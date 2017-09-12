Возвращение Хантера, командные стили игры и новые легенды. Все, что нужно знать о нововведениях в FIFA 18

Миллионы фанатов серии игр FIFA с нетерпением ждут выхода очередной части футбольного симулятора, релиз которой состоится уже 29 сентября. А для тех любителей видеоигр, что не могут найти себе места и кусают локти, постоянно поглядывая на часы в ожидании появления новой игры на прилавках, ребята из «Electronic Arts» традиционно выпускают демо-версию FIFA 18 за две недели до появления полной версии в продаже. Еженедельник «Футбол» подобрал для вас основные нововведения в очередной серии FIFA и попытался с ними разобраться.

Выбор позиции и командные стили

Разработчики, опираясь на комментарии игроков, уделили особое внимание изменению выбора позиции. Благодаря новому выбору амплуа геймеры получат гораздо больше свободы в движении, а их «подопечные» по ту сторону экрана будут незамедлительно реагировать на команды, подаваемые контроллером. Больше не будет занудной привязки к позиции, отныне вы сможете лицезреть, как ваши игроки выходят из полузащиты и поддерживают нападающего, открываются под пасы вразрез и вынуждают защиту ошибаться, играя в двойной прессинг.

Не остался без внимания и искусственный интеллект команд. Теперь вам, играя против «Барселоны», придется бороться с тики-такой, а в матчах с «Атлетико» придется ломать голову над тем, как вскрыть их защитные ряды и препятствовать яростным атакам. Вы увидите все популярные стили, с точностью воссозданные в игре и сразу же поймете, что под каждую команду придется выбирать отдельный план на игру.

Ultimate Team

В FIFA 18 появились те, кого так долго ждали. Лучшие из лучших, великие и неподражаемые. Теперь вы сможете играть такими легендарными игроками, как Роналдо, Пеле, Диего Марадона, Тьерри Анри, Лев Яшин и другие. Каждый геймер сможет сыграть за великих футболистов в самые яркие периоды их карьеры в составе своей FUT-команды!

Геймплей и технология Real Player Motion

За счет новой анимации движения удары по мячу в FIFA 18 стали гораздо более естественными, благодаря чему открывается простор для создания красивейших моментов. Многие игроки часто жалуются на систему навесов, но теперь переработана и она: отныне будет мало просто нажать кнопку навеса, ведь теперь у вас есть множество вариантов доставки мяча в штрафную.

Потерпела изменения и атмосфера стадионов. Такие детали как точное расположение солнца, кинематографическая передача атмосферных эффектов, точное воспроизведение характерных особенностей поля и баннеров конкретного клуба или стадиона, адаптивные комментарии — и не только это создает настоящую атмосферу футбольного матча. Болельщики на трибунах станут куда живее: теперь они будут исполнять настоящие фанатские кричалки, передвигаться по трибунам, попадать в объективы камер и получат детализированные лица. Теперь вы можете не просто подбежать к трибунам при праздновании гола, а даже броситься в объятия к фанатам!

FIFA 18 стала куда реалистичнее и за пределами футбольного поля: отныне в игре будут проходить настоящие пресс-конференции с тренерами и игроками, а также будут вручаться награды лучшим игрокам и тренерам месяца в своих лигах. При подписании контракта с игроком или приобретении нового футболиста все также станет намного реальнее: теперь вам придется беседовать с агентом и игроком, где от ваших действий будет зависеть успешность переговоров, а после подписания игроков будут представлять болельщикам.

Одна из наиболее ярких, если не самая яркая, инноваций — это внедрение в симулятор технологии «Real Player Motion». Она представляет собой совершенно новую систему анимации, которая призвана раскрывать индивидуальность игрока. Теперь Криштиану Роналду и другие мировые звезды будут двигаться и играть в футбол точно так же, как в реальной жизни. Фантастика!

Новые лиги, команды и стадионы

Разработчики серии игр FIFA ежегодно добавляют в игру новые лиги, новые команды и новые национальные сборные. В FIFA 18 впервые появится Третья лига Германии (ранее Германии была представлена 1-ой и 2-ой Бундеслигами), а также в игру вернется бразильская Серия А.

В «Остальной мир» будут возвращены греческий АЕК и пражская «Спарта», а также в симулятор будут добавлены 4 новых стадиона: «Фалмер» («Брайтон», Англия), «Джон Смитс» («Хаддерсфилд», Англия), «Стабхаб Сентер» («Лос-Анджелес Гэлакси», США) и «Ванда Метрополитано» («Атлетико», Испания).

Режим «История»

История молодой английской звезды — Алекса Хантера — получит свое продолжение. Юный футболист, за которого каждый геймер переживал взлеты и падения в прошлогоднем симуляторе от EA Sports, отныне не будет «заперт» в пределах Англии, и сам режим потерпит ряд нововведений. Для юного футболиста станут открыты дороги в чемпионаты Франции, Испании и Германии, а также будут доступны Бразилия и США.

Теперь игроки смогут менять внешний вид Хантера (выбирать прическу, одежду, набивать татуировки) и настраивать физиологические параметры (выбирать рабочую ногу и тому подобное).

Также, помимо Алекса Хантера, в сюжетном режиме будут и другие персонажи, за которых можно будет сыграть. В игру будет включен многопользовательский режим и сюжетную кампанию можно будет проходить не в одиночку: к примеру, один игрок будет управлять Алексом Хантером, а второй — другим персонажем.

Топ-10 игроков в FIFA 18

За две недели до официального релиза игры разработчики опубликовали рейтинги ста лучших футболистов очередной версии главного футбольного симулятора в мире. Ниже представлен топ-10 самых-самых игроков в FIFA 18. С полным списком ста лучших футболистов можно ознакомиться здесь.

10. Гонсало Игуаин («Ювентус»).

9. Тони Кроос («Реал»).

8. Эден Азар («Челси»).

7. Серхио Рамос («Реал»).

6. Роберт Левандовски («Бавария»).

5. Мануэль Нойер («Бавария»).

4. Луис Суарес («Барселона»).

3. Неймар («ПСЖ»).

2. Лионель Месси («Барселона»).

1. Криштиану Роналду («Реал»).

Что будет в демо-версии

Демо-версия, выход которой состоится 12 сентября, будет представлена двумя режимами: товарищеский матч и режим «История».

Вы сможете испробовать нововведения, играя за такие команды, как: «Бавария», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Реал», «ПСЖ», «Ювентус», «Бока Хуниорс», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Торонто Виссел» и «Кобе Гвадалахара».

Вероятнее всего, как и в демо-версии FIFA 17, игрокам будет дозволено провести первую игру в сезоне за Алекса Хантера.

Фото: EA SPORTS

Видео: EA SPORTS

Текст: Вадим Павлов