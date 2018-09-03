Я календарь переверну. 3-й тур Серии А — каким он был

«Сампдория» отправляет «Наполи» Карло Анчелотти в нокаут, Криштиану Роналду устанавливает антирекорд, а миланские клубы впервые побеждают в сезоне. Еженедельник «Футбол» разбирает ключевые моменты 3-го тура чемпионата Италии.

Пятка ветерана

«Сампдория» устроила красивый перфоманс перед третьим сентября, напихав «трешку» в ворота «Наполи». Михаил Шуфутинский доволен, а Фабио Квальярелла продолжает удивлять: посмотрите, как 35-летний ветеран владеет своей пяткой (с 2:33). Хотя, все голы генуэзцев в этот вечер получились эффектными

Раз в три тура и Милан стреляет

Поражение «Сассуоло», ничья против «Торино» после ведения в счете, повреждение новичка Наингголана — в августе «Интер» никак не мог справиться с проблемами. В день знаний «нерадзурри» тоже рисковали получить «неуд»: если бельгиец восстановился и попал в стартовый состав на матч с «Болоньей», то Мауро Икарди получил травму перед самой игрой. Но Раджа спас свою команду: его гол и дальнейший поклон фанатам «Интера» положил начало разгромной победе

Не легче складывались дела и у «Милана». В матче «россонери» и «Ромы» судья отменил два мяча после использования VAR, но Патрик Кутроне не дал технологии стать главным героем матча: нападающий забил победный гол аж на 95-й минуте и добыл для команды первую победу в сезоне

Ударники тура

«Сассуоло» и «Дженоа» решили побомбардировать ворота друг друга, а победителями этой перестрелки стали черно-зеленые (5:3). Редакторы канала Серии А в YouTube сумели впихнуть восемь голов по всем установленным правилам здешнего тайминга (4 минуты) и тоже заслуживают аплодисментов

Цифра тура

23 удара по воротам нанес Криштиану Роналду в первых трех турах, но ни один из них не достиг цели. Это худший показатель среди всех игроков топ-5 лиг Европы. Португальцу надо брать пример со своего сына: Роналду-младший уже освоился в Турине, забив 4 гола в дебютной игре за «Ювентус» U-9. Ну, зато отец фоточку в Instagram запостил

Цитата тура

«Мы подарили тайм «Аталанте» и сделали то же самое с «Миланом». Команда подверглась изменениям и стала лучше выглядеть во второй половине встречи, но победный гол «россонери» стал настоящим позором для нас. В последние секунды была допущена глупая ошибка, и, к сожалению, мы заплатили за нее»,

— главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо дал резкий комментарий после первого поражения «волков» в чемпионате.

Результаты тура

Милан – Рома – 2:1 (1:0) (Кессье, 40, Кутроне, 90; Фасио, 59). Болонья – Интер – 0:3 (0:0)

(Наингголан, 66, Кандрева, 82, Перишич, 84). Парма – Ювентус – 1:2 (1:1)

(Жервиньо, 33; Манджукич, 2, Матюиди, 58).

Фиорентина – Удинезе – 1:0 (0:0)

(Бенасси, 73).

Аталанта – Кальяри – 0:1 (0:1)

(Барелла, 45).

Кьево – Эмполи – 0:0.

Лацио – Фрозиноне – 1:0 (0:0)

(Альберто, 49).

Сампдория – Наполи – 3:0 (2:0)

(Дефрель, 11, Дефрель, 32, Квальярелла, 75).

Сассуоло – Дженоа – 5:3 (4:1)

(Боатенг, 34, Лирола, 38, Бабакар, 41, Сполли, 45 — в свои ворота, Феррари, 62; Пентек, 27, Пандев, 70, Пентек, 83).

Торино – СПАЛ – 1:0 (0:0)

(Н’Кулу, 52).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Бенасси (Фиорентина), Пентек (Дженоа) — по 3 гола.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube