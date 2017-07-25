Холодное сердце. Почему проблемы с кардиологией — главная угроза жизни игроков

Спорт и опасность всегда находятся слишком рядом. С каждым годом страшная статистика трагедий из-за проблем с сердцем у футболистов только увеличивается. В последнее время ее пополнили истории двух молодых парней, для которых очередной выход на поле стал роковым.

«Вера нас учит принимать неизбежное»

Мир продолжает следить за 20-летним полузащитником «Аякса». Вышедший на замену в товарищеской встрече против «Вердера» Абдельхак неожиданно потерял сознание. Немедленно подбежавшие доктора спасли хавбеку жизнь: они «завели» ему сердце.

Состояние пострадавшего игрока «Аякса» Абдельхака Нури стабилизировалось

Вертолет до больницы, введение в коматозное состояние – такими были следующие часы жизни Нури. А через несколько дней парню был поставлен роковой диагноз — необратимые повреждения головного мозга после обморока, который произошел из-за изменений частоты сердечных сокращений. Бедняга имеет крайне небольшие шансы на восстановление речи и движения.

После выведения из искусственного состояния спортсмен потерял память и не узнает своих родственников. «Он ничего не чувствует, ничего не слышит. Абдельхак просто не знает, кто мы такие. Но мы не теряем надежды. Вера учит нас принимать неизбежное, но мы молимся за выздоровление» — это слова старшего брата игрока. Его семью поддерживают и горожане Амстердама. Сейчас у дома семейства собираются тысячи людей, готовых помочь родным Абдельхака молитвой и деньгами.

Юноша считался будущим лидером сборной Голландии. Его голевой чудо-пас в матче против Хорватии на ЧЕ U-19 вновь в топе интернета. Тренеры из академии «Аякса» всегда восхищались не по годам умной игрой Нури: он мог отдать гениальный пас и не боялся брать инициативу на себя.

Однако вместо обсуждений талантов 20-летнего вундеркинда звезды футбола пишут слова сочувствия семье игрока. Суарес, Ван дер Сар, Клюйверт, Ян Хюнтелар – все они глубоко потрясены трагедией. А Кевин-Принс Боатенг хочет поддержать полузащитника иным образом: он будет носить футболку в честь Абдельхака весь предстоящий сезон.

7 минут

В случае годичной давности с Патриком Экенгом врачи тоже сыграли ключевую роль. Заменив своего партнера на поле (так же случилось и у Нури), 26-летний африканец из бухарестского «Динамо» отыграл всего около 7 минут, а потом все то же: падение, потеря сознания.

Но в этот раз бригада докторов на стадионе не смогла вытащить игрока. По сообщениям врача клуба из Румынии, массаж сердца был сделан лишь в машине по пути в реанимацию. Да и в самой карете скорой помощи не предусматривалось нахождения средств для спасения жизни. Судьба игрока сборной Камеруна была предрешена.

В сознание Патрик так и не пришел. А после вскрытия стали известны ужасные факты: он не должен был заниматься футболом из-за многочисленных проблем с сердцем. Но даже это не спасло врача Елену Дуту. Румынский прокурор выдвинул обвинения в адрес медработницы, заявив о ее бездействии во время смертельного положения Экенга. Было принято решение о приостановке деятельности медицинской компании, которая была на матче «Динамо». Начались массовые проверки и обвинения.

В Румынии в связи со смертью игрока бухарестского «Динамо» Экенга отменены все матчи

Патрик никогда не отличался бомбардирскими подвигами, забив меньше 20 голов за профессиональную карьеру. Но тихий парень всегда ценился партнерами по клубам, а за год до смерти он был приглашен в национальную сборную Камеруна. Жизнь перспективного игрока оборвалась на пике его карьеры.

Черный список

В начале лета мир покинул экс-игрок «Ньюкасла» Шейк Тиоте, а причиной смерти ивуарийца стал сердечный приступ на тренировке. 18-летний греческий вратарь Маркусис, хорват Памич, бразилец Фред – эти имена неизвестны широкому кругу болельщиков, но их объединяет одно: летальный исход из-за проблем с сердцем.

В XXI веке погибшие из-за центрального органа кровообращения футболисты – совсем не редкость. Но врачи призывают не поддаваться панике. «На 100 тысяч футболистов в год в среднем приходится одна смерть от сердечного приступа», — утверждают они.

Но даже такая статистка слишком ужасна. И главная сложность в том, что довольно часто при стандартных обследованиях сердечные паталогии не видны и проблемы появляются только при повышенных нагрузках и стрессах. Именно поэтому УЕФА настаивает на том, чтобы профессиональные игроки проходили скрининг сердца. В Италии и Англии это обязательная процедура. Может быть, поэтому последняя смерть футболиста на поле в Британии датируется 2006 годом в команде одного из низших дивизионов.

Пресс-служба РФС предлагает неутешительную статистику: 23 года — средний возраст, когда игроки уходят из жизни в связи с кардиологическими заболеваниями. 90 % этих погибших умирают сразу после физических нагрузок. Работники отечественной организации обеспокоены печальными цифрами и предлагают всем спортсменам проходить ЭКГ, чтобы избежать необратимых последствий. Помогут ли призывы чиновников сохранить жизни футболистам?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press