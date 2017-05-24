«Ювентус» — чемпион, битва за второе место, Хонда покидает Италию. Итоги 37-го тура Серии А

В Серии А определился победитель турнира, Кейсуке Хонда покидает Италию, а фанаты «Лацио» отдают дань уважения Франческо Тотти. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать седьмого тура чемпионата Италии.

1) Вот уже много лет футбольная Италия живет без интриги. С 2012 года «Ювентус» неизменно завоевывал скудетто за явным преимуществом. На сей раз туринцы отложили празднования до последнего момента: только разгромная победа над «Кротоне» сделала отрыв команды Массимилиано Аллегри от ближайших преследователей недосягаемым. Теперь черно-белая часть страны ликует шестой год кряду. А остальным болельщикам остается ждать дня, когда «старая синьора» потеряет лидерские позиции.

2) Борьба за «серебро» только продолжается. «Рома» одержала сверхголевую победу над «Кьево» (5:3), а Наполи» разгромил «Фиорентину» (4:1). Футболисты Лучано Спаллети обеспечили себе место в тройке призеров третий год подряд, а неаполитанцы способны защитить звание вице-чемпиона по итогам прошлого года. Перед последним туром «волки» опережают конкурентов на один балл, букмекеры уже отдали им серебряные медали. Кто достоин стать вторым клубом Италии в этот раз?

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3) Легендарный человек-невезение заканчивает свой этап карьеры в Серии А. Речь о японце Кейсуке Хонде: когда-то хавбек покорял сердца фанатов ЦСКА своими стандартами и ассистами, сейчас же многие рады его уходу из «Милана». Хонда так и не оправдал лидерскую «десятку» «россонери» за три с половиной года, а в этом сезоне провел всего семь матчей в сумме. Несмотря на это, за день до объявления данного решения азиатский полузащитник забил прекрасный гол со штрафного в ворота «Болоньи», символично попрощавшись с торсидой «дьяволов».

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4) Франческо Тотти на время остановил римскую войну. Одно из самых принципиальных противостояний мирового футбола – дерби «Ромы» и «Лацио». Но после новости о возможном завершении карьеры легенды «волков» тиффози «орлов» вывесили необычный баннер. «Враги по жизни салютуют Франческо Тотти», – гласила надпись на полотне. Футбольная верность ценится даже основными соперниками.

5) Бергамо гуляет – местная «Аталанта» вышла в еврокубки! Минимальная победа над «Эмполи» обеспечила «богам» место в зоне Лиги Европы. В последний раз болельщики «черно-синих» наблюдали за своими любимцами в международных соревнованиях более 26 лет назад. Тогда игроки «Аталанты» дошли до четвертьфинала Кубка УЕФА. Ждем повторения достижения?

Цитата тура

Игрок московского «Спартака» Роман Зобнин удивляет всех своими трансферными предложениями, в том числе и из Италии:

«Не слежу за своей трансферной стоимостью. Наверное, увеличилась. Помню, полгода назад или даже раньше я стоил 3 миллиона евро.

Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Шальке»? Вообще не представляю, откуда взялось про «МЮ». Что касается «Ромы» и «Шальке», то есть предметный интерес. Хотя лично я ни с кем не общался, только агент.

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Герой тура

Луис Мурьель (Сампдория)

Колумбиец – один из самых неоднозначных победителей в данной рубрике. В середине второго тайма игрок «Сампдории» реализовал пенальти, которое принесло команде ничью с «Удинезе». Но уже через минуту после забитого мяча Мурьель был торжественно удален вместе с игроком соперника Ларанжерой. Вот так отпраздновал!

Антигерой тура

Стефано Соррентино (Кьево)

Голкипер «летающих осликов» пропустил больше всех в прошедшем туре: игроки «Ромы» пять раз заставляли 38-летнего вратаря вытаскивать мяч из сетки. Соррентино не может уйти с поля с нулем в графе «пропущенные голы» с 12 марта.

Цифра тура

150 миллионов евро – такую сумму выделит новый владелец «Милана» Ли Йонхонг на летнее усиление команды. За такую сумму тренерский штаб планирует совершить трансферы 5-6 футболистов.

Результаты тура:

Пескара – Палермо – 2:0 (1:0)

1:0 – Мурич (15), 2:0 – Митрицэ (87).

Лацио – Интер – 1:3 (1:2)

1:0 – Кейта (18 – с пенальти), 1:1 – Андреолли (31), 1:2 – Худт (37 – в свои ворота), 1:3 – Эдер (74).

Эмполи – Аталанта – 0:1 (0:0)

0:1 – Гомес (13).

Милан – Болонья – 3:0 (0:0)

1:0 – Деулофеу (69), 2:0 – Хонда (73), 3:0 — Лападула (90).

Сассуоло – Кальяри – 6:2 (4:1)

1:0 – Маньянелли (7), 2:0 – Берарди (12), Политано (13), 3:1 – Сау (25), 4:1 – Борьелло (34 – в свои ворота), 5:1 – Йемелло (56 – в свои ворота), 5:2 – Ионица (60), 6:2 – Матри (90).

Ювентус – Кротоне – 3:0 (2:0)

1:0 – Манджукич (12), 2:0 – Дибала (39), 3:0 – Сандро (83).

Удинезе – Сампдория – 1:1 (1:0)

1:0 – Теро (5), 1:1 – Мурьель (64 – с пенальти).

Дженоа – Торино – 2:1 (1:0)

1:0 – Ригони (32), 2:0 – Симеоне (54), 2:1 – Ляич (89).

Наполи – Фиорентина – 4:1 (2:0)

1:0 – Кулибали (8), 2:0 – Инсинье (36), 3:0 – Мертенс (57), 3:1 – Иличич (60), 4:1 – Мертенс (64).

Кьево – Рома – 3:5 (2:2)

1:0 – Кастро (15), 1:1 – Эль-Шаарави (28), 2:1 – Инглесе (37), 2:2 – Салах (42), 2:3 – Эль-Шаарави (58), 2:4 – Салах (76), 2:5 – Джеко (83), 3:5 – Инглесе (86).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 28 — Джеко (Рома), 27 — Мертенс (Наполи), 25 — Белотти (Торино).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А