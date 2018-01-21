Константин Рауш: «Я очень ждал звонка из сборной»

Константин Рауш – еще один игрок, кто начинал в юношеских сборных Германии с Тони Кроосом, потом в «Ганновере» подружился с Ларсом Штиндлем, а теперь оказался во взрослой национальной команде России. В интервью еженедельнику «Футбол» защитник рассказал, почему он так долго добирался до сборной России, о талисмане «Кельна» и о звездных знакомых из сборной Германии.

Паспорт, вызов, позиция

— Вы пару месяцев назад смотрели Кубок конфедераций? Как вам сборные Германии и России?

— Тяжелый вопрос. В Германии я всех очень хорошо знаю, постоянно играю против них. У Германии много хороших футболистов, но они выигрывают не только поэтому. Они — команда. Я не знаю, как это объяснить по-русски. Командный дух? Сыгранность? Да, но все вместе. Они все вместе работают на победу. Игры сборной России я тоже все видел. Думаю, у нас есть потенциал, потому что есть хорошие игроки. Лишь чуть-чуть не хватает до побед.

— Вы следили за своим левым флангом у сборной России? Оценивали тех исполнителей, что на нем играют?

— Всегда, когда смотришь какой-то матч, прежде всего обращаешь внимание на тех, кто играет на твоей позиции. Это нормально. Но я был очень рад, когда тренер мне позвонил. Я был счастлив получить шанс показать себя тренерам и сыграть за сборную России.

— О’кей, тогда так: сильные стороны футболиста Константина Рауша?

— Я тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на своем фланге. Могу бегать по 11-12 км за матч — не проблема. У меня неплохая скорость. Еще мой конек — фланговые подачи. Это мой футбол. Я всегда так играл.

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— Вы говорили, что хотите выступать за сборную России, еще с 2011 года. А паспорт получили только в 2015-м. Почему?

— У меня просто не было контактов со сборной России. В какой-то момент я даже подумал, что, может, шанса сыграть не будет и вовсе. Поэтому у меня и паспорта не было. Два-три года назад мне кто-то звонил с таким предложением, но я не знал, кто это, и не знал, как реагировать. А потом поговорил с родителями. Я сказал: «У меня, может быть, будет шанс сыграть за сборную России». И мы решили, что надо получить паспорт. Теперь я рад, что это сделал.

— Тяжело получить российский паспорт в Германии?

— Нет. Взяли с родителями все документы, что есть, поехали в Гамбург в консульство, все отдали — свидетельство о рождении, что-то еще. Потом прошло время, еще раз съездили туда. И все — паспорт был.

— И не надо было никакого экзамена сдавать?

— Нет.

— Просто когда российский паспорт делал Гилерме, он рассказывал, что ходил здесь по разным инстанциям, стоял в очередях, потом сдавал экзамены.

— Он бразилец, это другое дело.

— В России есть традиция: когда получаешь паспорт, первым делом смотришь на его номер. Последние две цифры в серии обозначают количество литров алкоголя. Столько вы должны выпить на праздновании.

— (Смеется.) Я не знал. Но я посмотрю.

Нойштедтер и «доброе утро»

— Вы же понимаете, что в национальной команде России, которую собрали в этот раз, очень много новичков. Тренерский штаб присматривается к вам, но многих основных игроков нет. Вас это не расстроило?

— Нет, я очень рад, что я тут. Для меня сейчас важно познакомиться с игроками и тренерским штабом, понять, что такое Россия и местный футбол. Стараюсь слушать все, что говорят, что хочет от меня тренер. Просто познакомиться — это очень важно для меня в данный момент. А дальше посмотрим.

— Вы говорили, что знакомы с Романом Нойштедтером. Как часто с ним общаетесь?

— На самом деле мы лично познакомились вообще только здесь. Я его знаю, конечно, с тех времен, когда он в «Гладбахе» еще играл, в Бундеслиге. Я так некоторых игроков сборной России знаю очень хорошо уже давно. И, конечно, мне говорили, что Роман тоже приедет сюда. Но мы до этого только переписывались. Здорово, что он здесь. Если я что-то не пойму, всегда могу его спросить.

— Роман давал вам какой-нибудь инструктаж перед прибытием в Россию? Как себя надо вести? Кто лидер в команде?

— Мне никто ничего не говорил, да я и сам не хочу. Считаю, что сам должен посмотреть и научиться всему, понять, как все устроено в команде. Я пока три дня в сборной. Но вижу, даже на завтраке все здороваются, желают друг другу приятного аппетита и сидят все вместе. В Германии не так. Там ты просто берешь еду и садишься. Тут я понял, что русские традиции — это нормально. Но я сам хочу с этим со всем познакомиться, без подсказок.

