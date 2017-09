Возвращение Хантера, командные стили игры и новые легенды. Все, что нужно знать о нововведениях в FIFA 18

Миллионы фанатов серии игр FIFA с нетерпением ждут выхода очередной части футбольного симулятора, релиз которой состоится уже 29 сентября. А для тех любителей видеоигр, что не могут найти себе места и кусают локти, постоянно поглядывая на часы в ожидании появления новой игры на прилавках, ребята из «Electronic Arts» традиционно выпускают демо-версию FIFA 18 за две недели до появления полной версии в продаже. Еженедельник «Футбол» подобрал для вас основные нововведения в очередной серии FIFA и попытался с ними разобраться.

Разработчики, опираясь на комментарии игроков, уделили особое внимание изменению выбора позиции. Благодаря новому выбору амплуа геймеры получат гораздо больше свободы в движении, а их «подопечные» по ту сторону экрана будут незамедлительно реагировать на команды, подаваемые контроллером. Больше не будет занудной привязки к позиции, отныне вы сможете лицезреть, как ваши игроки выходят из полузащиты и поддерживают нападающего, открываются под пасы вразрез и вынуждают защиту ошибаться, играя в двойной прессинг.

Не остался без внимания и искусственный интеллект команд. Теперь вам, играя против «Барселоны», придется бороться с тики-такой, а в матчах с «Атлетико» придется ломать голову над тем, как вскрыть их защитные ряды и препятствовать яростным атакам. Вы увидите все популярные стили, с точностью воссозданные в игре и сразу же поймете, что под каждую команду придется выбирать отдельный план на игру.

В FIFA 18 появились те, кого так долго ждали. Лучшие из лучших, великие и неподражаемые. Теперь вы сможете играть такими легендарными игроками, как Роналдо, Пеле, Диего Марадона, Тьерри Анри, Лев Яшин и другие. Каждый геймер сможет сыграть за великих футболистов в самые яркие периоды их карьеры в составе своей FUT-команды!

За счет новой анимации движения удары по мячу в FIFA 18 стали гораздо более естественными, благодаря чему открывается простор для создания красивейших моментов. Многие игроки часто жалуются на систему навесов, но теперь переработана и она: отныне будет мало просто нажать кнопку навеса, ведь теперь у вас есть множество вариантов доставки мяча в штрафную.

Потерпела изменения и атмосфера стадионов. Такие детали как точное расположение солнца, кинематографическая передача атмосферных эффектов, точное воспроизведение характерных особенностей поля и баннеров конкретного клуба или стадиона, адаптивные комментарии — и не только это создает настоящую атмосферу футбольного матча. Болельщики на трибунах станут куда живее: теперь они будут исполнять настоящие фанатские кричалки, передвигаться по трибунам, попадать в объективы камер и получат детализированные лица. Теперь вы можете не просто подбежать к трибунам при праздновании гола, а даже броситься в объятия к фанатам!

FIFA 18 стала куда реалистичнее и за пределами футбольного поля: отныне в игре будут проходить настоящие пресс-конференции с тренерами и игроками, а также будут вручаться награды лучшим игрокам и тренерам месяца в своих лигах. При подписании контракта с игроком или приобретении нового футболиста все также станет намного реальнее: теперь вам придется беседовать с агентом и игроком, где от ваших действий будет зависеть успешность переговоров, а после подписания игроков будут представлять болельщикам.

It’s a day for transfers… see how they work in #FIFA18 Career Mode! https://t.co/1ikSsosaWZ pic.twitter.com/Qn7L7GEhuf

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 31 августа 2017 г.