Забакланье. 13 июня, четыре сюжета

Накануне старта ЧМ-2018 Станислав Черчесов напутствовал усатых, в Госдуме предостерегали россиянок, а в сборной Испании произошла мини-революция, завершившаяся увольнением главного тренера. Чемпионат мира в России стартовал по сценарию голливудского блокбастера.

События заключительного дня перед стартом ЧМ-2018 напоминали сюжет фильма «11:14» или нолановского «Дюнкерка», когда параллельно развивалось сразу несколько сюжетов, которые сплелись воедино в одно время. В центре внимания ожидаемо оказался Станислав Черчесов и его пресс-конференция перед завтрашним матчем-открытия. Но он было далеко не единственным хедлайнером в этот день.

Сюжет первый. Напутствие

Пока на входе на территорию «Лужников» шла кропотливая работа по наведению марафета перед завтрашним стартом турнира, журналистам дали возможность подглядеть за генеральной репетицией сборной России. Разгадать наработки и стартовый состав россиян по итогам 15 минут открытой тренировки было невозможно. Поэтому все надежды сводились к допросам Черчесова на пресс-конференции. Главный тренер россиян был в хорошем расположении духа, шутил и смутился лишь раз, когда у него спросили мнение о набирающем популярность флэшмобе «Усы надежды». «Я не знаю, о чем вы говорите. Но… Все с усами – на стадион!» — провозгласил Черчесов.

Забакланье. День нулевой

Сюжет второй. Предостережение

В это же время с еще одним призывом выступала глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева. Она обратилась к россиянкам с просьбой не вступать в интимную связь с приезжими болельщиками. Плетнева отметила, что опасается повторения истории с Олимпиадой-1980, после которой в стране появилось множество матерей-одиночек. «Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их», — заявила Плетнева. Вот так в течение получаса в Госдуме и «Лужниках» между россиянами распределили обязанности на время ЧМ-2018.

Сюжет Третий. Рокировка

А параллельно в Краснодаре сборная Испании представила перфоманс, который особо впечатлительные и негативно настроенные по отношению к Черчесову болельщики мечтали увидеть в исполнении сборной России. За два дня до своего первого матча на турнире «Красная фурия» уволила главного тренера. Ради такого маневра президенту Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу пришлось отказаться от посещения конгресса ФИФА в Москве и вылететь в Краснодар. Потому объявление о том, что ЧМ-2026 примут США, Мексика и Канада прошло без его участия. Сменщиком Лопетеги стал Фернандо Йерро, занимавший должность спортивного директора сборной и безуспешно отговаривавший Рубиалеса от карательных мер.

Сюжет Четвертый. Проверка.

В то же самое время меня настигла не столь глобальная, но весьма ощутимая проблема. Мой ноутбук категорично отказывался подключаться к вайфаю на стадионе, чем пытался максимально парализовать мою работу. Подобная преграда стала хорошим поводом протестировать степень готовности волонтеров и сотрудников, работающих на стадионе, прийти на помощь. В течение пары часов отряд IT-поддержки бился над решением моей проблемой (успешно), параллельно откликаясь на различные просьбы иностранных журналистов. Большинство из них также сводились к сложностям при подключении к вайфаю, но встречались и довольно оригинальные. Особенно не повезло бедолаге, обзаведшегося сим-картой одного из российских сотовых операторов, на счете которой внезапно закончились средства. На ломанном английском он пытался выяснить, где можно пополнить баланс, не покидая «Лужники», и почему платежные терминалы на стадионе принимают только карты Visa. В итоге он все же где-то раздобыл нужную кредитку и благополучно решил свою проблему. Столь профессиональным подходом волонтеры ЧМ-2018 развеяли сомнения относительно своей готовности прийти на помощь. А значит, первая небольшая (имиджевая) победа на турнире уже одержана.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев