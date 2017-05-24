«Ювентус» — чемпион, битва за второе место, Хонда покидает Италию. Итоги 37-го тура Серии А

Автор: Дмитрий Темников 0

В Серии А определился победитель турнира, Кейсуке Хонда покидает Италию, а фанаты «Лацио» отдают дань уважения Франческо Тотти. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать седьмого тура чемпионата Италии.

1) Вот уже много лет футбольная Италия живет без интриги. С 2012 года «Ювентус» неизменно завоевывал скудетто за явным преимуществом. На сей раз туринцы отложили празднования до последнего момента: только разгромная победа над «Кротоне» сделала отрыв команды Массимилиано Аллегри от ближайших преследователей недосягаемым. Теперь черно-белая часть страны ликует шестой год кряду. А остальным болельщикам остается ждать дня, когда «старая синьора» потеряет лидерские позиции.

2) Борьба за «серебро» только продолжается. «Рома» одержала сверхголевую победу над «Кьево» (5:3), а Наполи» разгромил «Фиорентину» (4:1). Футболисты Лучано Спаллети обеспечили себе место в тройке призеров третий год подряд, а неаполитанцы способны защитить звание вице-чемпиона по итогам прошлого года. Перед последним туром «волки» опережают конкурентов на один балл, букмекеры уже отдали им серебряные медали. Кто достоин стать вторым клубом Италии в этот раз?

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3) Легендарный человек-невезение заканчивает свой этап карьеры в Серии А. Речь о японце Кейсуке Хонде: когда-то хавбек покорял сердца фанатов ЦСКА своими стандартами и ассистами, сейчас же многие рады его уходу из «Милана». Хонда так и не оправдал лидерскую «десятку» «россонери» за три с половиной года, а в этом сезоне провел всего семь матчей в сумме. Несмотря на это, за день до объявления данного решения азиатский полузащитник забил прекрасный гол со штрафного в ворота «Болоньи», символично попрощавшись с торсидой «дьяволов».

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4) Франческо Тотти на время остановил римскую войну. Одно из самых принципиальных противостояний мирового футбола – дерби «Ромы» и «Лацио». Но после новости о возможном завершении карьеры легенды «волков» тиффози «орлов» вывесили необычный баннер. «Враги по жизни салютуют Франческо Тотти», – гласила надпись на полотне. Футбольная верность ценится даже основными соперниками.

5) Бергамо гуляет – местная «Аталанта» вышла в еврокубки! Минимальная победа над «Эмполи» обеспечила «богам» место в зоне Лиги Европы. В последний раз болельщики «черно-синих» наблюдали за своими любимцами в международных соревнованиях более 26 лет назад. Тогда игроки «Аталанты» дошли до четвертьфинала Кубка УЕФА. Ждем повторения достижения?

Роман Зобнин

Цитата тура

Игрок московского «Спартака» Роман Зобнин удивляет всех своими трансферными предложениями, в том числе и из Италии:

 «Не слежу за своей трансферной стоимостью. Наверное, увеличилась. Помню, полгода назад или даже раньше я стоил 3 миллиона евро.

Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Шальке»? Вообще не представляю, откуда взялось про «МЮ». Что касается «Ромы» и «Шальке», то есть предметный интерес. Хотя лично я ни с кем не общался, только агент.

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Герой тура

Луис Мурьель (Сампдория)

Колумбиец – один из самых неоднозначных победителей в данной рубрике. В середине второго тайма игрок «Сампдории» реализовал пенальти, которое принесло команде ничью с «Удинезе». Но уже через минуту после забитого мяча Мурьель был торжественно удален вместе с игроком соперника Ларанжерой. Вот так отпраздновал!

Антигерой тура

Стефано Соррентино (Кьево)

Голкипер «летающих осликов» пропустил больше всех в прошедшем туре: игроки «Ромы» пять раз заставляли 38-летнего вратаря вытаскивать мяч из сетки. Соррентино не может уйти с поля с нулем в графе «пропущенные голы» с 12 марта.

 Цифра тура

 150 миллионов евро – такую сумму выделит новый владелец «Милана» Ли Йонхонг на летнее усиление команды. За такую сумму тренерский штаб планирует совершить трансферы 5-6 футболистов.

Результаты тура: 

Пескара – Палермо – 2:0 (1:0)

1:0 – Мурич (15), 2:0 – Митрицэ (87).

Лацио – Интер – 1:3 (1:2)

1:0 – Кейта (18 – с пенальти), 1:1 – Андреолли (31), 1:2 – Худт (37 – в свои ворота), 1:3 – Эдер (74).

Эмполи – Аталанта – 0:1 (0:0)

0:1 – Гомес (13).

Милан – Болонья – 3:0 (0:0)

1:0 – Деулофеу (69), 2:0 – Хонда (73), 3:0 — Лападула (90).

Сассуоло – Кальяри – 6:2 (4:1)

1:0 – Маньянелли (7), 2:0 – Берарди (12), Политано (13), 3:1 – Сау (25), 4:1 – Борьелло (34 – в свои ворота), 5:1 – Йемелло (56 – в свои ворота), 5:2 – Ионица (60), 6:2 – Матри (90).

Ювентус – Кротоне – 3:0 (2:0)

1:0 – Манджукич (12), 2:0 – Дибала (39), 3:0 – Сандро (83).

Удинезе – Сампдория – 1:1 (1:0)

1:0 – Теро (5), 1:1 – Мурьель (64 – с пенальти).

Дженоа – Торино – 2:1 (1:0)

1:0 – Ригони (32), 2:0 – Симеоне (54), 2:1 – Ляич (89).

Наполи – Фиорентина – 4:1 (2:0)

1:0 – Кулибали (8), 2:0 – Инсинье (36), 3:0 – Мертенс (57), 3:1 – Иличич (60), 4:1 – Мертенс (64).

Кьево – Рома – 3:5 (2:2)

1:0 – Кастро (15), 1:1 – Эль-Шаарави (28), 2:1 – Инглесе (37), 2:2 – Салах (42), 2:3 – Эль-Шаарави (58), 2:4 – Салах (76), 2:5 – Джеко (83), 3:5 – Инглесе (86).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 28 —  Джеко (Рома), 27 —  Мертенс (Наполи), 25 — Белотти (Торино).

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А

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