 на этом и ограничатся.

Группа С. 3-й тур

ДАНИЯ — ФРАНЦИЯ — 0:0.

Москва. 26 июня.

Стадион «Лужники». 78011 зрителей.

Судья: Сандру Риччи (Бразилия).

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Ларсен, Йоргенсен, Эриксен, Дилэйни (Лерагер, 90), Систо (Фишер, 60), Далсгор, Брейтуэйт, Корнелиус (Дольберг, 75).

Франция: Манданда, Варан, Сидибе, Люка Эрнандес (Менди, 50), Кимпембе, Н’Зонзи, Канте, Лемар, Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), Жиру.

Предупреждение: Йоргенсен (45).

5 (1) удары (в створ) 11 (4)

10 фолы 10

4 угловые 2

1 офсайды 1

38 % владения мячом 62

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев