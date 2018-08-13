Яркий дебют Ришарлисона, победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», возвращение Фостера и первый филиппинец в премьер-лиге. Главные события 1-го тура АПЛ

В минувшую пятницу стартовала английская премьер-лига. Предстоящий сезон обещает, как никогда, конкурентную борьбу за чемпионство, на которое сразу несколько явных претендентов. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 1-го тура АПЛ.
Главные претенденты стартовали с уверенных побед
После солидной летней трансферной кампании «Ливерпуль» представляет, возможно, наибольший интерес для болельщиков. Подопечные Клоппа не разочаровали, в щепки разнеся амбициозный «Вест Хэм» — 4:0. А действующие чемпионы из «МанСити» уверенно обыграли на выезде «Арсенал», осиротевший после ухода Венгера. «Челси» с Маурицио Сарри разгромил «Хаддерсфилд», а «Тоттенхэм» добился трудовой победы над «Ньюкаслом».
Герои тура
Когда перед сезоном «Эвертон» выложил 50 миллионов фунтов за бразильца Ришарлисона, многие в недоумении пожимали плечами. Однако 21-летний вингер сразу показал товар лицом, сделав дубль в первом матче и принеся «ирискам» трудовую ничью с хищными «волками».
Звание героя с бразильцем может разделить хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш – талантливый португалец забил шикарный гол со штрафного (пусть и с ошибкой Пикфорда), а во втором тайме отдал голевой пас на Хименеса.
Дебютант тура
Филиппинский вратарь «Кардиффа» Нил Этеридж против «Борнмута» проводил первый в жизни матч АПЛ. 28-летний голкипер не спас «ласточек» от поражения, но сумел парировать пенальти от Уилсона, став первым вратарем за 5 лет, отразившим 11-метровый в дебютном матче. Также Этеридж стал первым филиппинцем, сыгравшем в АПЛ.
Возвращение тура
Бен Фостер дебютировал в АПЛ в далеком сезоне-2006/07, когда был арендован «Уотфордом» у «МЮ». И, спустя 11 лет, он вновь вышел в матче премьер-лиги с эмблемой «шмелей». Возвращение прошло успешно – Фостер не пропустил, а «Уотфорд» выиграл (2:0).
Ben Foster last made a Watford appearance 4108 days ago.
Good to be back 👋#MOTD pic.twitter.com/TDvx8qhVd0
— Match of the Day (@BBCMOTD) August 11, 2018
Цитата тура:
«Иногда хочется убить Менди, а иногда думаешь: «Вау! Что за игрок у нас есть!» Он заряжает нас энергией. Менди много над чем надо работать. Надеюсь, мы сможем убедить его тратить меньше времени на соцсети и заняться работой над собой», – Хосеп Гвардиола про Бенджамина Менди, сделавшего две голевые передачи.
Результаты тура
Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 (1:0)
(Погба 3, с пенальти, Шоу, 83; Варди, 90)
Хаддерсфилд – Челси – 0:3 (0:2)
(Канте, 34, Жоржиньо, 45, с пенальти, Педро, 80)
Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)
(Шлупп, 41, Заха, 79)
Борнмут – Кардифф – 2:0 (1:0)
(Фрейзер, 24, Уилсон, 90)
Уотфорд – Брайтон – 2:0 (1:0)
(Перейра, 35, 54)
Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 (1:2)
(Хоселу, 11; Вертонген, 8, Алли, 18)
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:2 (1:1)
(Невеш, 44, Хименес, 80; Ришарлисон, 17, 67)
Ливерпуль – Вест Хэм – 4:0 (2:0)
(Салах, 19, Мане, 45, 53, Старридж, 88)
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)
(Стерлинг, 14, Силва, 64)
Саутгемптон – Бернли – 0:0.
Турнирная таблица
Бомбардиры: Мане (Ливерпуль), Ришарлисон (Эвертон), Перейра (Уотфорд) — по 2 мяча.
Фото: Global Look Press
Текст: Владимир Шевелев