Я свободен. 10 незанятых тренеров для топ-клубов

Непредвиденные трудности, возникшие у ряда сильнейших команд Старого света в еврокубках, сильно пошатнули авторитет их тренеров. Громкие отставки и назначения в скором времени неминуемы, но это не так страшно, ведь сегодня на рынке хватает свободных специалистов высокого уровня.

0. Зинедин Зидан, 46 лет (Франция) — УЖЕ ЗАНЯТ

Был без работы с: 31 мая 2018 года (последний клуб – «Реал»)

Сколь фантастическим оказался тренерский дебют Зизу, столь неожиданным стало его решение об отставке на самом пике успеха. С тех пор Зинедин отклонял любые предложения (даже из Катара с зарплатой 50 млн в год!) и наслаждался жизнью: гонял с семьей на курорты, посещал теннисные турниры, поддерживал с трибун сыновей-футболистов, играл в выставочных матчах, встречался с бывшими партнерами по сборной и снимался в рекламе. В начале весны Флорентино Перес попытался досрочно вернуть Зидана в «Реал», тот ответил, что раньше июня из отпуска не выйдет, однако босс «сливочных» предложил французу такие условия, что уже 12 марта Зидан объявил о возвращении.

1. Антонио Конте, 49 лет (Италия)

Без работы с: 13 июля 2018 года («Челси»)

Расстаться с «Челси» по-доброму не вышло: «синие» уволили Конте через три дня после начала предсезонки, за что итальянец потребовал 13 млн евро компенсации, а затем поднял сумму до 23 млн евро. Осенью на Конте вышел «Реал», предложив контракт до конца сезона, но тренер выдвинул встречные условия: договор на три года, пять ассистентов, свобода в трансферах. Клуб это не устроило, и Антонио улетел отдыхать в Египет. По возвращении в Италию Конте попал в сферу интересов «Ромы» и «Интера», но тут же отрезал: «До лета вы точно меня нигде не увидите».

2. Жозе Моуринью, 56 лет (Португалия)

Без работы с: 18 декабря 2018 года («МЮ»)

Вернувшись в Португалию, Моуринью вместе с сыном первым делом посетил матч родного клуба «Витория Сетубал». В январе Жозе пригласили на канал beINSPORTS (кстати, он принадлежит боссу «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи), и он впервые после увольнения публично разговорился. Недавно Жозе прилетал в Россию и позабавил всех падением на хоккейном матче «Авангард» – СКА, где он проводил символическое вбрасывание. А с 7 марта на канале Russia Today стартовала программа «В поле зрения Жозе Моуринью», где он анализирует матчи Лиги чемпионов.

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3. Лоран Блан, 53 года (Франция)

Без работы с: 22 июня 2016 года («ПСЖ»)

О Лоране Блане уже успели порядком подзабыть: после увольнения из «ПСЖ» он так и не принял ни одного предложения. В разное время ходили слухи об интересе к Лорану со стороны «Интера» и «Лилля» – он их опроверг; варианты со сборными Турции и США его тоже не устроили. Как-то Блан признался, что мог оказаться в «Зените» после Андре Виллаша-Боаша, но что-то не срослось. В декабре 2018-го имя Блана всплыло в связи с увольнением Моуринью из «МЮ», однако француз пока остается не у дел, ограничиваясь комментариями для L’Equipe и появлениями на официальных мероприятиях.

4. Хулен Лопетеги, 52 года (Испания)

Без работы с: 29 октября 2018 года («Реал»)

Назначение в «Реал», из-за которого Хулену закрыли двери сборной, не принесло ему успеха: спустя три месяца он был уволен после провального Эль Класико (1:5). При этом испанец заявил, что не хочет брать паузу и готов работать за границей. По слухам, работу Хулену предлагал «Спартак», однако сам тренер отказался это комментировать. Интерес «Ромы» и «Баварии» тоже остался неподтвержденным, тогда как сам специалист рассказал о желании почувствовать атмосферу АПЛ. В марте появилась информация, что Лопетеги требует от «Реала» неустойку в размере 28 млн евро, но его агент Карлос Бусеро написал в твиттере, что условиями разрыва контракта все удовлетворены и никто ни на кого не в обиде.

