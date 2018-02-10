Все на экзамен. Илья Казаков — о параллелях между Олимпийскими играми и ЧМ-2018

«Все замечательно, только очень холодно. Ветер такой, что с ног валит». Читаешь эти слова наших шорт-трекистов, отвечающих на вопрос о том, насколько им комфортно в Олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане, – и сразу почему-то думаешь не об Играх, а о другом и, возможно, главном спортивном событии года — чемпионате мира по футболу. Четыре месяца осталось, считай, – всего ничего. Точно так же будут вопросы о комфорте, о безопасности, о всевозможных бытовых мелочах, только уже реакция на них будет у нас иной. Снова нас ждет не развлечение в чистом виде, а экзамен.

Удивительное дело, времени до Кубка мира все меньше, а волнения так и не чувствуется. Помните, чуть ли не за неделю до начала ЧМ-2014 было странное ощущение, что Бразилия не справится, не попадет в заранее отведенные сроки. Так оно и оказалось: первая игра сборной России в невыносимо жаркой Куябе, автобус подкатывает к стадиону – а он еще не готов, отделочные работы остановлены и всюду какие-то полотнища с футбольной символикой, занавески, скрывающие недоделки. Плюс к этому – сильный политический кризис в стране, волнения, манифестации, протесты…

У нас же пока все по графику. Есть небольшое отставание у Самары, но в целом ситуация безэмоциональная. ФИФА посылает одну комиссию за другой, Москва и Санкт-Петербург уже свой экзамен сдали, следом это сделают и остальные города. В Саранске сдали пятизвездочный отель и аэропорт. В Калининграде начали думать над застройкой территории вокруг стадиона, которая еще недавно считалась в этом смысле бесперспективной.

Следите за руками. Илья Казаков — об итогах жеребьевки ЧМ-2018

Есть, конечно, страх, что после такого яркого праздника зрителя затянуть на рядовые матчи российского чемпионата будет сложно, особенно там, где команды выступают не в элитном дивизионе. Но это знакомые сомнения. Точно так же раньше, уезжая на турниры, куда сборная России не сумела пробиться, болельщики и журналисты возвращались с некой апатией к своему футболу. Требовалось время, чтобы вернуться к привычному образу жизни – и это происходило в целом достаточно быстро.

Но сейчас наша сборная на чемпионате мира сыграет. И более того, другой страх – что у нас могут турнир отобрать, страх, повисший в воздухе еще перед Олимпиадой в Рио, кажется, исчез без следа. Сборная поехала на Игры в Бразилию, теперь едет в Пхенчхан. В усеченном составе и с иным, нейтральным названием команды, но ведь был риск, что нас в Корее не окажется вовсе. К счастью, худшие прогнозы не оправдались. И получается, что Россия будет участвовать во всех крупнейших спортивных турнирах последнего четырехлетия – три Олимпиады, два чемпионата мира. Такого не было в постсоветской истории никогда. Не говоря уже о том, что дважды нам выпала честь принимать лучших спортсменов мира – сначала в Сочи, а теперь уже всей страной.

На Олимпиадах я не был ни разу, не довелось. Наверное, именно поэтому интерес к ним остается незыблемым на протяжении многих лет. Не только к соревнованиям, пусть они и в приоритете, а к этому миру в целом. Все-таки чемпионат мира или Европы по футболу – это большой праздник, где кроме спортивной составляющей у каждого приехавшего туда есть и культурная, и туристическая программы. Не говоря уже о шопинге, дегустации и прочих иных приятных занятиях.

Первого декабря, перед жеребьевкой Кубка мира и после нее в Кремле, я смотрел, что интересует гостей. У каждого города-организатора был свой стенд, на котором можно было получить какие-то соответствующие сувениры и разжиться информацией перед предстоящим визитом. Был большой киоск с сувенирами. Были блюда европейской и русской кухни. Народ, не только приезжий, но и свой, закупался подарками весьма энергично. К моему удивлению, раньше всего закончились официальные мячи, затем стали исчезать с прилавков другие предметы. Все активно фотографировались с чем и кем не попадя. Все были радостны и оживлены, что было приятно: все-таки поначалу именно эти люди, известные и статусные, формируют информационный фон турнира.

В Корее за несколько дней до открытия Игр происходит то же самое. Наше возмущение линией МОК относительно отстраненных спортсменов по-прежнему сильное и эмоциональное, но те, кто приехал туда смотреть и рассказывать уже погружают нас в атмосферу Олимпиады, создают предстартовые настроение и волнение. По их фотографиям и записям в дневниках уже можно судить о происходящем в Пхенчхане. Вот необычные для нашего глаза памятники, вот еще более непривычная еда, люди с иным разрезом глаз, иероглифы. Тебя, даже оставшегося дома, погружают в мир, доселе совершенно незнакомый. И это только начало, дальше будет больше – с каждым днем Олимпиада будет звучать все громче множеством голосов.

Будущее сейчас. Илья Казаков — о том, каким станет 2018 год для российского футбола

Ты понимаешь, что это действительно большой праздник. Что именно спорт создает настроение, которое вряд ли может воспроизвести в поточном режиме что-то еще в этом мире. И понимаешь, как повезло, что ты часть этого — пусть даже как зритель. Даже как телезритель. И не можешь дождаться начала домашнего чемпионата мира.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»