Яркий дебют Ришарлисона, победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», возвращение Фостера и первый филиппинец в премьер-лиге. Главные события 1-го тура АПЛ

В минувшую пятницу стартовала английская премьер-лига. Предстоящий сезон обещает, как никогда, конкурентную борьбу за чемпионство, на которое сразу несколько явных претендентов. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 1-го тура АПЛ.

Главные претенденты стартовали с уверенных побед

После солидной летней трансферной кампании «Ливерпуль» представляет, возможно, наибольший интерес для болельщиков. Подопечные Клоппа не разочаровали, в щепки разнеся амбициозный «Вест Хэм» — 4:0. А действующие чемпионы из «МанСити» уверенно обыграли на выезде «Арсенал», осиротевший после ухода Венгера. «Челси» с Маурицио Сарри разгромил «Хаддерсфилд», а «Тоттенхэм» добился трудовой победы над «Ньюкаслом».

Герои тура

Когда перед сезоном «Эвертон» выложил 50 миллионов фунтов за бразильца Ришарлисона, многие в недоумении пожимали плечами. Однако 21-летний вингер сразу показал товар лицом, сделав дубль в первом матче и принеся «ирискам» трудовую ничью с хищными «волками».

Звание героя с бразильцем может разделить хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш – талантливый португалец забил шикарный гол со штрафного (пусть и с ошибкой Пикфорда), а во втором тайме отдал голевой пас на Хименеса.

Дебютант тура

Филиппинский вратарь «Кардиффа» Нил Этеридж против «Борнмута» проводил первый в жизни матч АПЛ. 28-летний голкипер не спас «ласточек» от поражения, но сумел парировать пенальти от Уилсона, став первым вратарем за 5 лет, отразившим 11-метровый в дебютном матче. Также Этеридж стал первым филиппинцем, сыгравшем в АПЛ.

#neiletheridge #saveeeee A post shared by @ bweapons on Aug 11, 2018 at 8:02am PDT

Возвращение тура

Бен Фостер дебютировал в АПЛ в далеком сезоне-2006/07, когда был арендован «Уотфордом» у «МЮ». И, спустя 11 лет, он вновь вышел в матче премьер-лиги с эмблемой «шмелей». Возвращение прошло успешно – Фостер не пропустил, а «Уотфорд» выиграл (2:0).

Ben Foster last made a Watford appearance 4108 days ago. Good to be back 👋#MOTD pic.twitter.com/TDvx8qhVd0 — Match of the Day (@BBCMOTD) August 11, 2018

Цитата тура:

«Иногда хочется убить Менди, а иногда думаешь: «Вау! Что за игрок у нас есть!» Он заряжает нас энергией. Менди много над чем надо работать. Надеюсь, мы сможем убедить его тратить меньше времени на соцсети и заняться работой над собой», – Хосеп Гвардиола про Бенджамина Менди, сделавшего две голевые передачи.

Результаты тура

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 (1:0)

(Погба 3, с пенальти, Шоу, 83; Варди, 90)

Хаддерсфилд – Челси – 0:3 (0:2)

(Канте, 34, Жоржиньо, 45, с пенальти, Педро, 80)

Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

(Шлупп, 41, Заха, 79)

Борнмут – Кардифф – 2:0 (1:0)

(Фрейзер, 24, Уилсон, 90)

Уотфорд – Брайтон – 2:0 (1:0)

(Перейра, 35, 54)

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 (1:2)

(Хоселу, 11; Вертонген, 8, Алли, 18)

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:2 (1:1)

(Невеш, 44, Хименес, 80; Ришарлисон, 17, 67)

Ливерпуль – Вест Хэм – 4:0 (2:0)

(Салах, 19, Мане, 45, 53, Старридж, 88)

Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

(Стерлинг, 14, Силва, 64)

Саутгемптон – Бернли – 0:0.



Турнирная таблица

Бомбардиры: Мане (Ливерпуль), Ришарлисон (Эвертон), Перейра (Уотфорд) — по 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Текст: Владимир Шевелев

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»