«Я написал Мартину Йолу: «Ты жирдяй, похожий на Шрека». Ирландское наследие Робби Кина

Робби Кин – настоящее олицетворение ирландского футбола. Форварду принадлежит рекорд по количеству сыгранных матчей и забитых голов за сборную Ирландии, а в каждом интервью он с гордостью подчеркивает принадлежность к своей родине. Символично, что тренерскую карьеру он также начинает в национальной команде. И ему есть что рассказать новому поколению.

Совет «родственника»

«Он единственный, на кого можно было положиться, когда требовались забитые голы» — так отзывался экс-тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил о Робби Кине. За последний год ирландцы уступили путевку на ЧМ-2018 датчанам, а затем провалились в Лиге наций, забив лишь один мяч в четырех встречах. Мартин О’Нил был отправлен в отставку, а Кин теперь станет одним из тех людей, кому предстоит выводить национальную команду из кризиса.

Шестнадцать лет назад Робби уже творил историю, когда подарил «зеленым» путевку в плей-офф чемпионата мира. Хотя всего этого могло и не случиться, если бы не его однофамилец — Рой Кин. Впрочем, Робби не любит, когда их с Роем называют однофамильцами, он всегда подчеркивает: «Мы родственники». Легенда «МЮ» никогда не имел ничего против этого, пусть и познакомились они лишь в конце 1990-х. 17-летний Робби дебютировал в сборной Ирландии, когда Рой уже был ее капитаном и главным авторитетом. За несколько дней до старта ЧМ-2002 главный тренер «зеленых» Мик Маккарти исключил Роя Кина из состава команды за бесконечное недовольство и критику. Робби собирался вступиться за «родственника», но Рой в личной беседе убедил форварда не идти на этот шаг и не ломать карьеру в сборной.

Через полторы недели Робби Кин помог ирландцам уйти от поражения в матче против Германии. «Гол Кина немцам на чемпионате мира в 2002 году выделяется как один из моих основных моментов в карьере, потому что это так много значило для команды», — признался спустя годы Мик Маккарти. «Ничья давала нам потрясающие шансы на выход в плей-офф. Это один из моих любимых голов, и это был типичный Робби», — добавляет легенда ирландского футбола Нилл Куинн.

Спустя 14 лет Кин провел свой 146-й, и последний, матч за сборную Ирландии. В товарищеской игре против Омана он повторил рекорд Герда Мюллера, забив 68-й мяч за национальную команду: «Играть и быть капитаном сборной своей страны стало пиком моей карьеры. Словами не передать, как я горжусь тем, что я ирландец. Надеюсь, болельщики тоже гордятся тем, что я носил зеленую майку сборной и капитанскую повязку».

Ходячий стереотип

В «Тоттенхэме», за который он наколотил свыше 120 голов во всех турнирах, Робби запомнился еще и тем, что подтвердил практически все распространенные стереотипы об ирландцах: любовь к выпивке, дракам и шуткам. Для полноты картины ему оставалось разве что перекрасить волосы в рыжий цвет.

Первую историю поведал бывший партнер Кина по «Тоттенхэму» защитник Дориан Дервит. Робби Кин придумал уникальный способ познакомить французского игрока с британским футболом, опробовав slide tackle («подкат в скольжении») против двух девушек в баре. Выступая на французском ТВ, Дервит рассказал: «После двух-трех стаканов выпивки Кин подошел ко мне и сказал: «Сейчас я покажу тебе, как делать в Англии настоящий slide tackle». Я взял его бокал, а он едва разбежался, как все закончилось столкновением с двумя девушками, находившимися в баре». Само собой, Кин сделал это не преднамеренно, зато юный француз на этом примере уяснил, как не стоит подкатывать к девушкам.

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Какой ирландец не любит драку? Робби подтвердил этот стереотип, когда столкнулся в «Тоттенхэме» с Эдгаром Давидсом, а Мартин Йол поделился подробностями той истории. «Я говорил игрокам, что если вы затеете драку, то я разберусь с вами. Но это не было весомым доводом для Кина и Давидса. Однажды они подрались друг с другом — это была большая проблема для нас. Вы знали, что Робби Кин был боксером? Он был довольно хорош в этом. Я принял решение оштрафовать обоих на 30 тысяч фунтов, но для Давидса это ничего не значило. Он заявил мне: «30 штук? Да я могу поехать в центр Лондона и потратить 30 штук!» Давидс увлекся своими «играми разума», поэтому я подозвал его к себе и спросил: «Как ты мог ударить Робби?» Хотя на самом деле я знал, что он не бил Кина. Это ирландец дважды ударил его в подбородок. Давидс недоумевал, но был вынужден уступить и помириться с Робби. А на следующий день они вышли на поле, и мы победили «Блэкберн», — хвастался находчивый Йол.

