Забакланье. 16 июня. Фальшивый бог

Сборная Аргентины в своем стартовом матче ЧМ-2018 не сумела продавить массивную оборону исландцев. Главная надежда нации Лео Месси ушел с поля без гола и не реализовал пенальти.

Накануне дебютного матча сборной Аргентины на ЧМ-2018 настоящий спектакль в Сочи продемонстрировал Криштиану Роналду. Португалец бросил вызов своему оппоненту, оформив хет-трик в своем первом же матче на турнире. Причем не какому-то Ирану или Марокко, а испортив настроение одним из фаворитов турнира – испанцам. На Месси, ставшего лучшим бомбардиром европейского клубного сезона, и без того оказывалось колоссальное давление. Теперь же ему практически не оставляли шансов на оправдание – начинать творить чудеса нужно с первого же матча.

На предыдущих трех чемпионатах мира лучшим результатом Лео стал дубль в ворота Нигерии на ЧМ-2014. Но этот перфоманс и близко не валялся возле трех голов Роналду в ворота одного из лучших голкиперов мира Давида Де Хеа. Аргентинские болельщики оккупировали территорию возле стадиона «Спартак» еще за шесть часов до начала игры. А затем отряды в небесно-голубых футболках можно было отыскать практически на любой трибуне. Даже там, где базировались группы исландских фанатов. А на большинстве баннеров можно было разглядеть изображение Месси. Вот здесь он еще длинноволосый юнец на старте карьеры. Чуть правее развевается полотно с уже заматеревшим Лео: вид со спины на знаменитую «десятку» и два указательных пальца, направленных в небо. Рядом растяжка, на которой Диего Марадона передает Кубок мира нынешнему капитану аргентинской сборной. Но с явным отрывом побеждает баннер, где Месси изображен в роли Иисуса с нимбом над головой.

Однако в первом тайме Лео и близко не показал чего-то божественного. Первый удар по воротам он нанес лишь на 17 минуте, зато в своем фирменном стиле: обыграв на замахе защитника, он сместился с правого фланга атаки ближе к центру и из-за пределов штрафной закрутил мяч в сторону ворот. Голкипер перевел его на угловой. Спустя несколько минут Месси перехватил мяч на чужой половине поля, продвинулся вперед и нанес еще один дальний удар. На этот раз голкипер намертво поймал мяч в прыжке. Следующей активности от главной надежды аргентинской нации пришлось ждать больше 20 минут. В самой концовке тайма Лео дважды напортачил. Неудачно разыгранный исландцами угловой завершился выносом мяча к центру поля, где Месси коряво обработал его. Хотя в случае успеха перед ним оставался лишь один защитник «викингов». А на последней минуте тайма в идентичной ситуации мяч срикошетил ему в руку. Но важно отметить и усилия исландских защитников. Всякий раз, как мяч оказывался в ногах Месси, как минимум двое «островитян» накрывали его словно высоченная волна, обрушивающаяся на серфера.

После перерыва Месси смотрелся заметно активнее, при этом продолжая неспешно прогуливаться на чужой половине поля большую часть времени. На 56-й минуте он предпринял попытку в излюбленной манере прорваться через центр сквозь толпу оборонцев. Ему удалось накрутить трех-четырех защитников, прежде чем его обезвредили и вынесли мяч на угловой. А затем случился ключевой эпизод встречи. Во время подачи с левого фланга защитник сборной Исландии повалил на газон Серхио Агуэро. Капитан аргентинцев установил мяч на точку и совершенно бесхитростным для себя образом послал мяч на удобной для вратаря высоте. Так бездарно Месси не исполнял пенальти в матчах за сборную со времен поражения в финале Кубка Америки-2016.

Но именно эта неудача помогла Месси проснуться и разозлиться на самого себя. Спустя пару минут он заработал опасный штрафной в 22-25 метрах от ворот – его коронная точка. Однако выстрел пришелся выше ворот. Затем Лео вновь попытался в фирменном стиле прорваться к воротам на крейсерской скорости, на рывке оторвавшись от опекавшего его исландца. Снова неудача. Через минуту партнеры заработали для него еще один штрафной, в той же зоне, из которой он пробивал ранее. На сей раз Месси подбил стенку.

Аргентинские болельщики продолжали гнать свою команду вперед энергичными песнями, перебивая знаменитые заряды исландцев, сопровождаемые хлопками. И за 10 минут до конца игры они уже успели было подскочить со своих мест, чтобы через мгновение стадион накрыл гул разочарования. Их идол нанес опаснейший выстрел из-за пределов штрафной, и в динамике показалось, что мяч опускается точно в дальний нижний угол. Но он просвистел в сантиметрах от штанги. В компенсированное время Месси имел еще пару моментов. Сначала он нанес неточный удар с правой ноги с линии штрафной. А на последней минуте компенсированного времени из выгодной позиции вновь подстрелил стенку.

В первом матче Король Лео не оправдал ожиданий нации и не ответил на молитвы болельщиков. Хоть болельщикам «Альбиселесте» сегодня и не в чем упрекнуть себя, после игры все равно можно было наткнуться на их отрешенные лица. Некоторые из них с отсутствующим взглядом курили, сидя на бордюрах. Кто-то просто молча брел в сторону метро. И пусть сейчас они разочарованы, но даже такая неудача неспособна поколебать их веру. Остается лишь узнать, в того ли бога веруют аргентинцы.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press