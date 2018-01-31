Время мести, битва за серебро и старые счеты. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

В предстоящие выходные пройдет целый ряд ярких матчей. В Бундеслиге «РБ Лейпциг» продолжит нелегкое сражение за место в зоне ЛЧ. В Испании состоится каталонское дерби, а «Атлетико» и «Валенсия» сойдутся в битве за вторую строчку Ла Лиги. В Англии «Ливерпуль» будет мстить «Тоттенхэму» за разгром в первом круге, а во Франции «Монако» с «Лионом» сразятся за место в первой тройке.
3 февраля
«Боруссия» М – «РБ Лейпциг»
Место: Менхенгладбах, Германия
Стадион: «Боруссия-Парк»
Время: 20:30 (мск)
Сомневающихся в очередном триумфе «Баварии» в Бундеслиге с каждым туром все меньше. А вот за оставшиеся три путевки в ЛЧ разворачивается кровопролитная борьба. «Жеребцы» из Менхенгладбаха в этом сезоне разбили дома «Баварию» и не проигрывают на «Боруссия-Парк» в пяти матчах кряду. «РБ Лейпциг» встречался с Гладбахом трижды и не потерпел ни одного поражения. Но на счету «быков» всего одна победа в последних шести играх чемпионата. Встреча первого круга закончилась боевой ничьей – 2:2.
П1 Х П2
«Боруссия» М – «РБ Лейпциг» 2,46 3,61 2,81
4 февраля
«Эспаньол» – «Барселона»
Место: Барселона, Испания
Стадион: «Корнелья Эль Прат»
Время: 18:15 (мск)
Встреча двух каталонских команд в последние годы соответствовала слову «дерби» лишь на бумаге. «Барса» не проигрывает «Эспаньолу» в Ла Лиге с 2009 года. А их последние три победы над «попугаями» завершились с разницей в три мяча и более. Игра первого круга завершилась унизительным погромом «Эспаньола» — 5:0. Но в этом сезоне команде Кике Санчеса Флореса удалось хлопнуть «блаугранас» по носу, обыграв их в кубковом матче. Зато в чемпионате «сине-гранатовые» по-прежнему идут без поражений.
П1 Х П2
«Эспаньол» – «Барселона» 9,97 5,51 1,32
4 февраля
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Место: Ливерпуль, Англия
Стадион: «Энфилд Роуд»
Время: 19:30 (мск)
Время мести
Разгромное поражение на «Уэмбли» со счетом 4:1 дало старт беспроигрышной серии «Ливерпуля», длившейся 18 матчей. Та победа над «красными» стала для «Тоттенхэма» первой с 2012 года. А вот безвыигрышная серия на «Энфилде» продолжается и насчитывает уже семь матчей. К тому же мерсисайдцы еще не проигрывали дома в этом сезоне, зато пять раз сыграли вничью. «Шпоры» же капитулировали в гостях уже четыре раза.
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П1 Х П2
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 2,02 3,73 3,60
4 февраля
«Атлетико» – «Валенсия»
Место: Мадрид, Испания
Стадион: «Ванда Метрополитано»
Время: 22:45 (мск)
Битва за серебро
Пока «Барселона» уверенно наращивает отрыв в чемпионской гонке, главной интригой остается борьба за второе место. «Валенсия» заметно сбавила обороты в декабре, но удержалась в первой тройке. «Атлетико» в нынешнем сезоне уже вылетел из ЛЧ и Кубка Испании, так что еще одного провала болельщики могут не пережить. «Летучие мыши» не побеждали в Мадриде с 2011 года, а встреча первого круга завершилась нулевой ничьей.
П1 Х П2
«Атлетико» – «Валенсия» 1,47 4,58 7,18
4 февраля
«Монако» – «Лион»
Место: Фонвьей, Монако
Стадион: «Луи II»
Время: 23:00 (мск)
Старые счеты
После эффектной победы над «ПСЖ» шансы «Лиона» на попадание в первую тройку котируются довольно высоко. «Ткачи» не проигрывают в Лиге 1 с конца ноября и остаются лучшей командой чемпионата в гостевых играх. Что любопытно, беспроигрышная серия «Монако» во французском первенстве стартовала в том же туре, что и у «Лиона». Но за последние семь матчей монегаски одолели «Лион» лишь раз.
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П1 Х П2
«Монако» – «Лион» 2,36 3,61 2,87
Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press