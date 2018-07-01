Забакланье. 1 июля. Время волшебства. Сборная России пишет историю

Сборная России подарила самую громкую сенсацию ЧМ-2018 и впервые в новейшей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Похоже, это даже круче, чем подвиг на Евро-2008.

Первое же разочарование поджидало испанских болельщиков еще до стартового свистка. Во время исполнения российского гимна на трибунах развернули баннер «Вы суждены, чтоб сказку сделать былью». Но сделать это почему-то решили за теми воротами, где находились поклонники «Фурии рохи». Те до последнего сопротивлялись участию в этом перфомансе, но все же уступили под настойчивым давлением российских фанатов. А на испанских футболистов, сразу же завладевших мячом, с трибун оказывалось психологическое давление оглушительным свистом и пронзительными выкриками: «Россия! Россия!». В дальнейшем их всех ожидало мучительное испытание длиною в 120 игровых минут.

Впервые на этом турнире Черчесов решил сыграть по схеме с тремя центральными защитниками, которую наигрывал в течение долгих месяцев до травм Джикии и Васина.

Роли команд на поле сразу обозначились предельно ясно: испанцы будут вынуждены атаковать, пока не забьют первый гол, а россияне будут ловить шанс на контратаках, обороняясь всей командой. На исходе десятой минуте игры Жирков на своем фланге повалил на газон Начо и первый же штрафной завершился голом в ворота хозяев. Подача Асенсио со штрафного на дальнюю штангу была адресована Серхио Рамосу, который рухнул на землю в объятиях Сергея Игнашевича, так и не дотянувшись до мяча. Но именно от ветерана российской сборной игровой снаряд срикошетил в ворота – 0:1.

После пропущенного гола хозяева на несколько минут перехватили мяч и даже угрожали воротам Де Хеа, но не особо опасно. И уже спустя пару минут ход игры продолжился по знакомому сценарию: испанцы уверенно контролируют мяч, а россияне ищут момент для перехвата. Игроки «красной фурии» заметно активнее работали в прессинге, из-за чего мяч не задерживался у российских футболистов. Но на 36-й минуте игра взорвалась усилиями хозяев. Дальний заброс Жиркова на чужую половину поля нашел Дзюбу, выигравшего воздух у Рамоса, затем мяч подхватил Головин. После серии финтов он выкатил его Зобнину, а спустя еще несколько секунд получил обратную передачу в свободную зону. Сместившись ближе к центру, Головин нанес удар в дальний угол – неточно.

ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия — Испания. Онлайн дня. 1:1 (1:1) 4:3 по пенальти.

А затем случилось чудо. После углового Дзюба выиграл верховую борьбу и головой пробил в руку Жерару Пике – пенальти. Сам же Артем и реализовал 11-метровый, перехитрив Давида Де Хеа. Стадион пришел в экстаз, сравнимый с безумством аргентинских болельщиков в Казани после второго гола в ворота французов. Пропущенный мяч лишь подстегнул испанцев и в компенсированное время Диего Коста дважды имел шанс отличиться. Сначала безупречно сыграл Акинфеев, бросившись в ноги форварду «Атлетико», а его второй удар пришелся точно в руки голкиперу.

После перерыва «наевшегося» Жиркова сменил Гранат, занявший на поле позицию Кудряшова, отошедшего на левый фланг обороны. И практически сразу из этой зоны пришел опасный момент, однако удар у Силвы не получился. Испанцы принялись натужно растягивать оборону россиян, но те организованно отбивались. Команда Черчесова играла в стиле середняка АПЛ, столкнувшегося с топ-клубом: «автобус» в обороне с редкими выпадами на контратаках. Испанцы начинали нервничать. На исходе часа игры во время подачи углового на поле выбросили второй мяч, который Иско со злости запульнул на верхний ярус трибун. Футболисты «Красной Фурии» всей командой обитали на половине поля россиян, лишь за исключением Давида Де Хеа.

Дальнейшие 25 минут протекали на фоне безуспешных попыток испанцев приблизиться к воротам Акинфеева, пока российские футболисты поочередно зарабатывали желтые карточки. Взрыв в игре случился за пять минут до конца основного времени: мяч отскочил на линию штрафной, где Иньеста нанес хлесткий удар в нижний угол. Акинфеев в блестящем прыжке отразил удар, как и добивание от Яго Аспаса.

ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия выиграла у Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал

Сидящие рядом со мной испанские журналисты непонимающе разводили руками и эмоционально реагировали на каждую потерю мячи своими соотечественниками.

А после свистка Куйперса об окончании основного времени встречи на их лицах было смятение и нескрываемая паника. В дополнительное время атаки испанцев продолжали нарастать с еще большей силой. Но даже быстрые передачи в одно касание не помогали им найти свободные зоны и бреши в обороне россиян. Это настолько нервировало и путало испанцев, что на 100-й минуте Иско во время очередной атаки влетел на полной скорости в Яго Аспаса, что вызвало новую волну негодования моих соседей.

Во втором дополнительном тайме опаснейший момент создал для себя Родриго. При помощи элегантного финта он прорвался в штрафную по правому краю, но Акинфеев парировал его удар. Трибуны же взрывались одобрительным гулом всякий раз, как испанцы упускали мяч за пределы поля. На 114-й минуте после подачи штрафного испанские футболисты и журналисты в едином порыве стали размахивать руками, выпрашивая пенальти, но Куйперс был непреклонен. Для пущего драматизма на поле обрушился дождь, а хозяева даже нашли силы выйти в атаку и заработать угловой. В дополнительное время счет так и не изменился, и дело дошло до серии пенальти.

Станислав Черчесов: «Турнир только начинается, поэтому эмоции нужно сохранить»

Испанцы первыми допустили осечку – Коке пробил практически по центру и Акинфеев отразил мяч. Смолов, Игнашевич, Головин и Черышев реализовали свои попытки. Ровно как и Иньеста, Пике и Рамос. А потому решающим был удар Яго Аспаса. Капитан и пенальтист «Сельты» смазал возможно самый главный 11-метровый в своей карьере. Стадион пришел в экстаз и даже суровые стюарды позволили себе искреннюю улыбку. Тренерский штаб развернул на поле баннер «Играем для вас!», с которым победным маршем прошли футболисты российской сборной. Впервые в новейшей истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сокрушив одного из главных фаворитов турнира. Мы стали свидетелями чего-то по-настоящему волшебного.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Россия – Испания – 1:1 (1:1), по пен. 4:3 — по пенальти.

Москва. 1 июля.

Стадион: «Лужники». 78011 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Гранат, 46), Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Самедов (Черышев, 61), Дзюба (Смолов, 65).

Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио (Родриго, 104), Сильва (Иньеста, 67), Иско, Коста (Аспас, 80).

Голы: 0:1 – Игнашевич (12, в свои ворота), 1:1 – Дзюба (41, с пенальти)

Предупреждения: Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

6 (1) удары (в створ) 25 (9)

19 фолы 5

5 угловые 6

1 офсайды 1

26 % владения мячом 74

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press