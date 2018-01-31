Время мести, битва за серебро и старые счеты. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

В предстоящие выходные пройдет целый ряд ярких матчей. В Бундеслиге «РБ Лейпциг» продолжит нелегкое сражение за место в зоне ЛЧ. В Испании состоится каталонское дерби, а «Атлетико» и «Валенсия» сойдутся в битве за вторую строчку Ла Лиги. В Англии «Ливерпуль» будет мстить «Тоттенхэму» за разгром в первом круге, а во Франции «Монако» с «Лионом» сразятся за место в первой тройке.

3 февраля

«Боруссия» М – «РБ Лейпциг»

Место: Менхенгладбах, Германия

Стадион: «Боруссия-Парк»

Время: 20:30 (мск)

Сомневающихся в очередном триумфе «Баварии» в Бундеслиге с каждым туром все меньше. А вот за оставшиеся три путевки в ЛЧ разворачивается кровопролитная борьба. «Жеребцы» из Менхенгладбаха в этом сезоне разбили дома «Баварию» и не проигрывают на «Боруссия-Парк» в пяти матчах кряду. «РБ Лейпциг» встречался с Гладбахом трижды и не потерпел ни одного поражения. Но на счету «быков» всего одна победа в последних шести играх чемпионата. Встреча первого круга закончилась боевой ничьей – 2:2.

П1 Х П2

«Боруссия» М – «РБ Лейпциг» 2,46 3,61 2,81

4 февраля

«Эспаньол» – «Барселона»

Место: Барселона, Испания

Стадион: «Корнелья Эль Прат»

Время: 18:15 (мск)

Встреча двух каталонских команд в последние годы соответствовала слову «дерби» лишь на бумаге. «Барса» не проигрывает «Эспаньолу» в Ла Лиге с 2009 года. А их последние три победы над «попугаями» завершились с разницей в три мяча и более. Игра первого круга завершилась унизительным погромом «Эспаньола» — 5:0. Но в этом сезоне команде Кике Санчеса Флореса удалось хлопнуть «блаугранас» по носу, обыграв их в кубковом матче. Зато в чемпионате «сине-гранатовые» по-прежнему идут без поражений.

П1 Х П2

«Эспаньол» – «Барселона» 9,97 5,51 1,32

4 февраля

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Место: Ливерпуль, Англия

Стадион: «Энфилд Роуд»

Время: 19:30 (мск)

Время мести

Разгромное поражение на «Уэмбли» со счетом 4:1 дало старт беспроигрышной серии «Ливерпуля», длившейся 18 матчей. Та победа над «красными» стала для «Тоттенхэма» первой с 2012 года. А вот безвыигрышная серия на «Энфилде» продолжается и насчитывает уже семь матчей. К тому же мерсисайдцы еще не проигрывали дома в этом сезоне, зато пять раз сыграли вничью. «Шпоры» же капитулировали в гостях уже четыре раза.

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П1 Х П2

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 2,02 3,73 3,60

4 февраля

«Атлетико» – «Валенсия»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Ванда Метрополитано»

Время: 22:45 (мск)

Битва за серебро

Пока «Барселона» уверенно наращивает отрыв в чемпионской гонке, главной интригой остается борьба за второе место. «Валенсия» заметно сбавила обороты в декабре, но удержалась в первой тройке. «Атлетико» в нынешнем сезоне уже вылетел из ЛЧ и Кубка Испании, так что еще одного провала болельщики могут не пережить. «Летучие мыши» не побеждали в Мадриде с 2011 года, а встреча первого круга завершилась нулевой ничьей.

П1 Х П2

«Атлетико» – «Валенсия» 1,47 4,58 7,18

4 февраля

«Монако» – «Лион»

Место: Фонвьей, Монако

Стадион: «Луи II»

Время: 23:00 (мск)

Старые счеты

После эффектной победы над «ПСЖ» шансы «Лиона» на попадание в первую тройку котируются довольно высоко. «Ткачи» не проигрывают в Лиге 1 с конца ноября и остаются лучшей командой чемпионата в гостевых играх. Что любопытно, беспроигрышная серия «Монако» во французском первенстве стартовала в том же туре, что и у «Лиона». Но за последние семь матчей монегаски одолели «Лион» лишь раз.

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П1 Х П2

«Монако» – «Лион» 2,36 3,61 2,87

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press