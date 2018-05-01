Хуан Куадрадо, Лионель Месси и другие. Топ голов выходных

В Испании, Англии и Германии уже стали известны чемпионы, но голы продолжают забивать. Представляем топ лучших голов прошедших туров.
АПЛ
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:2)
1:2 — Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»)
Несмотря на то, что этот гол не спас «молотобойцев» от разгрома, болельщикам он доставил массу эмоций.
«Суонси» — «Челси» — 0:1 (0:1)
Франсеск Фабрегас — 0:1 («Челси»)
Hazard ➡ Fabregas, what a goal! pic.twitter.com/Tpdu5PLaIp
— Mod (@HazardChaos) 28 апреля 2018 г.
Эта прекрасная комбинация и гол в самом начале матча со «Суонси» предвещали разгром. Но больше у синих забить не вышло. От этого гол кажется еще круче.
Ла Лига
«Депортиво» — «Барселона» — 2:4 (1:2)
0:1 — Филиппе Коутиньо («Барселона»)
GOAL! Philippe Coutinho 7′ (0-1) #DeporBarça pic.twitter.com/moxKzqhmg8
— Media Cules Goal (@mediaculesgol04) 29 апреля 2018 г.
2:3 — Лионель Месси («Барселона»)
Messi’s 31st La Liga goal, to lift his 9th La Liga title.
— Lucas R. 🎗 (@lucasammr) 29 апреля 2018 г.
В чемпионском матче «Барсы» случилось два очень крутых гола. И оба они просто поражают своей техникой и исполнением. Типичная «Барселона».
Серия А
«Рома» — «Кьево» — 4:0 (2:0)
Эдин Джеко — 4:0 («Рома»)
Dzeko we ♥️ you. Goal #2 tonight. pic.twitter.com/uffuQ8it8z
— BiHfootball (@BiHFootball) 28 апреля 2018 г.
Голкипер римлян Алисон Бекер рукой смог добросить мяч до центра поля, а дальше…
«Интер» — «Ювентус» — 2:3 (0:1)
Хуан Куадрадо — 2:2 («Ювентус»)
Crazy goal from Cuadrado
— a (@oatcr7_) 28 апреля 2018 г.
В такие голы даже поверить невозможно, пока сам не увидишь. Но именно так сравнялся счет в скандальном матче «Интера» и «Ювентуса».
Бундеслига
«Вердер Бремен» — «Боруссия Дортмунд» — 1:1 (1:1)
1:1 — Томас Дилейни («Вердер Бремен»)
Датчанин воспользовался суматохой в штрафной «Боруссии» и пробил головой так, что через секунду ахнул весь стадион. Расстояние до ворот — больше 11-ти метров.
РФПЛ
«Арсенал» Тула — «Анжи» — 2:1 (1:0)
1:1 — Кантемир Берхамов («Арсенал» Тула)
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»