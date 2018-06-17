Хроники Героев 2018. 16 июня. VAR на страже справедливости

Пока Лионель Месси и компания безуспешно штурмовали исландскую крепость, а перуанцы проигрывали матч, в котором по всем канонам должны были побеждать, на горизонте появился новый, необычный «герой», призванный защитить футбол от судейских скандалов и впервые доказавший свою актуальность в рамках мировых форумов.

Хроники Героев 2018. Введение

В четырех субботних встречах было назначено пять одиннадцатиметровых ударов. Где-то они повлияли на итоговый исход, где-то нет, но ни один из них не вызвал бурных дискуссий и не поставил под сомнение правоту арбитра. Причина – система видеопомощи VAR, которая впервые применяется на чемпионатах мира и уже принесла ощутимую пользу, не дав судейским «зевкам» сказаться на результате.

Первопроходцем в использовании VAR стал уругвайский арбитр Андрес Кунья, обслуживавший встречу Франция – Австралия. Судья не разглядел момент с падением в штрафной австралийцев Антуана Гризманна, и эпизод был уже заигран. Но Кунья, немного подумав и дождавшись ухода мяча в за боковую, все же прибегнул к помощи видеоповтора, который обличил нарушение и дал веский повод для пенальти. Вялые попытки австралийцев переубедить Кунью выглядели обреченными и не шли ни в какое сравнение с тем вулканом страстей, который обычно низвергается на рефери в подобных спорных случаях: против видео не попрешь.

Зато в моменте со вторым одиннадцатиметровым, назначенным в противоположные ворота, Кунье видеопомощь не понадобилась. Весь стадион видел, как Самюэль Умтити возомнил себя игроком волейбольной сборной и сыграл рукой. Австралийцы сумели отыграться без всяких VAR-ов и спустя всего четыре минуты после пропущенного мяча.

Вообще, сборная Франции по игре смотрелась ниже собственных возможностей, хоть и владела преимуществом. Дидье Дешам все еще не придумал, как оптимальным образом совместить на поле свои лучшие кадры. В атакующей тройке впервые вышли вместе Гризманн, Мбаппе и Дембеле, но по-настоящему опасно они выглядели только в первые минуты. Форвард «ПСЖ» несколько раз классно открывался за спины защитникам, и опасно угрожал воротам Мэтта Райана. Однако затем ударное французское трио перестало держать строй и пустилось в «управляемый хаос» – во многом из-за Антуана Гризманна, который явно чувствовал себя скованным на фланге. Рандомная смена позиций больше запутала самих французов, чем их соперников. Впоследствии Дешаму пришлось заменить Гризманна с Дембеле на Жиру и Фекира, чтобы вернуть атакам остроту.

Хроники Героев 2018. 14 июня. Новая надежда, новые герои

Австралийцы, ведомые хавбеком-универсалом из «Хаддерсфилда» Аароном Муем (79 касаний мяча, больше сделали только центрдеф Миллиган – 87 – и правый защитник французов Павар – 86), вполне организованно оборонялись, а при первой возможности резво бежали в атаку. «Трехцветные» этому не очень-то и препятствовали: их прессинг не работал в принципе. Франции повезло, что у «соккеруз» нет мастеровитого форварда, иначе одним пропущенным мячом с глупого пенальти дело вряд ли ограничилось бы: соперник получал слишком много свободы. Но разница в классе все же сказалась.

Победный гол французов, забитый Полем Погба на 80-й минуте после скидки Жиру (плюсик Дешаму за сыгравшую замену), тоже мог стать причиной скандала: мяч попал в перекладину, ударился о газон и выскочил в поле. Вновь брать видеоповтор не пришлось: арбитру помогла другая современная технология – система определения гола, просигнализировавшая о том, что мяч полностью пересек линию ворот. Таким образом, электроника дважды справедливо сыграла за французов и помогла им одержать победу. Австралийцы достойны бурных аплодисментов за смелый и открытый футбол, но справедливость превыше всего. Именно VAR оказалась ее гарантом и главным инструментом в этой встрече. Пускай же так будет и впредь: судьба титула должна решаться в честной борьбе.

Хроники Героев 2018. 15 июня. Стальной Коста, пламенный Роналду

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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