«Все это дерьмо уничтожило мою любовь к футболу». Коррупционный скандал в третьем испанском дивизионе

В третьем испанском дивизионе разгорелся громкий скандал. В матче очередного тура Сегунды В клуб «Эльденсе» потерпел разгромное поражение от «Барселоны В» (0:12), после которого проигравшая команда снялась с чемпионата. На следующий день нападающий «Эльденсе» Шейк Саад заявил о том, что матч был договорным. Федерация футбола Испании начала расследование, а несколько человек оказались взяты под стражу.

В последний раз история с договорными матчами будоражила Испанию в 2014 году. Тогда испанская прокуратура заподозрила в сговоре участников игры «Леванте» – «Сарагоса», состоявшейся в последнем туре сезона-2010/11. Бабахнуло в тот раз намного громче, ведь это был матч Примеры, но итоговый выхлоп оказался обычным пшиком. «Сарагоса» одержала победу, сохранила место в элите, а поводом для разбирательств послужили слова экс-игрока команды Габи, заявившего, что он «сделал то, о чем попросили в клубе». Следователи допросили более 40 человек, но показательной порки не состоялось.

После того случая в Примере отмечали еще несколько подозрительных игр, где главными героями выступали аутсайдеры, которым грозил вылет в Сегунду. Правда, прямых доказательств сговора в том или ином матче предоставлено не было. И вот пришло время для нового громкого скандала, теперь двумя уровнями ниже. Во встрече 32-го тура третьего испанского дивизиона «Барселона В» разгромила «Эльденсе» со счетом 12:0. Эта победа стала самой крупной в истории Сегунды В и лишила проигравшую команду шансов на сохранение места в дивизионе.

Слухи о договорном характере данного матча поползли практически сразу. Все началось с того, что «Эльденсе» снялся с участия в чемпионате и объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов, сотрудничество с которой начали всего пару месяцев назад. На следующий день форвард команды Шейк Саад сделал откровенное заявление: «После игры я сел в автобус, и мои товарищи по команде сказали мне: «Задействованы были четыре футболиста. Перед игрой ко мне подошел партнер по команде и сказал: «Игра будет договорной. Ты хочешь играть?» Существует человек, который говорил другим, что делать. «Барселона В» никоим образом в этом не участвует, они ничего не сделали».

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Председатель совета директоров «Эльденсе» Давид Агилар подтвердил эту информацию: «В ходе игры два человека спустились с трибун и сказали, что игра будет договорной из-за ставок. Один из этих людей был агентом футболиста. Руководство клуба провело встречу и решило разорвать связи с итальянской инвестиционной группой, которая управляет клубом. В течение 2–3 недель у нас были подозрения, потому что мы видели странные составы, некоторые футболисты не играли», – заявил Агилар. Именно он и попросил лигу проверить причастность итальянских инвесторов к организации договорных матчей.

«Работа в мире футбола была для меня будто сон, потому что это была моя страсть, но все это дерьмо, которое случилось, уничтожило иллюзию», — сказал Хосе Мигель Эскембре, представитель и адвокат итальянского инвестиционного фонда, который подал иск на Агилара за клевету.

В ходе расследования было выявлено еще минимум четыре «договорняка» с участием «Эльденсе». Это встречи против «Вильярреала В» (0:4) и «Атлетико Балеарес» (0:5), в которых должно было быть забито минимум 3 гола, а разница в счете составить минимум 2 мяча, а также матчи с «Корнельей» (1:3) и «Гавой» (0:1). За проигрыши футболисты получали суммы в размере от 60 до 150 тысяч евро, а общая сумма, которую заработал каждый игрок, оценивается в 200–500 тысяч евро.

После всех этих слов тренеры Филиппо ди Пьеро и Франсиско Руис Касарес, футболисты Николя Чафер и Майкл Гринвуд и главный инвестор «Эльденсе» Нобиле Капуани были арестованы. У Ди Пьеро, к слову, даже нет необходимой лицензии для того, чтобы работать главным тренером в третьем дивизионе. В конце января он возглавил клуб, но номинально главным тренером является Фран Руис Касарес. Ди Пьеро и Капуани были предъявлены обвинения в коррупции между частными лицами и принадлежности к организованной преступной группировке.

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По слухам, организаторами договорных матчей с участием «Эльденсе» были итальянская и китайская криминальные группировки. А по сообщениям испанских СМИ, данный случай имеет непосредственное отношение к играм на ставках, и все было проведено настолько очевидно, что нетрудно будет построить дело против виновных.

Текст: Никита Котов

Фото: твиттер «Эльденсе» и «Барселоны B»

Никита Котов Корреспондент еженедельника «Футбол»