— У Романа Нойштедтера была необычная прическа, а перед приездом в Россию он постригся коротко, чтобы быть похожим на русского. Вы как-то готовились к своему дебюту в России?

— Ха, с моими волосами уже ничего нельзя сделать! Я думаю, сейчас сразу видно, что я из России. Вообще, нет, я был маленьким, когда уехал из России, поэтому я очень мало знаю о русском менталитете. Так что для меня сейчас все ново и необычно.

Экскурсия в Томск и звонок из России

— Вы родились в Томской области. Помните что-нибудь из детства?

— Мне было пять лет, когда мы переехали в Германию. Потом однажды еще раз приезжали в Россию, когда мне было 13 лет. Помню, что мне все показалось старинным и было не так уже легко привыкнуть. Мне сложно вспомнить, я не особо много видел, когда мне было 13, а когда пять — совсем не вспомню.

— Тринадцатилетний парень из Германии приезжает в Томск, там, где в центре деревянные избы из бревен. Это шок?

— Ну нет, не шок, конечно. Мне уже 13 было, родители что-то рассказывали. Но я увидел, разумеется, все по-другому: все старое, не так, как в Германии. Я не был в шоке, но мне было интересно и до сих пор интересно. Хочу еще раз съездить, чтобы побольше познакомиться с местом, где я родился. Недавно понял, что практически о нем ничего не знаю.

— Вам родители не рассказывали, почему они решили переехать в Германию?

— Да, бабушка моя со стороны мамы очень хотела в Германию. Друзья ее хотели туда уехать, и она тоже захотела. Потом они долго разговаривали с мамой и тетей и решили, что едем. Но было много сложностей. Немецкий язык знали только бабушка и дедушка. А родители уже в Германии выучили. Они рассказывали, что сразу нашли работу и сразу начали учить язык. Но до сих пор они говорят больше по-русски, чем по-немецки. Им было сложно. Они говорили, что им было очень тяжело даже права получать. Но они справились.

— Вы в семье говорите по-русски?

— Да, конечно. Когда они мне звонят, я стараюсь говорить по-русски, чтобы не забыть все. Сейчас с русским мне намного легче — много практики!

— Кто вас отвел в футбольную команду?

— Никто в семье в футбол не играл. Просто я всегда хотел с мячиком возиться, когда маленький был. В Германии уже в садике в футбол играл. По каким-то видео было ясно, что у меня неплохо выходит. Так и пошло. Но сколько себя помню, я всегда хотел быть футболистом. Домой иногда не ходил — где-то на поле играл.

— Вы воспитанник «Ганновера». Сейчас там выступает Вальдемар Антон, который тоже имеет русские корни. Стоит сборной России присмотреться к нему?

— В «Ганновере» он сейчас хорошо играет и много. Я думаю, что у него есть шанс. Но он только начинает, ему нужно время, чтобы в Бундеслиге показать, что он хороший футболист. Если все пойдет, то, наверное, есть смысл посмотреть на него.

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— В Германии вообще много русскоязычных игроков. Вы, Нойштедтер, Эдгар Приб… У вас часом нет русскоязычной тусовки с чатом в WhatsApp? Такая мини-сборная России?

— Пока нет. Но отличная идея, я подумаю над этим!

— Вы же знаете, что в России есть лимит на легионеров и игроки с российским паспортом очень ценятся. Вы не думали перебраться в российскую Премьер-лигу?

— Нет, с Россией у меня контактов еще не было. Мне иногда кто-то звонил, но я не знал, кто это.

— Погодите, вам звонили, но вы не воспринимали эти предложения всерьез?

— Да, говорили: вот я, например, работаю в «Спартаке». Может быть, у вас есть шанс… Но кто это был, я не знаю. В Германии, не знаю, нормально это или нет, если не перезванивают мне или не звонят моему агенту, то для меня это не разговор. Я не воспринимаю такие предложения.

— А кто ваш агент?

— Фолькер Штрут. Агентство SportsTotal (агент Тони Крооса, Марко Ройса, Ларса Штиндля и др. – Ред.).

— В доме ваших родителей есть российское ТВ, где вы периодически смотрите российские матчи. У вас есть какие-то фавориты среди команд и игроков?

— У меня дома нет российского телевидения, только у родителей могу посмотреть. И то очень редко. Конечно, есть хорошие команды. «Зенит» считаю такой, ЦСКА тоже неплохая. Игроки тоже есть классные. Но я не знаю их так хорошо, как немецких, потому что играю против них.

