Хенрик Карлссон: «Сборная России будет фаворитом на Олимпиаде»

Шведский голкипер Хенрик Карлссон проводит в «Барысе» всего лишь второй сезон, но этого времени хватило, чтобы очаровать местных болельщиков. В прошлом сезоне он разделил награду «Бесценной лиги», совместного проекта MasterCard и КХЛ, с болельщиком Денисом Салухутдиновым. Во время уикенда «Матча звезд КХЛ» Карлссон вновь встретился со своим поклонником, а в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей» рассказал о том, почему решил получить казахстанское гражданство, как на тренировке «Барыса» резали барана и почему сборная России будет фаворитом Олимпийских игр в Пхенчхане.

Обычаи, морозы и жертвоприношение

— Хенрик, расскажите, как вы оказались в Казахстане?

— Я провел пару лет в «Йокерите», после чего решил, что хочу попробовать что-то новое. Как раз в тот момент мне поступило предложение от «Барыса». Я решил, что это тот вызов, который мне нужен, и подписал контракт.

— Перед тем как приехать в Казахстан, вы что-нибудь знали о стране?

— Нет, практически ничего не слышал. Мне поступило предложение, я согласился и приехал сюда играть. Конечно же я задумывался, что было бы интересно попробовать свои силы в «Барысе». В итоге так и получилось. В Швеции не так много знают о Казахстане, и многие были удивлены моему решению переехать сюда. Но всем моим родным и друзьям, которые приезжали ко мне в гости, очень понравилась Астана.

— Как вам местная кухня?

— Здесь очень много мясных блюд, а я вегетарианец и больше предпочитаю рыбу. И ее здесь хорошо готовят, так что я всем доволен.

— Какое у вас сложилось самое сильное положительное впечатление от Казахстана, а какое отрицательное?

— Самое сильное впечатление на меня произвели люди. Они очень приветливы и доброжелательны. Здесь здорово поддерживают «Барыс» и всех хоккеистов. А жаловаться мне особо и не на что.

– А 30-градусные морозы легко переносите?

– Морозами меня не испугать. Я играл за «Йокерит» в Хельсинки, там тоже холодные зимы. Не бывает плохой погоды, есть плохая одежда.

— Не так давно на тренировку «Барыса» пригласили батюшку и даже зарезали барана. Как вы отреагировали на такой ритуал?

— Конечно это было очень необычно, и раньше я ничего подобного не встречал. Но надо понимать, что это другая культура. К сожалению, нам это не очень сильно помогло, но получил еще один интересный и новый для меня опыт.

Смена гражданства и сборная Казахстана

— В конце прошлого года появились слухи, что вы подали документы на получение казахстанского гражданства.

— Да, это правда. Вопрос о получении гражданства находится в завершающей стадии. Я планирую выступить за сборную Казахстана в апреле на чемпионате мира. Для меня будет честью представлять Казахстан, и я очень горжусь этим.

— А как же сборная Швеции? Недавно ее главный тренер Рикард Гронборг заявил, что видел вас в олимпийской заявке. Неужели так просто можно отказаться от шанса сыграть в Пхенчхане?

— Я давно вел переговоры с казахстанской стороной, а о словах тренера сборной Швеции услышал недавно. К тому времени решение было принято. Остается надеяться, что и со сборной Казахстана я когда-нибудь сыграю на Олимпиаде.

— Советовались с Кевином Даллмэном и Найджелом Доусом перед тем, как подать документы на казахское гражданство?

— Они спрашивали меня в прошлом сезоне, не хочу ли я помочь сборной Казахстана и принять гражданство. Мне очень нравится страна, так что я обдумал это предложение и с удовольствием согласился.

— В связи со сменой гражданства вы не обсуждали вопрос продолжительности выступления за сборную Казахстана? Вам уже 34 года, сами как долго хотели бы выступать за новую сборную?

