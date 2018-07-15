Забакланье. 15 июля. Поддержки целого мира мало. Сборная Франции — двукратный чемпион мира

Чемпионат мира в России завершен. В решающем матче французы в своем коронном стиле переиграли сборную Хорватии. К разочарованию президента балканской страны, «шашечным» не помогла даже поддержка российских болельщиков.

Уходящий праздник и бульдоги на скейтбордах

В заключительный день чемпионата мира каждый болельщик напоследок старался урвать частичку большого футбольного праздника. Азиаты увлеченно фотографировали полицейских на лошадях. Внушительная очередь столпилась возле импровизированного стенда, где можно было запечатлеть себя на фоне фотообоев с изображением стадиона, позируя с мячом Telstar Mechta. А по всей Москве пестрели афиши с напоминанием о финальном матче ЧМ-2018.

Накануне на территории дизайн-завода «Флакон» проходил День Франции, приуроченный к другому знаменательному событию – Дню взятия Бастилии. Атмосфера мероприятия напоминала мозгодробительный сюжет модного фильма в стиле арт-хаус. При входе на завод проходил показ французского сериала «Версаль», способного переплюнуть даже «Игру престолов» по количеству постельных сцен. Рядом была разбита палатка, где разливали сидр со вкусом розы. За ней расположилось веганское кафе, где можно было отведать мороженого в форме Че Гевары, Дарта Вейдера, Маяковского и других видных деятелей современной поп-культуры. Следующим видным объектом была баскетбольная площадка, а для любителей менее контактных видов спорта работала площадка для игры в бадминтон. Но гвоздем программы стал парад французских бульдогов, разъезжающих на скейтбордах.

Хорватская фанзона на время чемпионата мира базировалась на территории Музеона. В отличие от французского лагеря она не преследовала цели травмировать сознание москвичей и гостивших в российской столице иностранцев. Зато там любой желающий мог сфотографироваться на фоне хорватской сборной, позировавшей с улыбками и со скрещенными на груди руками. А утром в заключительный день турнира президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович записала видеообращение к россиянам на русском языке. В нем она поблагодарила за сердечный прием и призвала поддержать «шашечных» в финале.

Перепись населения и двойник Хидео Кодзимы

Но куда больший резонанс в сети вызвал экс-тренер хорватской команды Игор Штимац. За несколько дней до финала в фейсбуке он разместил провокационный пост, озаглавленный фразой «Кто-нибудь знает, с кем мы играем в финале ЧМ?». Далее он перечислил фамилии тринадцати футболистов «трехцветных», имеющих корни разных африканских стран. Хорватскому «разведчику» попытались предъявить обвинения в расизме, но делали это без особого энтузиазма.

Ближе к началу матча по медиацентру с лучезарной улыбкой вышагивал Славен Билич. На этом турнире он получил столько положительных эмоций, сколько не испытывал с момента победы над сборной Англии на «Уэмбли» в 2007 году. Неподалеку от него сидел человек, подозрительно похожий на Хидео Кодзиму (известный японский разработчик компьютерных игр). А один французский журналист настолько увлекся косплеем на Самюэля Умтити, что целиком облачился в игровую форму «трехцветных». Его выдавали лишь гетры с надписью Россия.

«Калинка» от Роналдиньо

Долгожданному стартовому свистку предшествовала церемония закрытия турнира. Поле застелили огромным синим полотном, а в центральном круге оборудовали мини-сцену. По всему полю разложили огромные шары с изображением стадионов ЧМ-2018, а вокруг них выстроились десятки артистов массовки с электронными табло, ведущими обратный отсчет. Они дали старт небольшому дэнс-шоу. На поле появился один из исполнителей официального гимна ЧМ-2018 рэпер Nicky, а волонтеры растянули баннер с его изображением на месте импровизированной сцены. Затем к нему в помощь вышла певица Era, а на экране вывели вступительный текст гимна турнира: «Oh Oh Oh». Чтобы никто не запутался. Но настоящие овации сорвал Уилл Смит, ставший третьим соисполнителем трека «Live It Up». Вернее, он оказался единственным из трех выступающих, кто действительно удостоился внимания публики. Во время исполнения песни электронные табло выстроились в формы двух талисманов ЧМ-1990, изображавших непропорциональные фигурки футболистов.

Пока игровое поле снова приводили в должный вид, трибуны завлекли исполнением «Калинки». Кульминацией стало появление Роналдиньо, отбивавшего в такт мелодию на бонго. Чуть ранее приезд бразильца на стадион показали телекамеры. Помимо него они выхватили Арсена Венгера, Карлеса Пуйоля, Николя Саркози и Эмманюэля Макрона. А на трибунах ярче других смотрелись два фаната, облаченные в костюмы ирландских лепреконов. А затем переполненные «Лужники» узрели Кубок мира. Его вынес капитан чемпионов мира-2014 Филипп Лам в компании супермодели Натальи Водяновой.