Лам, Кроос и Ларс Штиндль

— Вы играли в юношеских командах сборной Германии, у вас есть серебряная медаль Фрица Вальтера (вручается лучшим молодым игрокам страны. — Ред.). Вы видели себя в какой-то момент в основной сборной Германии?

— Конечно. Когда мне было 20 лет, у меня были хорошие сезоны с «Ганновером». Сначала мы заняли четвертое место, потом седьмое. Я тогда все матчи в сезоне проводил на хорошем уровне. Пресса писала, что у меня может быть шанс. Но была ли реальная возможность? Вы помните, кто играл на этой позиции? Филипп Лам. Тяжело, конечно, с ним конкурировать. Но если честно, я уже в то время, когда у меня был выбор, думал больше о сборной России.

— Вы дружите с кем-то из нынешней сборной Германии? Кто вас может поздравить с днем рождения или прислать эсэмэску в честь дебюта в сборной России?

— Ларс Штиндль. Мы с ним долго играли вместе в «Ганновере», он стал одним из моих лучших друзей в футболе. Есть еще Антонио Рюдигер. Кто там еще играет? Тони Кроос тоже. Есть еще игроки, но сейчас навскидку не вспомню.

— Тони Кроос? Вы же ровесники, выступали в одной юношеской сборной, и он тоже получал медаль Фрица Вальтера?

— У меня серебряная медаль, у Тони — золотая. В России есть такая награда? Нет? Тогда я расскажу: ее дают лучшему игроку юношеской команды. Но тут важны не только футбольные качества, но и человеческие. Такая вот награда. Не знаю, правильно это или нет, но я ее получил.

— В те же дни, когда основная немецкая сборная брала Кубок конфедераций, их «молодежка» выиграла Евро-2017. Что в Германии посчитали большим успехом?

— Кубок конфедераций был для многих парней, что получили вызов, большим шансом попасть в постоянный состав. Для них турнир был в первую очередь возможностью показать себя, и только когда уже дошли до полуфинала, заговорили о том, что хотят выиграть этот трофей. Они использовали этот шанс. Даже сейчас Йоахим Лев вызвал многих игроков с Кубка конфедераций. Но я все-таки думаю, что победа молодежной сборной значила для Германии больше. Думаю, что на Евро игроки отдали все силы, они сделали все, чтобы выиграть турнир. Для них это большое достижение.

— С каким самым талантливым футболистом вы играли в одной команде?

— Я выберу Ларса Штиндля. Потому что у него нет большого таланта, но он очень много работал и было видно, что с каждой тренировкой он становится все лучше. Ларс не из тех игроков, у которых с детства видны сумасшедшие способности. Когда он впервые тренировался с нами, я думал: нет, из этого парня вряд ли что-то получится. А он просто работал и с каждым днем становился лучше и исправлял свои ошибки. Всегда так было, и сейчас он очень хороший игрок.

Козел и разговор с фанатами

— Вы сейчас игрок «Кельна». А в России все знают, что главная звезда «Кельна» — это талисман клуба козел.

— Хеннес IХ. На старте каждого сезона у каждого клуба Бундеслиги есть матч-знакомство. Как это в России называется? Встреча с болельщиками? У нас в этот раз собралось 52 тысячи человек. На поле выходит капитан, его представляют, все аплодируют. Потом — вратарь, команда… А потом выходит и сам Хеннес! И когда объявили: «Хеннес девятый!», ему хлопали сильнее всех! Сильнее, чем любому игроку. Кроме того, в Кельне постоянно все говорят о карнавале. Очень популярное событие в городе.

— На последнем карнавале вы оделись в костюм казака. Где достали?

— Это был мой первый карнавал, и я вообще ничего не хотел надевать. Но ребята из команды уговорили надеть что-то русское. Мы все вместе искали в интернете костюм и нашли этот. Я надел.

— Что надели остальные?

— Были костюмы рейнджеров и много всего другого. Вы можете надевать все что угодно. Там было все.

— Над вами не смеялись?

— Нет-нет. Костюм очень хорошо на мне сидел!

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— В начале этого чемпионата вы уже проиграли два матча на старте сезона. Неужели все так получилось из-за ухода Модеста?

— Две игры провели, еще рано говорить о плохом сезоне. Да, это правда, что мы выступали не так хорошо, как могли. Но сейчас главное — работать и потихоньку улучшать игру. У нас хорошая команда. Мы и не думали, что без Тони (Модеста) будет легко. Тони — очень хороший игрок, он много забивал: по 25 мячей за сезон. У него всегда были предложения из других команд Бундеслиги, из Премьер-лиги, из Китая. Он выбрал Китай. Мы его поняли: ему 29 лет, наверное, он хотел заработать.

