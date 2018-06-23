Забакланье. 23 июня. Дьявольский почерк бельгийских звезд

Сборная Бельгии стала пятой по счету командой, обеспечившей себе место в плей-офф чемпионата мира. «Дьяволы» играючи расправились с аутсайдерами своей группы, но пока еще не столь очевидно, будут ли они столь же эффективны против более мастеровитых команд.

«Ты видел их игру? Как расслабленно они действуют на поле, не напрягаются. Они уверены в своих силах и знают, что сумеют добиться нужного результата», — делился со мной впечатлениями от выступления бельгийцев в игре против Панамы (0:3) экс-игрок сборной Англии Дэнни Мерфи. Возразить ему можно было лишь указав на статус их соперника. Все же сборная Панамы – один из очевиднейших аутсайдеров турнира. А делать выводы об уровне бельгийской команды нужно в играх с более статусными оппонентами. И их матч второго тура группового этапа против сборной Туниса к таковым явно не относился.

В подтверждение моим догадкам и словам бывшего футболиста «Ливерпуля» бельгийцы начали эту встречу столь же расслабленно и уверенно, что и игру с Панамой. В дебюте матча Эден Азар ворвался в штрафную по правому краю, где его повалил на газон защитник африканской сборной. Тунисцы пытались оспаривать решение арбитра, пеняя на то, что нарушение правил было на границе штрафной, но безуспешно.

Сам пострадавший исполнил наказание – 1:0. Африканцы попытались сразу же вернуться в игру, но все их атакующие начинания без особых проблем гасили бельгийские «дьяволы». Спустя четверть часа Мертенс буднично перехватил мяч в центре поля, неторопливо продвинулся вперед и выдал великолепный пас на Лукаку. Габаритный форвард «МЮ» сместился чуть левее и бильярдным ударом положил мяч в сетку впритирку с дальней штангой. А бельгийские фанаты восторженным ревом сопровождали такое начало игры.

Участники чемпионат мира-2018. Группа G: Бельгия, Англия, Панама, Тунис

В целом европейские фанаты заметно уступали в численности гостям из Туниса, зато слышно их было намного громче. За пару часов до начала встречи они забили все шатры вокруг стадиона, безостановочно вливая в себя литры пива и распевая песни. А по ходу матча они и вовсе устраивали на трибунах настоящее Евровидение. Мощные бельгийские заряды сменялись заразительными попсовыми мотивами «На-на-на-на-на-на-на, на-на-на, на-на». Это незамысловатый припев из популярной в конце 1990-х песни «Freed from desire», ставшей гимном бельгийской сборной.

Но сразу же после второго пропущенного мяча африканцам ненадолго удалось заглушить бельгийский концерт. Капитан тунисской сборной Хазри выполнил подачу со штрафного, а Дилан Бронн завис в воздухе и головой послал мяч в ворота Куртуа. Забитый гол на некоторое время привел африканцев в чувство, и они заметно активизировались в атаке. Но еще до перерыва бельгийцы вновь перехватили инициативу и в компенсированное время Менье точным пасом нашел в штрафной Лукаку – 3:1.

Давид Трезеге: «Игра сборной России уже стала сенсацией для всего мира»

Во втором тайме и вовсе складывалось впечатление, что присутствуешь на товарищеском матче одного из топ-клубов во время предсезонного турне по странам Азии и Океании. В роли топ-клуба выступали бельгийцы, а тунисцам досталась роль условной команды «Всех звезд чемпионата Малайзии». Спустя пять минут после возобновления встречи Азар выскочил на рандеву с голкипером Туниса Бен-Мустафа, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

В дальнейшем африканцы безуспешно пытались сократить разрыв в счете, а «дьяволы» вальяжно и неторопливо доигрывали встречу. И лишь Миши Батшуайи продолжал настойчиво расстреливать ворота сборной Туниса, в надежде впервые отличиться на чемпионатах мира. И в самой концовке встречи форвард был вознагражден за свои старания, вынудив африканских болельщиков досрочно направиться к выходу со стадиона. А зря, ведь так бы они смогли увидеть гол Вахби Хазри, постаравшегося хоть немного приподнять им настроение.

Команда Роберто Мартинеса одержала вторую подряд разгромную победу(5:2) на ЧМ-2018 и продолжит борьбу за Кубок мира. Пока что это единственная сборная среди фаворитов турнира, не испытавшая сложностей в матчах с аутсайдерами в своей группе. Но настоящие испытания для бельгийцев еще впереди.

ЧМ-2018. 2-й тур

БЕЛЬГИЯ — ТУНИС — 5:2 (3:1)

Москва. 23 июня.

Стадион «Открытие Арена». 44190 зрителей.

Судья: Жаир Марруфо (США)

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Витцель, Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Тилеманс, 86), Лукаку (Феллайни, 59).

Тунис: Бен-Мустафа, Бен-Юссеф (Беналуан, 41), Маалуль, Бронн (Наггез, 24), Мерья, Кауи, Скири, Хазри, Сасси (Слити, 59), Бадри, Бен-Юссеф.

Голы: 1:0 – Азар (6, с пенальти), 2:0 Лукаку (16) 2:1 – Бронн (18), 3:1 – Лукаку (45) 4:1 – Азар (51) , 5:1 – Батшуайи (90), 5:2 — Хазри (90)

Предупреждение: Сасси (14)

25 (3) удары (в створ) 15 (5)

12 фолы 13

5 угловые 2

3 офсайды 3

49 % владения мячом 51

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев