«Ху!» вам. Александр Вишневский — о невероятных приключениях исландцев в России

Исландия дебютировала на чемпионате мире, преподнеся сенсацию – добилась ничьей (1:1) с грозной Аргентиной, ведомой самим Лео Месси. Корреспондент еженедельника «Футбол» Александр Вишневский провел несколько дней в компании исландских болельщиков. Они рассказали ему все легенды про свою страну, показали, как правильно делать легендарное «Ху!», а потом признались, что Россия – это рай.

1947-2018

Между Исландией и Россией нет регулярных авиарейсов, и большинство исландских болельщиков добирались до чемпионата мира транзитом через Англию. В зале прилета аэропорта Шереметьево мелькали синие футболки с большой белой надписью: «Мы ждали чемпионат мира с 1947 года». Тогда была основана исландская федерация футбола. Сборная Исландии стала рекордсменом чемпионата мира еще до его начала как пробившаяся на турнир команда с наименьшим количеством населения в стране – лишь 321 тысяча человек. Это меньше населения таких городов, как Сургут, Нижний Тагил или Волжский.

Высокий рыжеволосый исландский болельщик Свавар Сваварссон с первых же минут разговора начинает безостановочно рассказывать забавные факты о своей родине: что в Исландии овец больше, чем людей, и даже автомобилей тоже больше, чем местных жителей, – потому что тысячи машин сдаются в аренду туристам. Свавар работает на почте, но предпочитает называть себя музыкантом. А еще он несостоявшийся актер: однажды на улице в Рейкьявике его остановил незнакомый парень, который представился кинорежиссером и предложил ему роль в комедийном сериале. С кинокарьерой не задалось ни у одного, ни у другого, зато ребята сдружились – режиссера зовут Ханес Халльдоурссон, и он приехал на чемпионат мира в качестве основного вратаря сборной Исландии.

Красная армия захватила Петербург. Александр Вишневский — о битве шиитов и суннитов на Неве

Брат Бьорк тоже здесь

В маленькой северной стране такое впечатление, что все друг друга знают. Я перечисляю Свавару наобум самых знаменитых исландцев, и со всеми его что-то связывает. С Альфредом Финнбогасоном он играл в футбол в одном дворе, с Эйдуром Гудьонсеном живет в соседних домах, а певицу Бьорк он хоть и не знает лично, но зато дружит с ее родным братом – Кристинном Гудмундсоном. И брат Бьорк тоже приехал на чемпионат мира в Россию, сделав по пути остановку в Риме на концерте своей сестры, которая находится в 23-месячном мировом туре.

Если вы подумали, что у Бьорк и ее брата разные фамилии, то это не так – у исландцев вообще нет фамилий. Только отчества. У мужчин к имени отца добавляется окончание «сон» (то есть «сын»), а у женщин – окончание «дотир» (то есть «дочь»). Так что полное имя самой знаменитой исландки – Бьорк Гудмундсдотир. А имя она получила в честь березы, так что, в принципе, можно называть ее Березуцкой. «Бьорк» — это также название популярного исландского ликера из березового сока.

Секрет московского такси

За веселыми рассказами дорога от Шереметьева до дома около метро «Коломенская» занимает 45 минут и обходится в 900 рублей. В конспиративной квартире Свавар встречает своего брата – электрика Виктора Сваварссона, который в тот же день прилетел в Москву через Домодедово (что намного ближе к «Коломенской») и заплатил таксисту… 4000 рублей. Свавар называет свою цену такси и смеется над братом. Секрет разницы стоимости прост: Свавар поехал на «Убере», а у Виктора не получилось подсоединиться к вайфай-сети аэропорта, и ему пришлось воспользовался бронированием такси у стойки в аэропорту.

Братья Сваварссоны оба болеют за «Арсенал» (увы, не тульский) и часто путешествуют на футбольные матчи вместе. На чемпионате Европы во Франции два года назад они посетили все три игры Исландии на групповом этапе и до сих пор хранят в своих телефонах видео, снятые ими на стадионах в Сент-Этьене, Марселе и Париже. Но оба они не слишком-то рассчитывали, что сборная Исландии выйдет из группы, и улетели домой до самого знакового матча в истории национальной команды – победы над Англией в 1/8 финала.

— Мы хотели остаться, но не было билетов: на этот раз не повезло при жеребьевке, когда разыгрывались билеты по исландской квоте на матч с Англией, — оправдывается Виктор. Впрочем, расстроенным он не выглядит и уже показывает в своем телефоне, как смотрел матч с Англией на самой большой площади Рейкьявика. Людей в толпе так много, что, кажется, там собралось все население страны. Но это не так: более десяти тысяч исландцев были на стадионе в Ницце и хлопали там поднятыми вверх руками, выкрикивая знаменитое исландское «Ху!». Десять тысяч человек – это каждый тридцатый житель страны.

Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018

Лотерея

В Россию исландских болельщиков приехало еще больше – около 12 тысяч. При этом на матч против Аргентины им выделили лишь три тысячи билетов, на которые было свыше тридцати тысяч заявок. Шансов купить билет по квоте оказалось меньше десяти процентов. Свавару с Виктором снова не повезло со жребием, но они решили все равно лететь в Россию и буквально за неделю до матча все-таки смогли приобрести билеты на матч против Аргентины при помощи своих друзей в исландской федерации футбола.

Между тем квартира на «Коломенской» заполняется все новыми исландцами. Гостей принимает москвичка Мария, которая много лет назад наткнулась на записи исландской фолк-группы Árstíðir, предложила музыкантам организовать им концерты в России и впоследствии даже стала их тур-менеджером. Новый гость на кухне Марии – музыкант ансамбля Гуннар, который за время тура по России успел обзавестись очаровательной русской супругой. Гуннар кивает в сторону Елены и жалуется: «Жена запретила мне ехать на игры сборной Исландии в Волгоград и Ростов. По ее словам, это очень криминальные города и там опасно. Она сказала, что в вашей стране даже есть песня про мафию с текстом, что Одесса – это мама криминального мира, а Ростов – его отец. Поэтому мы приехали только на первый матч – в Москву, а потом поедем на родину жены в Петрозаводск». Гуннар тоже не выиграл в билетной лотерее и в итоге заплатил по 40 тысяч рублей за каждый билет на матч с Аргентиной.

Расписание телетрансляций чемпионата мира-2018

«Лады» и «волги»

Исландцы выглядят несколько запуганными обилием информации о преступлениях в России. За столом они активно обсуждают новость о том, что французских болельщиков якобы ограбили в такси в Петербурге.

Между тем Свавар в восторге от проведения следующего матча сборной Исландии именно в Волгограде.

— В Исландии сейчас очень популярна тема Второй мировой войны, — рассказывает он. — Люди интересуются сталинградской битвой, слышали про величественный монумент Родины-матери. Чемпионат мира подарил всем нам возможность побывать в Волгограде и увидеть эти места своими глазами. Когда еще можно было бы там оказаться? Россия – это сложная для туризма страна, да еще сюда нужны визы. А благодаря чемпионату мира можно совместить футбол и путешествия. Возможно, это одна из причин, почему сюда прилетело исландцев больше, чем во Францию два года назад.

На вопрос, что их больше всего поражает в России, исландцы даже не знакомые друг с другом (если такие в Исландии вообще бывают) отвечают одно и тоже: старые машины!

— Ха, «лады» и «волги» — это невероятно! — не скрывает восторга Гуннар. – Когда смотришь в российской провинции на машины, то чувствуешь себя как в музее автотранспорта. Очень колоритно! Кстати, группа исландских болельщиков едет на чемпионат мира на старой «Ниве». За ними следит вся страна! Правда, «Нива» сломалась уже в первый день пути. Но они выехали заранее и уже добрались до России!

Исландская сага про «Спартак»

Вместе с Гуннаром посмотреть на Месси и Петрозаводск приехали его родители. Для его отца, 69-летнего Якоба, это уже второе посещение России. Прежде он был в Москве в 1992 году, работая физиотерапевтом в футбольном клубе «Викингур», когда тот играл против ЦСКА в самом первом в истории розыгрыше Лиги чемпионов. Армейский клуб тогда прошел исландцев и попал в следующем раунде на «Барселону», которую тоже обыграл.

— Сравнивая Москву тогда и теперь, я просто не могу поверить, что это один и тот же город, — говорит Якоб. – Сейчас Москва – это современный мегаполис, а в начале девяностых это был совсем иной по стилю и духу город. Тогда во всей России имелся только один «Макдоналдс», и очередь к нему была самой большой, что я видел в своей жизни! Люди были одеты очень невзрачно и могли стоять много часов в очереди ради обеда. А еще нам очень повезло: мы увидели в Москве Петера Шмейхеля, Райана Гиггза и Алекса Фергюсона! За день до матча ЦСКА – «Викингур» здесь играл «Манчестер Юнайтед» против «Спартака». Причем выиграл тогда «Спартак»!

— Не может быть! «Спартак» никогда не встречался с «Манчестер Юнайтед».

— Вы что-то путаете! Как сейчас помню: «Спартак» выиграл по пенальти! Они выступали на таком маленьком симпатичном стадионе.