— В «Шальке» есть такая практика: когда команда плохо играет, их спускают в шахту, где работают их фанаты. У вас было что-то похожее в карьере?

— Нет, шахты не было. Но в Штутгарте мы ходили на завод «Мерседес». И как-то у нас был жесткий разговор с фанатами. Тогда мы вылетали во вторую лигу, а фанаты нам говорили на встрече, что «Штутгарт» — это их жизнь. Я их понимаю. Такие люди живут футболом и клубом, им ничего не нужно, кроме как матч на стадионе. В этом их смысл жизни. Если ты проиграешь, то вся их следующая неделя будет окрашена в черный цвет.

— Самый шумный стадион, на котором вы играли?

— «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. У нас в Кельне тоже бывает очень-очень громко. Еще в Севилье очень хорошо было. А в Германии еще, наверное, выделяются стадионы «Шальке» и «Гладбаха». Хотя погодите, в Кельне нельзя говорить о «Гладбахе». Но там тоже хорошо.

— Вы когда-нибудь были на фанатской трибуне в «Кельне»?

— Нет, но в «Ганновере» я знаю нескольких людей оттуда. Раз в полгода нам устраивали встречи с представителями ультрас. Мы не друзья, но я знаю, кто там. Они по-другому воспринимают футбол и по-другому думают. Конфликты между фанатами и менеджерами неизбежны. В Германии пытаются налаживать отношения между этими сторонами.

— После Евро-2016 в Англии опасаются российских фанатов. А в Германии?

— Нет, у нас не слышно ничего такого. Так что, думаю, через год в Россию приедет много болельщиков из Германии. Всегда есть люди, готовые всюду следовать за своей командой.

Наши за границей

Топ-5 потенциальных игроков сборной России из Бундеслиги

В Германии, помимо Романа Нойштедтера и Константина Рауша, полно игроков с русскими корнями. Еженедельник «Футбол» подобрал топ-5 футболистов немецкого чемпионата, на которых стоит обратить внимание РФС.

Кто: Эрик Зенга

Амплуа: полузащитник

Возраст: 24 года

Клуб: «Зандхаузен»

Зенга родился в Костроме, откуда в пять лет переехал в Германию. У Эрика мать русская, а отец из Анголы. Воспитанник «Байера» успел поиграть за молодежные составы сборной Германии, хотя имеет право защищать цвета как Анголы, так и России. Последние два года футболист провел в «Зандхаузене» — крепком клубе из второй Бундеслиги. Сам игрок не против стать частью сборной России.

Кто: Эдгар Приб

Амплуа: полузащитник

Возраст: 28 лет

Клуб: «Ганновер»

Новый капитан «Ганновера» Эдгар Приб давно привлек внимание российских болельщиков как один из возможных вариантов для сборной России. Родившийся в Якутии игрок в раннем детстве переехал с родителями в Германию. Полузащитник не раз высказывался о готовности получить российский паспорт и сыграть за нашу сборную. Решение остается за тренерским штабом.

Кто: Вальдемар Антон

Амплуа: защитник

Возраст: 21 год

Клуб: «Ганновер»

Отличный центральный защитник, в раннем возрасте переехавший из Узбекистана в Германию. В прошлом сезоне Антон стал важной частью «Ганновера» и помог команде вернуться в первую Бундеслигу. За хорошую игру футболиста вернули в «бундестим». Сейчас Вальдемар выступает за молодежную сборную Германии, а цена на него стремительно ползет вверх.

Кто: Роберт Бауэр

Амплуа: защитник

Возраст: 22 года

Клуб: «Вердер»

О Бауэре начали говорить после Олимпиады в Рио, где защитник показал бразильцам на пальцах цифру «7», напомнив о полуфинале ЧМ. За поступок Роберту пришлось извиниться, а слух о русскоязычном игроке дошел и до РФПЛ. «Спартак» делал ему предложение этим летом, но трансфер не состоялся. Сам же футболист серьезно рассматривает возможность сыграть за сборную России.

Кто: Макс Безушков

Амплуа: полузащитник

Возраст: 20 лет

Клуб: «Айнтрахт»

Воспитанник «Штутгарта» и нынешний игрок «Айнтрахта» Макс Безушков родился уже в Германии. Однако его корни уходят в Сибирь: родные Бузушкова из Новосибирска. Макс — неплохой центральный полузащитник для своего возраста. Он выступал в сборной Германии до 19 лет. Игрок свою родину не забыл: он часто общается с родственниками из России.

Текст: Андрей Вдовин, Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Динамо»