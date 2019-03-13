Худшие среди лучших. Почему «Атлетико» не может изменить судьбу

«Атлетико» уже несколько лет входит в число лучших команд Европы, но сущность клуба, похоже, никак не может измениться. Мадридцы топчутся на одном месте, оставаясь на пороге вершины, которая никак не может им покориться. После трехнедельной эйфории от победы над «Ювентусом», «матрасники» чудовищным образом отдали «старой синьоре» путевку в следующий раунд. Ночь в Турине разрушила мечты о домашнем финале Лиги чемпионов и оставила много вопросов. Что же не так с командой Симеоне?

День сурка

Несколько лет назад этот «Атлетико» было практически невозможно остановить в главном европейском турнире. За счет своего упорства и характера «матрасники» в плей-офф с успехом противостояли таким клубам, как «Бавария», «Барселона» и «Челси», доминировавшим в своих чемпионатах. Непреодолимым препятствием для Симеоне оставался только господствующий «Реал». За 4 сезона «красно-белые» четырежды вылетали именно от своих соседей, причем дважды в финале.

Чаще всего в решающих матчах «матрасников» подводит проблема с созданием и реализацией голевых моментов. А в последние пару лет к этому добавилось всеобщее бессилие: игроки словно не знают и не понимают, что должны делать на поле. «Атлетико» заряжает батарею на сто процентов, а затем она садится в самый неподходящий момент. Снова и снова. Взять хотя бы положение команды в Примере, где «матрасники» по ходу сезона упустили несколько отличных шансов, чтобы приблизиться к «Барселоне» и побороться за титул. В Лиге чемпионов незапланированный сбой пришелся на гостевой матч против дортмундской «Боруссии». А сезоном ранее необъяснимые провалы случились в играх с гораздо менее грозным «Карабахом». Бессилие в самых ответственных встречах все чаще становится для «красно-белых» чем-то привычным. И в Турине произошло то же самое.

Новый шаг в пропасть

После домашней победы со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов многие настраивались на проход «Атлетико» в следующий раунд турнира. А болельщики команды упивались картинками, посвященными жесту Диего Симеоне после второго гола в ворота «Юве». Мадридцы в той встрече показали свой характер и, по всеобщему признанию, провели лучшую игру в сезоне. Свой успех «матрасники» закрепили тремя победами кряду в чемпионате. Причем в последней встрече против «Леганеса» было очень заметно, как «красно-белые» экономят свои силы на решающую игру в Турине. Моментами они будто засыпали.

Но в Италии все пошло не по плану с первых же минут. «Кольчонерос» снова выстроили игру от обороны, но контратаки не давали никакого результата: всего три удара в сторону ворот по итогам 90 минут и ни один из них не пришелся в створ. Симеоне оказался неспособен принять решения, сумевшие бы изменить ход встречи. Аргентинец в очередной раз столкнулся с нехваткой новых идей. А его команда показала отвратительную игру, проявив нехватку агрессии и слабохарактерность.

«Ювентус» же преуспел во всем. У «бьянконери» был лучше выстроен баланс между защитой и нападением, в их игре было больше мысли, они лучше держали мяч и играли в короткий пас. Команда Аллегри показала эталонную позиционную атаку, против которой Симеоне был просто бессилен. Как итог, заслуженная разгромная победа со счетом 3:0.

Время делать выводы

После матча в Турине Симеоне взял удар на себя и заявил, что «теперь пришло время сделать выводы». На его лице отражалось то самое бедствие, которое пережила его команда на поле «Ювентус-стэдиум». Выводы, о которых говорил аргентинский специалист, обязательно придут, и он укажет на игроков, неспособных выполнять его требования.

Но какие выводы сделает Чоло касательно своей игровой философии? Стиль его команды досконально изучен всеми вдоль и поперек. Сейчас аргентинец все чаще напоминает поп-артиста, несколько лет гастролирующего с одним единственным удачным хитом, но при этом неспособного придумать ничего нового. А хитовая песня уже всем приелась и давно не производит желаемого эффекта.

В феврале руководство «Атлетико» продлило контракт с аргентинцем, тем самым показав, что клуб по-прежнему рассчитывает на него. И Симеоне предстоит проделать огромную работу над ошибками, чтобы вывести команду на новый уровень и оправдать доверие боссов. Ведь нынешний «Атлетико» обладает всеми необходимыми условиями, чтобы быть конкурентным топ-клубом: большим бюджетом, новым стадионом и высококлассными футболистами, голодными до побед.

Текст: Павел Зайцев

Фото: Global Look Press