— У меня нет договоренности о том, сколько лет надо отыграть за сборную. Пока я настроен выступить на чемпионате мира, после чего уже можно будет оценить, насколько удачным будет этот опыт. Не хотел бы сейчас загадывать, так что посмотрим, как все пойдет.

— Казахский язык уже учите?

— Мне кажется, что в «Барысе» больше говорят на русском, чем на казахском. Некоторые русские слова я даже понимаю. Но я также стараюсь прислушиваться и к местной речи, знакомлюсь с культурой и обычаями. К тому же у нас в команде есть Доус, Вей, Даллмэн, говорящие по-английски. Они всегда готовы помочь.

Карьера в НХЛ и чемпионский перстень

— Вы не были задрафтованы в НХЛ, но все же поиграли за океаном. Что почувствовали, когда подписали первый контракт с «Сан-Хосе Шаркс»?

— Это был очень большой и важный момент в моей карьере. Меня переполняли эмоции, а выступление в НХЛ стало бесценным опытом. Было много приятных и много непростых моментов за то время, что я выступал за океаном. Но однозначно это стало незабываемым приключением для меня.

— А какой из этих приятных моментов запомнился больше всего?

— Я думаю, что это моя первая игра в НХЛ. К тому же мы выиграли тот матч. Сложнее придумать более удачный дебют для новичка НХЛ. Это событие, которое запоминается на всю жизнь и о нем потом приятно рассказывать.

— В «Калгари Флеймз» вашим напарником был финский голкипер Мика Кипрусофф.

— О, он отличный голкипер. С ним было непросто конкурировать за место в воротах команды. Мика большой профессионал и отличный парень, я с удовольствием играл с ним в «Калгари».

— В 2013 году вас обменяли в «Чикаго», и в том сезоне «Блэкхоукс» выиграли Кубок Стэнли. Но вы провели недостаточное количество матчей, чтобы ваше имя нанесли на кубок. Наверное, это самый обидный момент за вашу североамериканскую карьеру?

— Да, это так, я отыграл не так много матчей в составе команды. Зато у меня есть чемпионский перстень, так что я не особо расстроился (улыбается).

Переезд в Россию и переговоры со СКА

— Впервые вы могли оказаться в КХЛ еще в 2010 году и почти подписали контракт с рижским «Динамо». Но переход так и не состоялся, почему?

— Там была интересная ситуация, так сложились обстоятельства. В то время я был игроком «Сан-Хосе» и уже почти подписал контракт с рижским «Динамо». Но потом «Шаркс» обменял меня в «Калгари Флеймз», и я остался за океаном. Но я действительно был очень близок к переезду в КХЛ.

— Вашим первым клубом в КХЛ стал омский «Авангард». Как долго раздумывали над этим переходом?

— Не очень долго. Тот сезон вышел непростым для команды и получился не самым успешным для меня лично. Но это был важный и ценный опыт для меня. Я провел в Омске не так много времени, но до сих пор вспоминаю тот период. Это мой первый город в России, первый клуб в КХЛ. Я всегда буду с удовольствием вспоминать это время и благодарен команде и болельщикам.

— Какие первые впечатления были от приезда в Россию?

— Честно говоря, я не знал, чего ожидать. Но меня очень тепло встретили, всячески помогали и поддерживали. Жаль лишь, что в том сезоне нам не удалось выйти в плей-офф с «Авангардом».

— В одном из интервью вы говорили, что хотели бы остаться в Омске и стать элитным голкипером для клуба. А спустя пару месяцев оказались в «Йокерите». Это был ваш выбор или решение «Авангарда»?

— Я думаю, что это больше было решение клуба. После того неудачного сезона в «Авангарде» многое поменялось. Возможно, руководство клуба решило, что я играю недостаточно хорошо, чтобы продолжать выступления в Омске. Но переход в «Йокерит» оказался очень успешным для меня. Там я провел несколько хороших лет. У меня нет никаких обид на «Авангард», это спорт.

— Назовите главные отличия между НХЛ и КХЛ, на ваш взгляд?