Стандартное начало

Перед матчем баланс встреч был явно не в пользу хорватов. Команды ранее встречались пять раз: трижды побеждали французы и дважды матчи завершались вничью. «Трехцветные» привычно для себя начали игру, отдав инициативу и отойдя в оборону. Хорваты были не против такого развития событий и бросились вперед. Но по итогам 15 минут «шашечные» не смогли нанести ни одного удара по воротам Льориса. А вот первый же заработанный стандарт вблизи штрафной сборной Хорватии завершился голом. Гризманн выполнил подачу, а Манджукич сыграл на опережение, срезав мяч затылком в дальний угол ворот Субашича.

Но хорватам не в первой отыгрываться по ходу этого турнира. В каждом из четырех матчей плей-офф «шашечные» неизменно пропускали первыми, но всякий раз им удавалось отыгрываться. Традиция продолжилась и на этот раз. И снова не обошлось без стандарта. После серии рикошетов Манджукич зацепился за мяч, после чего Ловрен и Вида доставили его до Перишича. Вингер «Интера» после замаха мощно приложился, отправив снаряд в дальний нижний угол – 1:1. А десять минут спустя он превратился в антигероя сборной. Розыгрыш углового у хорватских ворот завершился ударом Умтити, но на пути мяча оказалась рука Перишича. После просмотра видеоповтора Нестор Питана указал на точку, а Гризманн хладнокровно развел мяч и Субашича по разным углам.

«Милиционер вступает в игру»

В дебюте второго тайма команда продолжили разыгрывать хорошо знакомые роли: хорваты шли вперед, а французы держали оборону. На первых минутах после перерыва неплохой удар удался Анте Ребичу, но Льорис в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Спустя несколько минут очередную атаку «шашечных» прервал забег на поле группы из четырех незваных гостей в одинаковых костюмах. Стюарды довольно быстро повязали бунтарей, а одному из них «повезло» отхватить от разгневанного Деяна Ловрена. А чуть позже выяснилось, что возмутителями спокойствия были хорошо известные активистки из Pussy Riot. Их перфоманс получил название «Милиционер вступает в игру». Хорваты не оценили.

Хорватское крушение

К исходу часа игры французы прикончили интригу. Резкая контратака, возглавляемая Килианом Мбаппе, нанесла прицельный удар по левому флангу обороны «шашечных». Оттуда мяч был доставлен на линию штрафной под удар Полю Погба. После первого выстрела хавбека «МЮ» мяч застрял в ногах хорватских игроков, но его повторный удар оказался неберущимся для Субашича – 3:1. Окончательно похоронил «шашечных» Мбаппе, уложивший мяч в нижний угол ворот отличным выстрелом из-за пределов штрафной. После такого впервые по ходу турнира по-настоящему оживились французские болельщики. Их единственным вариантом поддержки своей команды в России было лишь размахивание флажками с французским триколором. Но после гола Мбаппе они пошли вразнос: пару минут попрыгали на трибунах, распевая песни.

Мгновение спустя заскучавший в воротах Уго Льорис решил развлечь публику своим дриблингом. Зря. Марио Манджукич не оценил мастерство капитана «трехцветных», выбив у него мяч из-под ног точно в сетку французских ворот. Небольшой «холодный душ» пошел на пользу команде Дидье Дешама. Французы стали осмотрительнее действовать в обороне, не позволяя лишних вольностей оппоненту. Хорваты не сдавались и настойчиво рвались вперед, но все это было впустую. Ближе к концу основного времени веру в спасение потеряли даже болельщики «шашечных». Но они в едином порыве воспевали слова благодарности своей команде, без труда перекрикивая французов.

Прощальный аккорд

Финальный свисток Нестора Питаны подтолкнул французских болельщиков в три раза усерднее размахивать своими флажками. Президент Франции Эмманюэль Макрон сдержанно принимал поздравления от главы Хорватии Колинды Грабар-Китарович. В это время Жиру катался по газону в объятиях Адиля Рами, так и не сыгравшего ни одной минуты на ЧМ-2018. Не обошлось и без традиционного подбрасывания в воздух главного тренера победителей: Дидье Дешам явно получал удовольствие от такого чествования. Златко Далич же собрал всех своих футболистов в круг и зачитал им мотивационную речь, после чего они сложили руки – один за всех и все за одного. Это вызвало искренний восторг хорватских болельщиков, получивших от игроков свою порцию благодарных аплодисментов.

Спустя двадцать лет французские футболисты вновь поднимают в воздух Кубок мира. Большой футбольный праздник в России подошел к концу, оставив необъятную массу ярких впечатлений. И сейчас немного грустно от того, что уже к концу следующей недели на Никольской улице не останется и следа от шумных иностранных вечеринок. Зато остается надежда, что после ЧМ-2018 любовь к футболу в России будет только крепнуть.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press