— Якоб, у «Манчестер Юнайтед» тогда победила другая московская команда – «Торпедо».

Исландец долго не мог в это поверить, но неопровержимые доказательства в виде википедии и сюжете о матче в YouTube заставили его убедиться, что манкунианцев обыгрывало все-таки «Торпедо», а не Спартак». «Надо же, а я рассказывал эту историю неправильно двадцать пять лет», — смеется Якоб.

Вертолет как вестник победы

Зато в другой истории Якоб точно ничего не путает – про то, как его «Викингур» в последний раз победил на чемпионате Исландии, благодаря чему и встречался с ЦСКА в 1992 году.

— Перед последним туром было два претендента на чемпионство – «Викингур» и «Фрам». Нам нужно было выигрывать домашний матч и надеяться на то, что «Фрам» потеряет очки в выездном матче в Кеблавике – это тот город, где находится главный международный аэропорт Исландии. Между Кеблавиком и Рейкьявиком пятьдесят километров, но если вы проедете их по прямой из аэропорта до Рейкьявика, то за время пути побываете в четырех из пяти самых крупных городов страны. Так вот, в Исландии есть традиция, что чемпионский кубок вручается победителю турнира сразу же после финального свистка победной игры. Поэтому кубок погрузили в вертолет, который летал между двумя городами, чтобы приземлиться на том стадионе, где закончит свой матч новый чемпион страны.

Тогда не было мобильных телефонов, и мы понятия не имели, как развивались события в другом матче. И тут на последних минутах игры мы увидели, что к стадиону летит вертолет. Так мы поняли, что наш конкурент допустил осечку и мы стали чемпионами. Когда заметили вертолет, то вся арена сошла с ума от радости. А потом он приземлился посередине футбольного поля и нам вручили кубок! И благодаря этому позже мы оказались в Москве и даже смотрели, как «Манчестер Юнайтед» проиграл «Спартаку». Ой нет, не «Спартаку»… Как, вы говорите, называется эта другая команда?

ЧМ-2018. Аргентина — Исландия — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Работа в сборной – бесплатно

У Якоба в Рейкьявике – своя клиника спортивной медицины, а раньше он работал физиотерапевтом в сборных Исландии по футболу и гандболу. Гандбол, кстати, – это третий по популярности вид спорта в стране после футбола и… гольфа.

— Сейчас даже странно говорить это, но вообще-то я работал в сборной Исландии бесплатно. Хоть и был единственным физиотерапевтом в команде, а сейчас их четверо! В девяностых же считалось, что раз я получаю зарплату в клубе, то в сборной можно не платить. На домашние матчи национальной команды приходило по двести-триста зрителей. В основном родственники футболистов. Правда, когда мы играли против грандов – Германии, Португалии, – то был уже полный стадион.

— Это четыреста зрителей?

— Чуть больше. Это 18-тысячный стадион, и тогда на трибунах были стоячие места, так что в реальности зрителей оказывалось больше его вместимости. Если бы тогда кто-то сказал, что мы обыграем сборную Англии и вообще будем пробиваться в финальные турниры чемпионатов мира и Европы, то такого человека посчитали бы сумасшедшим.

Наверно, это их рай

Кое от чего в России исландцы просто без ума. Это цены на алкоголь. Зайдя в магазин, Свавар просит перевести цены в евро, а затем вытаращивает глаза и хватается за голову.

— Да у вас виски в восемь раз дешевле, чем в исландских магазинах! Пиво – в шесть раз! А цены на водку в Исландии начинаются с пяти тысяч рублей за бутылку, таковы пошлины. Так, я хочу остаться в России подольше! Ого, да у вас и клубника очень дешевая! Я буду запивать клубнику пивом, отличная идея!

После «дцатого» бокала пива с клубникой у Свавара появляется предчувствие. Оно таково: Исландия обыграет Аргентину!

— Аргентина недооценит нас, поэтому мы обыграем их, — заявляет Свавар.

— Но вообще-то они уже видели, как нашу сборную недооценили Португалия и Англия, — возражает Виктор, который выпил меньше.

— Все равно они будут считать, что их главный соперник по группе – Хорватия, — возражает Свавар. — В этом наш шанс! Наши ребята будут бороться за каждый мяч, выложатся по максимуму, и мы победим. Вот увидите!