— Прежде всего это размер площадок. В НХЛ они меньше, а здесь больший акцент делается на «физику». В КХЛ, как и за океаном, много сильных и мастеровитых хоккеистов, но разница с НХЛ ощущается. Это просто две разные лиги, где есть свои плюсы и минусы.

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— В 2016 году появились слухи, что вы можете перейти в СКА. Вы общались с кем-то из питерского клуба?

— У нас были небольшие переговоры, но они приняли решение сделать ставку на другого голкипера. Возможно, я входил в список вратарей, которых они рассматривали в качестве усиления для СКА, но контракт мне никто не предложил. Но я действительно общался с людьми из клуба.

Хороший парень Назаров и неповторимый Ковальчук

— Андрей Назаров – один из самых эмоциональных тренеров КХЛ. Какие впечатления сложились от совместной работы с ним?

— Да, мы работали вместе в начале прошлого сезона. Но, к сожалению, он довольно быстро покинул команду. Назаров произвел впечатление хорошего тренера и приятного человека. В этом сезоне он добился отличных результатов с «Нефтехимиком», и я желаю ему дальнейших успехов.

— Недавно у Назарова спросили, как он проводит время после матчей в Нижнекамске. Он ответил, что выпивает в тренерской. А как вы проводите свое свободное время?

— Не-е-ет, я не выпиваю (улыбается). У хоккеистов очень загруженный график по ходу сезона, и я предпочитаю тратить свободное время на восстановление сил и отдых. Конечно же я посещаю местные рестораны, но я не большой фанат выпить.

— В прошлом сезоне вы стали обладателем награды от MasterCard — «Бесценная лига» и разделили приз с одним из болельщиков клуба. Представьте, что сейчас вы были бы не хоккеистом, а болельщиком. С кем из игроков вы хотели бы разделить этот приз?

— С Ковальчуком! Он лучший игрок в КХЛ, на мой взгляд.

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— Назовите сильнейшего шведского хоккеиста на данный момент.

— Наверное, Эрик Карлссон. Сейчас он большая звезда и один из самых популярных шведских игроков. Он настоящий профессионал и лидер.

— А в КХЛ?

— Мой друг Линус Умарк (улыбается).

Фаворит Олимпиады и планы на будущее

— «Барыс» лишился шансов на выход в плей-офф, как оцените выступление команды в этом сезоне?

— Для «Барыса» это был не самый удачный сезон. Он получился довольно сложным для нас, и нам не удалось попасть в плей-офф. Но мы не отчаиваемся и будем стараться реабилитироваться перед болельщиками в оставшихся матчах и в новом сезоне.

– Ваш прогноз: кто завоюет Кубок Гагарина?

– Главный фаворит – СКА. Конкуренцию ему могут составить ЦСКА на Западе и «Ак Барс» на Востоке. Это сильные и организованные команды.

– А кто будет фаворитом на Олимпиаде в Пхенчхане?

– Россия! В вашей сборной много сильных мастеров с опытом игры в НХЛ. Но и шведы поборются за медали. И конечно, канадцы. Они всегда сражаются до конца. Это у них в крови. Вот три претендента на победу и награды.

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— Вы еще мечтаете о том, чтобы попробовать свои силы в одном из топ-клубов КХЛ — в СКА или ЦСКА?

— Сейчас я уже не особо задумываюсь об этом. Мне нравится выступать за «Барыс» и хочется просто играть в хоккей в КХЛ настолько долго, насколько я смогу. Я не хочу покидать Астану, и с удовольствием буду играть здесь до тех пор, пока мне будут рады. Не исключаю того, что «Барыс» будет моей последней командой в карьере, и именно здесь я закончу свои выступления.

— Какие цели ставите перед собой на остаток сезона?

— Последние пару месяцев «Барыс» выступал не очень удачно, так что я надеюсь, что нам удастся достойно завершить этот сезон. А затем мне хотелось бы добиться успеха на чемпионате мира со сборной Казахстана и помочь команде вернуться в элитный дивизион.

Астана

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальные сайты КХЛ и ХК «Барыс»