Следующей жертвой Кина стал уже сам Йол, оказавшийся случайной мишенью одного из его пранков. «Мы с Джейми Реднаппом часто копались в чужих телефонах, если их оставляли без присмотра. Однажды так поступил Пол Кемсли (экс вице-президент «Тоттенхэма»), и я написал с его мобильника сообщение Мартину Йолу: «Ты жирдяй, похожий на Шрека». После этого они не разговаривали друг с другом в течение четырех недель. Кемсли не знал, что это сделал я, но теперь он в курсе», — с улыбкой вспоминает Кин.

Безответная любовь

«Я так же сбит с толку, как и вы», — сказал Кин на первой пресс-конференции после возвращения в «Тоттенхэм». Всего полгода назад он заключил контракт с «Ливерпулем», который поддерживал с детства, но в тот же сезон Робби сослали обратно на «Уайт Харт Лейн», словно бракованный товар по гарантии. Он неторопливо рассказывал о сне, ставшем кошмаром, о необщительном Рафе Бенитесе, о запутавшемся и в конечном счете отвергнутом игроке – самом себе. «Иногда трава не всегда зеленее на другой стороне», — подытожил Кин. А если выразиться еще точнее, то можно вспомнить слова другого экс-игрока «Ливерпуля» — Кевина Кигана: «Все было не так, как описывалось в брошюре».

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Кин и Бенитес не поладили с самого начала, хоть «красные» и приобрели ирландца как раз с согласия Рафы. Робби не показал и половины своих умений за те полгода на «Энфилде», случались лишь эпизодические яркие всплески. Истинная причина неудачи была в том, что ирландцу скорее приходилось затыкать дыры в составе, нежели действовать на излюбленной позиции «десятки», где играл Стивен Джеррард. Он же и подтвердил эту теорию: «В команде Рафы не нашлось места одновременно для нас с Робби… было очевидно, что его отношения с Бенитесом никогда не наладятся. Вместо того чтобы позволить Робби быть игроком, которого он подписал, Рафа попытался изменить его. Кин добился бы успеха под руководством большинства менеджеров «Ливерпуля», с которыми я работал в клубе. Но Рафа сделал это личным. Я не мог понять, почему Бенитес пытался изменить топ-игрока».

Ирландский Баджо

На протяжении своей карьеры Кин отдавал предпочтение футболке с номером «10». И у этой привычки есть целая история, рассказанная самим Робби: «Я играл в местной команде, и когда тренеры бросали сумку на пол, все игроки боролись за хорошие номера. Но я всегда был первым, кто выхватывал номер «10». Когда я был ребенком, итальянский футбол всегда показывали в воскресенье в 2 часа дня, и на поле неизменно выделялся Роберто Баджо: он был в центре внимания и забивал отличные голы. Я думал: «Что за игрок!» И в итоге я получил пару бутс, в которых он играл, с его автографом. Это одно из первых воспоминаний и, вероятно, причина, по которой мне дали номер «10».

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Робби был очень близок к тому, чтобы сыграть в одной команде со своим кумиром. Но летом 2000-го, незадолго до перехода ирландца в «Интер», Баджо ушел в «Брешию». Связь Кина и Баджо от этого не стала менее крепкой. А сам Робби и вовсе превратился в ирландскую версию великого итальянца. «В детстве все взрослые в моем районе (Талла – пригород Южного Дублина) звали меня Роберто. Когда я стал старше и попал в сборную Ирландии, Гарри Келли называл меня Баджо. Моего сына, Роберта-младшего, многие в нашей семье зовут Баджо. И каждый раз, когда он задает мне вопрос, кто такой Роберто Баджо, я пытаюсь объяснить, что он, вероятно, одна из величайших «десяток» за всю историю», — рассказывает Кин.

Новое начало

В конце ноября Робби Кин после приглашения от Мика Маккарти войти в тренерский штаб сборной Ирландии объявил о завершении карьеры. Того самого Маккарти, от ссоры с которым 16 лет назад Робби уберег его «родственник» — Рой Кин. А в прощальном письме форвард подчеркнул, как важно получить один шанс для достижения своих целей: «Я обычный пацан, который играл в футбол на улицах Дублина. Все мои мечты были о том, как я стану профессиональным футболистом и добьюсь успеха. Но для этого мне нужен был шанс. Всего один шанс, чтобы показать, на что я способен. Для всех, кто верил в меня, поддерживал и протягивал руку помощи: знайте, я это помню и очень ценю! Спасибо вам от всего сердца!».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press