В доказательство исландской взаимовыручки Свавар показывает селфи, которое он сделал на последнем рейкьявикском марафоне с главным тренером сборной Исландии Хеймиром Хадльгримссоном. Тренер тогда помогал преодолеть забег инвалиду – бежал, катя впереди инвалидную коляску со своим подопечным. Участвовал в марафоне также и президент Исландии. Свавар даже не понимает, что я имею в виду, когда спрашиваю о том, как охраняли президента страны. Оказывается, он ходит без охраны даже в обычный общественный бассейн.

Звезды Исландии

За пять часов до матча в парке «Зарядье» проходит сбор исландских болельщиков, организованный московским посольством страны. Свавар приезжает в «Зарядье» в полном восторге:

— В Москве я чувствую себя рок-звездой! Когда я еду в метро в футболке исландской сборной, то люди вокруг становятся безумны в желании сделать селфи со мной. Ты представляешь, в какой раю я тут оказался? Алкоголь в восемь раз дешевле привычного, я вдруг стал суперзвездой, мне посчастливилось попасть на первый в истории матч Исландии на чемпионате мира, я увижу Месси, и, кстати, мы сегодня обыграем Аргентину!

В «Зарядье» тысячи исландцев чинно расселись на ступеньках и стали отрабатывать свое фирменное «Ху!». Выглядело совершенно завораживающе. Около спартаковского стадиона домашние заготовки исландцев пришлось применять уже в боевых условиях – при явном численном преимущество оппонента. Аргентинских фанатов в Москве было намного больше, а вдобавок встречались компании лжеаргентинцев азиатской внешности в бело-синих полосатых футболках с десятым номером и фамилией, разумеется, Месси. Многие из азиатов маскировались весьма ответственно и скрывали монголоидную расу под картонными масками опять же Лионеля Месси – кого ж еще?

Отдельная группа исландцев специально под матч против Аргентины творчески разнообразила свое «Ху!» и сделала из него своеобразный микст с песней Don’t cry for me Argentina, добавляя раскатистое и грозное «Ху!» к строкам известной песни. При этом у многих скандинавов на голове были шлемы викингов с рогами, а один из них даже нанес на свою синюю футболку надпись над игровым номером на русском языке – «Супермен».

Солдаты футбола

Основная часть исландских болельщиков разместились в углу спартаковского стадиона – как раз там, где бывает выездной фан-сектор на матчах чемпионата России. Эти люди в углу стадиона напоминали роботов – одинаковым видом и слаженностью движений. Из пары тысяч человек там не было, кажется, ни одного в футболке иного цвета, кроме как синего. Поэтому часть трибун выглядела однородно, словно сектор с солдатами на матчах футбольного клуба «Краснодар». Они то спокойно смотрели игру, то в одном ритме начинали хлопать – словно всеми ими руководили с какого-то командного пункта. Впрочем, другие группы исландских болельщиков вели себя уже не столь синхронно и болели в целом активнее.

Стоило исландских фанатам на 13-й минуте впервые начать «хукать» с ускоряющимся темпом, как более многочисленные аргентинские болельщики сразу же попытались их заглушить и стали шуметь намного громче. Аналогичная ситуация повторялась несколько раз по ходу матча: латиноамериканцам словно было важно не болеть самим, а не уступать оппонентам. Аргентинцы своими бело-синими баннерами и флагами (в основном с названиями городов и изображениями Лионеля Месси) завесили абсолютно все борты, разделяющие верхний ярус трибун от нижнего. Удивительно, но аргентинцы умудрились завесить своими флагами даже фан-сектор исландцев.

Забакланье. 16 июня. Фальшивый бог

«Оскар» режиссеру

Лионелю Месси в Москве пока не везет, зато его кум Серхио Агуэро забивает голы в российской столице с завидным постоянством: и в октябрьском товарищеском матче в «Лужниках», и теперь на спартаковском стадионе. Но стоит признать, что на победу сборная Аргентины все же не наиграла и исландцы своими феноменальными морально-волевыми качествами заслужили выгрызть ничью. Отменная физическая подготовка и страстная борьба в каждом единоборстве – сборная Исландии билась именно так, как и ожидал Свавар. Ну а несостоявшийся кинорежиссер Ханес Халльдоурссон заслужил в этот вечер столько славы, сколько ему не принес бы никакой «Оскар»: он отбил пенальти от Лионеля Месси и еще несколько раз выручал свою страну в тяжелых ситуациях.

После финального свистка исландские футболисты не спешили покидать поле: всей командой они пошли к своим болельщикам, чтобы вместе хлопать поднятыми руками и выкрикивать свое грозное «Ху!». Это была их общая победа. Самая маленькая страна в истории финальных турниров чемпионата мира пока не знает, что такое поражения.

Текст: Александр Вишневский

Фото: Сергей Дроняев, Александр Вишневский

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»