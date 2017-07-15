Второсортный турнир. Какие уроки вынесла «Бавария» из «Telecom Cup»

«Telecom Cup» — первый турнир, где уже перестроенная «Бавария» показала себя и начала работать. Хоть к таким матчам и принято относиться с пренебрежением, несколько важных вещей все-таки выплыли на поверхность. Рассказываем, что можно вынести из выступления чемпионов Бундеслиги.

1. Выкуп Кингсли Комана — одна из лучших трат «Баварии» в этом сезоне. Француз на турнире был сам не свой: полузащитник возил правый фланг защиты и «Хоффенхайма», и «Вердера». Если продолжит в таком же темпе, Рибери больше не видать места в старте.

2. Не Марио Гетце единым жива фамилия. В прошлом году перешедший из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» Феликс Гетце явно прогрессирует. Центральному защитнику следовало бы взять пример с Сержа Гнабри и попроситься в аренду. Практика такому игроку жизненно необходима, а в Мюнхене он ее не получит.

3. Томас Мюллер окончательно разучился бить пенальти. На турнире Томас выводил команду в качестве капитана, даже забил отличный гол «Вердеру», но реализовать пенальти в ворота музыкантов так и не сумел. Карло Анчелотти было бы неплохо найти запасного пенальтиста для матчей, когда Левандовски отсутствует.

4. Хамес куда лучше смотрится на поле, чем на скамейке запасных. Колумбиец дебютировал за «Баварию», даже помог забить Мюллеру его гол. Хамес, пожалуй, оказался слишком мягким для «Реала», что и заметил Карло Анчелотти. Итальянец со 100-процентной гарантией выделит место в старте для Хамеса. Зато на правом фланге обещает быть резня за позицию между Мюллером и Роббеном.

5. Марко Фридль достоин большего игрового времени. Австрийский центральный защитник явно с этого сезона будет выходить на замену в матчах «Баварии», а может и в основе, когда Хуммельс и Боатенг уедут в очередной раз отдыхать. Опыта, конечно, австрийцу не хватает, но это исправимо.

6. Такие турниры как «Telecom Cup» помогают найти молодой костяк. Помимо заработка от «Telecom Cup» «Бавария» получила и очередной тренировочный турнир для демонстрации молодежи. Так, например, неожиданно всплыло имя нападающего Франка Эвина. Парень 2000-го (!) года рождения недавно сделал хет-трик за взрослую команду мюнхенцев. Его усилия даже Матс Хуммельс оценил, чем поделился в соцсетях.

7. На «Телеком Кап» ходит больше людей, чем на Кубок конфедераций. Почему-то совсем не удивительно. «Боруссия-Парк» была заполнена почти полностью, хоть их команда и заняла последнее место на турнире. Классическая ситуация в Германии.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Официальный твиттер «Баварии», Global Look Press