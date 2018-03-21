Время карнавала, битва титанов и французский шарм. Три ставки на товарищеские матчи сборных и другие главные матчи недели

В европейском футболе намечена заключительная пауза на игры сборных перед финишем клубного сезона. Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира матчем против команды Бразилии. Сборная Германии примет команду Испании, а французы сыграют с колумбийцами. Аргентинцы и англичане проведут матчи с пропускающими ЧМ-2018 Италией и Голландией.
23 марта
Аргентина – Италия
Место: Манчестер, Англия
Стадион: «Этихад Стэдиум»
Время: 22:45 (мск)
Сборная Италии впервые с 1958 года пропустит чемпионат мира. На фоне этого события команда переживает небольшую смену поколений и находится в поиске нового главного тренера. Это будет третий товарищеский матч команд в XXI веке. В двух предыдущих встречах аргентинцы побеждали с одинаковым счетом – 2:1. Южноамериканцы проиграли в своем последнем товарищеском матче в ноябре, уступив нигерийцам (2:4). В предыдущих 16 играх итальянцы уступили лишь дважды.
П1 Х П2
Аргентина – Италия 1,98 3,31 4,11
23 марта
Голландия – Англия
Место: Амстердам, Голландия
Стадион: «Амстердам Арена»
Время: 22:45 (мск)
Пока англичане раздумывают над бойкотом ЧМ-2018, их футбольная сборная продолжает подготовку к турниру. Сборная «Трех львов» не победила ни в одном из пяти последних товарищеских матчей. Голландцы пропускают второй крупный международный турнир кряду, но набрали неплохую форму в последних играх, одержав пять побед подряд. Англичане встречались с голландцами 12 раз и лишь однажды одержали победу – на ЧЕ-1996. «Оранжевые» выиграли два предыдущих товарищеских матча против Англии.
П1 Х П2
Голландия – Англия 2,52 3,24 2,90
23 марта
Россия — Бразилия
Место: Москва, Россия
Стадион: «Лужники»
Время: 19:00 (мск)
Время карнавала
Сборная Бразилии едет в Москву без главной звезды: Неймар восстанавливается после операции. Но даже в его отсутствие команде Тите есть чем удивлять. А еще в пользу южноамериканцев говорит великолепная форма: они проиграли всего раз в последних 17 матчах. Станиславу Черчесову в ближайших играх предстоит наигрывать новую связку защитников из-за травм Васина и Джикии. Последняя встреча команд завершилась вничью – 1:1.
П1 Х П2
Россия — Бразилия 5,68 3,89 1,62
23 марта
Германия – Испания
Место: Дюссельдорф, Германия
Стадион: «ЛТУ-Арена»
Время: 22:45 (мск)
Битва титанов
Сборные Германии и Испании роднит тот факт, что они не проигрывали в официальных матчах с ЧЕ-2016. Немцы так и вовсе прошли отборочный турнир к ЧМ-2018 без каких-либо очковых потерь. Шестиматчевая победная серия испанцев прервалась в ноябре, когда они сыграли вничью со сборной России – 3:3. Предыдущий раз команды встречались в товарищеском матче осенью 2014-го: минимальную победу одержала «бундестим».
П1 Х П2
Германия – Испания 2,44 3,33 2,94
23 марта
Франция – Колумбия
Место: Париж, Франция
Стадион: «Стад де Франс»
Время: 23:00 (мск)
Французский шарм
Колумбийцы провалили концовку отборочного турнира к ЧМ-2018, не победив ни в одном из четырех заключительных туров. С начала 2016 года французы провели 28 матчей во всех соревнованиях и проиграли лишь в трех из них. Последний раз южноамериканцы обыгрывали европейскую сборную осенью 2014-го, одолев Словению. Команды дважды встречались между собой, и оба раза «трехцветные» праздновали победу со счетом 1:0.
П1 Х П2
Франция – Колумбия 1,53 4,21 6,34
Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев