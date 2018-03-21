«Все, что он делает, – для видео в YouTube и Instagram». Поль Погба – как самая дутая фигура АПЛ

Почти два года назад «Манчестер Юнайтед» вернул в состав Поля Погба, заплатив «Ювентусу» за трансфер француза 105 млн евро. Тогда этот переход выглядел, как повышение в классе для самого Погба и попытка «МЮ» вернуться на высокий уровень за счет финансовых вложений в игроков. Но у манкунианцев ничего не получилось, одна из главных звезд мирового футбола в команде Жозе Моуринью выглядит инородным телом.

Если вы все еще не поверили в деградацию Поля Погба, то вам достаточно посмотреть эпизод из концовки ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». При счете 0:2 в пользу испанцев француз не спеша двигается по своей половине поля, плавно пересекает центральную линию и корявым пасом отправляет мяч в сторону болбоя… На самом деле Погба все еще талантливый парень. Когда игра идет, у него очень хорошо получается финтить в центре поля, технично выходить из обороны, раздавать обостряющие передачи и отправлять вратарей соперников в нокдауны красивыми ударами из-за пределов штрафной. Но, когда у «МЮ» ничего не клеится, Поль тоже впадает в аморфное состояние: бесполезных телодвижений и потерь мяча становится больше. Похоже, даже Жозе Моуринью перестал верить в скиллы звезды и теперь часто посылает его полировать лавку.

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У коуча для этого есть весомые аргументы. Первый – непопадание Поля под схему игры «Манчестер Юнайтед». Моуринью любит экспериментировать: иногда расстановку 4+3+3, в которой спину Погба прикрывают Андер Эррера и Майкл Каррик, он меняет на 4+2+3+1. В этом случае есть блистательный Матич, отрывающий ноги соперникам позади центральной линии, но нет партнера, который поможет французу в созидании атаки. В таком случае, как подсказывает статистика, Погба отдает меньше коротких передач, чаще теряет мяч и реже доходит до чужих ворот.

Второй – неспособность (или нежелание) Погба адаптироваться к новым условиям. Вообще, с такими техникой и физикой полузащитнику можно было бы попробовать себя на позиции чуть выше атакующего полузащитника – в этом случае у него было бы больше возможностей наносить удары по воротам и ассистировать партнерам (все то, что особенно любит Поль). Но вакантное место десятки занято кем-то из тройки Санчес/Лингард/Марсьяль, а конкурировать с этими ребятами Погба точно не хочет.

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Третий – возможный конфликт Моура с Погба. Об этом сообщал The Independent, а таблоид Mirror запустил информацию о том, что «Юнайтед» просил «Юве» воспользоваться первоочередным правом выкупа и забрать летом француза за 60 млн евро. Правда, слухи уже развеяли и Жозе Моуринью, и агент Погба – Мино Райола: первый высоко оценил уровень профессионализма полузащитника, а второй заверил, что никакой войны между его клиентом и главным тренером нет. Но вице-президент «МЮ» Эд Вудворд на всякий случай принял сторону Моуринью и сказал, что клуб расстанется с Погба, если Моур захочет этого.

«Главное преимущество француза заключается в том, что он чувствует себя на поле свободно, словно гоняет мяч в парке с друзьями. Но в этом и его основная слабость: он словно действительно играет с друзьями в парке. Кажется, все, что он делает, – для видео в YouTube и Instagram. Как будто это просто развлечение», — жестко прошелся по лакшери-бою Гари Невилл. Похоже, болельщики, глядя на неоднократные смены имиджа Погба и позерство в социальных сетях, больше не верят в его профессионализм. Он все чаще косячит на поле и все реже приносит «Юнайтед» пользу. Возможно, все дело в плохой форме француза. А возможно – в тренере, часто требующего от команды откровенной оборонительной игры, к которой Погба просто неприспособлен.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram Поля Погба