Второсортные звезды. Пять главных героев Серии B

Многие представители Серии B отчаялись доказывать свое мастерство в элите футбольной Италии. Переход во вторую национальную лигу — и из неудачника игрок превращается в лидера уменьшенного масштаба. Также данная лига — место, через которое проходят забытые герои прошлого, чтобы вернуть прежнюю славу. Еженедельник «Футбол» рассказывает о героях Серии B.

Кто: Джампаоло Паццини

Возраст: 32

Амплуа: нападающий

Клуб: «Верона»

32-летний форвард – Кирилл Панченко на итальянский лад. В его карьере были выступления за несколько топ-клубов Серии А, но ренессанс игрока случился в дивизионе рангом ниже.

На юношеском Евро-2003 молодой Джампаоло стал героем нации, забив решающие голы в полуфинале и финале турнира. Среди всего «золотого» состава «скуадры адзурры» именно Паццини пророчили наиболее звездное будущее. Но юноша не стремился к резкой славе, продолжая выступления в скромной «Аталанте». Лишь в 2005 году нападающий согласился на переход в «Фиорентину», а сумма его трансфера в 6,5 млн евро еще долго была одной из главных тем для обсуждения на местных спортивных каналах. В дебютном сезоне за «фиалок» Паццини добился признания – получил награду лучшего молодого футболиста страны за сезон.

Карьера Джампаоло парадоксальна: вроде бы футболист длительно выступал за два гранда из Милана, а также играл в национальных сборных каждого возраста. Но значимые достижения Паццини можно пересчитать по пальцам одной руки. Кубок Италии 2010/11 по сей день остается единственным трофеем игрока. До 2015 года экс-надежда футбольной Италии попылил в «Милане», но позже сказал «нет» Серии А и отправился покорять местный андерграунд. Уже почти 2 года форвард выступает за «Верону» и считается главным хэдлайнером клуба после ухода Луки Тони.

В текущем сезоне ветеран напомнил о себе, забив 19 голов и возглавив гонку бомбардиров первенства. Многие болельщики признаются, что ждут выхода надоедливых «мастифов» в элиту лишь ради возвращения Паццини. Сам игрок признается, что возможная победа в Серии B станет для него главной «викторией» за всю карьеру. Когда-то переполненный «Уэмбли» стоя аплодировал наглому форварду за хет-трик в ворота сборной Англии. Теперь же капитан «желто-синих» получает собственную порцию оваций на любом стадионе второго дивизиона Италии. Данная лига – личный сорт счастья для немолодеющего футболиста.

Имя: Франческо Капуто

Возраст: 29

Амплуа: нападающий

Клуб: «Виртус Энтелла»

Если самый известный представитель имени Франческо всю карьеру верен одному клубу, то его тезка Капуто отдал большую часть жизни выступлениям в Серии B.

29-летний нападающий во взрослом футболе более 9 лет. С того момента форвард сменил четыре команды, и только один раз его «Бари» проходил в высшую лигу. Проведя один сезон с бизонами из «Ювентуса», «Милана» и «Интера», Франческо утомили непроходимые соперники. Уже в следующем году нападающий вновь играл в своем любимом чемпионате, теперь уже за «Сиену».

За свою преданность низшей итальянской лиге футболист еще не был награжден долгожданным «золотом». Однако болельщики ценят и любят незадачливого парня. А одно из празднований голов принесло игроку определенную славу: во время выступления за «Бари» воодушевленного Франческо настолько захлестнули эмоции, что он нанес мощный удар локтем в лицо одноклубнику. Пока все были шокированы, Капуто как ни в чем не бывало продолжил отмечать личный успех.

На протяжении двух последних сезонов нападающий выступает за скромный «Виртус Энтелла». Этому игроку совершенно не важно, за какие места борется его нынешняя команда, ведь он ловит кайф от выступления в Серии B. В кажой лиге есть свой Капуто, который считается главным символом чемпионата.

Имя: Кристиан Галано

Возраст: 25

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Бари»

Хавбек не отличается лидерскими качествами или запоминающимися техническими данными, но он навсегда вошел в историю Серии B. Осенью прошлого года тогда еще игрок «Винченцы» получил первую в истории зеленую карточку. Главный арбитр матча с «Виртус Энтелла» наградил Кристиана «предупреждением» за проявление честности: 25-летний футболист попросил отменить угловой своей команды из-за того, что мяч не касался игроков соперника. Что более интересно, в итоге команда Галано была разгромлена – 1:4. Теперь полузащитник не только считается образцом честности в первом итальянском дивизионе, но и на собственном примере доказывает: благодаря добросовестным поступкам тоже можно стать знаменитым.

Имя: Дженнаро Гаттузо

Возраст: 39

Должность: главный тренер

Клуб: «Пиза»

Харизматичный экс-футболист сейчас пытается найти себя в роли тренера. В 2015 году чемпион мира-2006 возглавил «Пизу» и сразу же вывел команду в Серию B. На новом месте работы Гаттузо остался таким же брутальным и вспыльчивым. К примеру, концовку прошлого сезона «башни» завершали без своего тренера: молодой специалист получил «бан» за множество дисциплинарных нарушений во время игр. Отсидевшись в «тишине», осенью «Носорог» торжественно вернулся к своим обязанностям. Пока дела у «черно-синих» не складываются: клуб с 33-мя очками занимает 15-е место, отрыв от зоны вылета – 2 балла. Но пусть Дженнаро не может добиться похожих футбольных успехов в деятельности тренера, такой специалист – отличная реклама для лиги.

Имя: Пабло Граноче

Возраст: 33

Амплуа: нападающий

Клуб: «Специя»

За итальянские клубы Граноче выступает более 10 лет. Но в Серии А уругваец запомнился только умением травмировать сразу несколько соперников: в бытность игроком «Кьево» форвард удачно провел борьбу с Фабио Каннаваро и Зденеком Грыгерой. Южноамериканец вышел победителем из игрового эпизода, сломав носы обоим оппонентам. На этом геройские подвиги Пабло в элите футбольной Италии заканчиваются.

«Новара», «Чезена», «Модена» — вот он, истинный уровень горе-нападающего. Похоже, в текущем сезоне Граноче нашел команду своей мечты. 11 голов в 23 матчах – столько голов игрок не смог забить за 5 лет выступлений в «Кьево». Теперь Пабло бьется за победу в гонке бомбардиров первенства и считается одним из лучших легионеров Серии B.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press