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5. Луи ван Гал, 67 лет (Голландия) — ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ?

Без работы с: 23 мая 2016 года («МЮ»)

Покинув Манчестер, Ван Гал получил в спину столько плевков, что зимой объявил о завершении карьеры. Правда, через день передумал: «Нет, нет, нет. Я лишь взял паузу на год». Пауза затянулась. Он мог стать советником в сборной Голландии, но в итоге устроился экспертом на ТВ. Позднее Луи заявил, что не прочь вернуться в Англию ради мести «МЮ» и даже отказал Бельгии ради того, чтобы клуб продолжал платить ему неустойку. Вот только искомых вариантов в АПЛ как не было, так и нет. В начале года интерес к Луи проявляла «Бенфика», но спустя два месяца Ван Гал все еще был на паузе и на днях в очередной раз заявил, что его карьера подошла к концу.

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6. Андре Виллаш-Боаш, 41 год (Португалия)

Без работы с: 30 ноября 2017 года («Шанхай СИПГ»)

Попрощавшись с Китаем, бывший тренер «Зенита» сменил футбол на гонки и в начале 2018-го принял участие в легендарном ралли «Дакар». Хотя Андре с детства питает страсть к мотоциклам, эту трассу он преодолевал за рулем Toyota Hilux. Впрочем, на четвертый день португалец попал в аварию и выбыл из гонки. С тех пор он пребывает в творческом поиске, часто вспоминает «Зенит», а недавно поздравил на русском языке в Инстаграме нового президента РФС Александра Дюкова.

7. Винченцо Монтелла, 44 года (Италия)

Без работы с: 28 апреля 2018 года («Севилья»)

Относительно молодой, но уже опытный итальянец показал себя неплохим кубковым тренером, но в «Севилье», несмотря на выход в финал Кубка короля, у него не пошло. Под занавес работы с «рохибланкос» Монтелла «зачехлил» сам себя как кандидата в сборную Италии, отметив, что для этого у него не хватает седых волос. Прошло больше полугода после увольнения, прежде чем он замаячил в списках «Ромы», однако римляне выбрали Клаудио Раньери.

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8. Феликс Магат, 65 лет (Германия)

Без работы с: 1 ноября 2017 года («Шаньдун Лунэн»)

Главный садист европейского футбола уже второй год ищет клуб, чей босс настолько отчаялся в своих игроках, что готов отдать их ему на растерзание. Авторитет Магата так высок, что он влияет на клубы Бундеслиги, вовсе не работая: так Нико Ковач в «Баварии» активно пользуется программой Феликса, заставляя игроков тренироваться до тошноты. Семь лет как Магат не работает в Германии, а многие до сих пор вспоминают незабываемый опыт работы с Железным Феликсом.

9. Жорже Жезуш, 64 года (Португалия)

Без работы с: 30 января 2019 года («Аль-Хиляль»)

Опытнейший португалец за последние 11 лет выиграл 12 трофеев с тремя разными клубами, но только летом 2018-го впервые уехал работать за границу. Причиной стали разногласия с руководством «Спортинга». Быстрее всех подсуетился саудовский «Аль-Хиляль», с которым Жезуш подписал контракт по схеме «1+1». Зимой Жорже отказался продлевать соглашение и был досрочно уволен, хотя его клуб после 17 туров возглавлял таблицу и сейчас по-прежнему идет на первом месте.

10. Арсен Венгер, 69 лет (Франция)

Без работы с: 30 июня 2018 года («Арсенал»)

Легенда по-прежнему отказывается уходить на покой. Первое время после отставки его будущее связывали с «ПСЖ», но недавно босс парижан Нассер Аль-Хелаифи развеял эти слухи. Зато во время ЧМ он дал Венгеру поработать на beINSPORTS. Теперь Арсен пожинает плоды своих трудов: сперва он получил высший орден Либерии из рук своего бывшего игрока, ныне президента Джорджа Веа; а месяц назад Арсена наградили премией Laureus World Sports за профессиональные заслуги. Венгер не прочь испытать себя на руководящем посту, но его тренерский опыт еще может быть востребован.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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