Хроники Героев 2018. Наследие великих. Как перуанский фотограф обрел смысл жизни благодаря Льву Яшину

Героев легко отыскать не только на футбольном поле, но и за его пределами. Для меня одним из таковых стал фотокорреспондент из Перу Рафаэль. Он намотал тысячи километров в самолетах и поездах ради того, чтобы осветить турнир на родине своего кумира Льва Яшина. Рафаэль поведал замечательную историю о том, как великие футболисты творят судьбы людей, живущих на другом конце света.

Сборная Перу в негласном голосовании болельщиков и журналистов стала командой, за чей вылет на данный момент обиднее всего. Крепкая дружина Рикардо Гареки очень неплохо смотрелась на фоне датчан и французов, но оба раза уступила с минимальным счетом. Тем не менее «инки» покидают чемпионат мира с гордо поднятой головой: в третьем матче была уверенно обыграна не самая слабая сборная Австралии (2:0). Еще большим уважением к перуанцам проникаешься, когда встречаешь здесь их соотечественников, облетевших полмира, чтобы поболеть за своих футболистов. Одним из таких и оказался мой случайный попутчик, с которым мы ехали в поезде Нижний Новгород – Самара.

«Это четвертый чемпионат мира, на котором я работаю, – говорит Рафаэль. – Я был в США в 1994-м, в Японии в 2002-м, в ЮАР в 2010-м и вот теперь здесь, в России. Должен сказать, что организация у вас – это что-то невероятное. Однозначно лучший мировой форум, на котором мне удалось побывать. Даже несмотря на то что путешествия между городами занимает огромное количество времени и мне уже долгое время приходится спать кое-как и питаться бог знает чем. И это мне еще повезло, что последние годы я работаю в Штатах! Лететь сюда из Перу было бы гораздо сложнее, вы наверняка знаете, что между нашими странами отсутствует прямое авиасообщение.

Мне очень нравится, как здесь все подготовлено: всюду действует бесплатный транспорт, вокруг суетится целая армия волонтеров, большинство из которых владеет английским языком и без труда может объяснить что к чему. Некоторые говорят и по-испански, но для меня английский уже давно стал стандартным языком. Кроме того, у вас потрясающие стадионы и инфраструктура. Я с ужасом вспоминаю чемпионат мира в ЮАР: если арены там кое-как успели достроить, то дороги рядом с некоторыми из них отсутствовали как класс – это были просто камни. У меня была сумка на колесиках, в которой я перевозил аппаратуру – так вот после пары матчей мне пришлось покупать новую: все колесики поотваливались, ведь ее пришлось везти буквально по булыжникам. У вас таких проблем нет.

Все очень чисто, аккуратно, и это касается не только территории возле стадионов, но и гостиниц. При этом я не могу назвать цены на проживание или питание какими-то запредельными. Сравниться с вашим турниром по уровню организации может разве что Япония: там тоже все было очень чисто, красиво и продуманно. Но Япония по сравнению с Россией – небольшой островок. Я поражен, как вам удалось подготовить к чемпионату мира такую огромную территорию – а я уже был и в Москве, и в Саранске, и в Екатеринбурге, и в Нижнем Новгороде. Везде все было организовано на высшем уровне».

Мы с коллегой решили отдать дань уважения возрасту собеседника и поинтересовались: «Какой был первый чемпионат мира, который вы помните?» Тут-то Рафаэль и раскрыл истинную причину любви к России, заодно рассказав о том, как он стал ярым футбольным болельщиком и решил посвятить этой игре свою жизнь.

«Это был чемпионат 1966 года в Англии. Я был еще совсем маленьким, но помню его отлично, потому что он повлиял на всю мою дальнейшую жизнь, – загорелся воспоминаниями Рафаэль. – Мы жили бедно, однако у нас был маленький черно-белый телевизор, а поскольку я был старшим ребенком в семье, родители возложили на меня обязанность двигать антенну, чтобы поймать оптимальное изображение. Тогда я впервые увидел, как играет за сборную СССР знаменитая на весь мир Черная Пантера – легендарный Лев Яшин. Он выступал не во всех матчах – где-то его подменял Анзор Кавазашвили, – но я был просто восхищен его игрой. И я твердо решил стать футбольным вратарем. После турнира я уговорил родителей отдать меня в футбольную секцию, где провел почти все школьные годы – разумеется, на позиции вратаря. Ближе к концу учебы занятия футболом пришлось оставить, однако во время ЧМ-1966 у меня был еще один интересный опыт, благодаря которому я и обрел себя в том деле, которым занимаюсь до сих пор.

Дело в том, что я увлекся коллекционированием фотографий, вырезая их из газетных полос. Сначала я просто складировал их стопкой, а потом придумал кое-что поинтереснее: сделать собственный журнал-фотоальбом. Для этого мне пришлось придумать собственный рецепт клея, так как достать его просто так у меня в то время возможности не было. Мне помог наш родной перуанский хлеб: его гастрономические качества оставляли желать лучшего, зато при смешивании с водой из него получался неплохой клей. Я сажал на него фотографии в обычном альбоме для рисования, и под конец турнира мог похвастать целым журналом, полным фотографий звезд, среди которых особое место занимал, конечно же, Яшин. Когда я завязал с футбольной карьерой, я вспомнил об этом и решил стать фотокорреспондентом.

Теперь за моими плечами более 30 лет работы, тысячи футбольных фотографий и огромное количество памятных событий, вызывавших у меня приступы всепоглощающего счастья. Сейчас я работаю в издании Caretas – это самый авторитетный и известный еженедельник в Перу. Спорт – лишь одна из многих тем, которые освещает наш журнал, но когда появилась возможность отправиться в Россию, я не колебался ни секунды. Я счастлив быть здесь и благодарен судьбе за то, что мне удалось превратить детскую мечту в реальность и приобщиться к футболу на долгие-долгие годы, пусть даже в роли фотографа».

История моего перуанского коллеги – очередное доказательство того, что мечты сбываются, если очень хотеть и делать что-то для этого. Не всегда они сбываются напрямую, но жизнь слишком многогранна, чтобы требовать от нее точной реализации своих желаний. Иногда они исполняются косвенно, но это не уменьшает того счастья, которое настигает нас при их исполнении, потому что оно бесконечно. Спасибо, Рафаэль из Перу! В России тебя не забудут, даже если единственным, кто узнал о тебе и о твоей судьбе, будет автор этих строк.

P.S. Прости, что сделал такую хреновую фотографию. Лучше бы ее сделал ты

Текст: Антон Муша

Фото: Еженедельник «Футбол», Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football