Время и место. Кто из дебютантов сборной России сыграет на ЧМ-2018

Сентябрьская сборная России оказалась более чем наполовину составленной из дебютантов. Но если бы на чемпионате мира надо было играть уже завтра, как минимум четверо из них точно оказались бы в заявке. «90 минут», просмотрев контрольный матч с «Динамо» (3:0), называет имена и объясняет почему.

Марио Фернандес

Черчесов давно ждал защитника ЦСКА в сборной, держал под него место и, кажется, был разочарован, что бразильца не оказалось в его распоряжении во время Кубка конфедераций. Если бы речь шла о менее значимом игроке, то Фернандеса, вполне вероятно, в национальную команду больше не приглашали бы. Тем более что странно в сборной России видеть человека, не разговаривающего на русском языке. Но в основных схемах тренерского штаба правый фланг, видимо, зарезервирован под Марио. И поэтому накалять обстановку было бы недальновидно.

Фернандес вышел и сыграл как умеет, без особых чудес. Но этого «как умеет» бразильского защитника вполне хватает и для гола в ворота «Динамо», и для основного состава сборной. Скорость, техника, отбор, взаимодействие с партнерами – все на приличном уровне. У Черчесова на этой позиции есть еще Игорь Смольников, а иногда, когда соперник в атаке слаб, а нам надо, наоборот, нагнетать давление на фланге, – Александр Самедов. Оба как игроки, которым необходимо отрабатывать свои фланги от бровки до бровки, уступают Марио Фернандесу.

Константин Рауш

Изначально Станислав Черчесов был несколько скептически настроен к приглашению флангового игрока «Кельна». Тот был готов откликнуться на приглашение в сборную и перед Евро-2016, и после него. Но главный тренер позвонил Раушу только перед просмотровым сбором, а тот жестко вцепился в шанс сыграть на чемпионате мира.

Семь лет назад Рауш считался вполне себе основным игроком молодежной сборной Германии (U-21). Его будущее не вызывало сомнений, и сам он вполне мог добраться до какого-нибудь топ-клуба Бундеслиги и до первой сборной тоже. Но потом что-то пошло не совсем так, как задумывалось, и Рауш притормозил в командах середины турнирной таблицы. Но желание сыграть в национальной команде не пропало, а домашний для России ЧМ-2018 оказался той возможностью, которой следовало воспользоваться.

На сбор в Россию Рауш летел с полным пониманием, что должен произвести впечатление на тренеров, и ему это удалось. У Черчесова откровенно провисает левый фланг. Комбаров там не считается надежным поставщиком передач в чужую штрафную площадь, да и в обороне не всегда внимателен и надежен. Юрию Жиркову уже 34 года, в «Зените» все реже находится ему место в основном составе, а сам он предпочитает действовать ближе к центру поля. Так что на Рауша стоило посмотреть внимательнее, и он не подвел.

«Это была информативная тренировка». Как сборная России разгромила «Динамо»

В матче против «Динамо» он, пожалуй, был лучшим в составе российской сборной. Он старательно обрабатывал свой фланг, заставлял фолить оппонентов и четкой передачей с фланга сделал второй гол. Кроме того, защитник своей рабочей левой ногой исполнял все стандарты, в том числе и с правого края. Тем же самым он занимается и в «Кельне». Этого уровня вполне хватает, чтобы уже сейчас Рауш претендовал на место в основе сборной в следующих товарищеских матчах против более серьезных соперников.

Андрей Лунев

У сборной России есть проблема со вторым номером. Основной вратарь национальной команды – Игорь Акинфеев, и с этим никто не спорит. Но безоговорочной кандидатуры на место его сменщика в сборной нет. Гилерме? Джанаев? Вызывавшийся на КК-2017 Габулов? Еще один ветеран Рыжиков? А нужен еще и третий вратарь. Так что Лунева приходилось проверять здесь и сейчас. Работы у него почти не было, а в паре эпизодов, где надо было быть внимательным, он не ошибался. И то, что Лунев сам приехал в сборную, несмотря на небольшую травму и недовольство клуба, повышает шансы голкипера «Зенита» на попадание в основную сборную России.

Далер Кузяев

Существует одно объяснение, почему главное открытие нынешнего сезона Далер Кузяев, несмотря на свои 24 года стал неожиданностью для чемпионата России. Считается, что в предыдущих клубах из него делали разрушителя, убирали в глубину поля и заставляли больше работать на оборону. Манчини в «Зените» Кузяева освободил, выдвинул ближе к атаке, пусть и расположил ближе к правому флангу, и получил креативного игрока, которого не стыдно поставить рядом с кандидатами в сборную Аргентины.

Сборная reserved. Илья Казаков – о новых именах в национальной команде России

В национальной команде Кузяев снова сел ближе к центру и, может быть, поэтому поначалу выглядел не так уверенно, как в клубе. Все потому, что фланговых игроков у Черчесова хватает, а тех, что могут держать оборону в центре поля, явный недостаток. В этой роли на Кузяева наверняка рассчитывают больше.

Незакрытые позиции

Чуда не произошло. Станислав Черчесов не обнаружил в России центральных защитников, уже сейчас готовых заменить в составе тех, кто был на Кубке конфедераций. Пока нет и классического опорного полузащитника, способного прямо сейчас сменить хандрящего Глушакова и грубоватого Тарасова. Но, видимо, будут искать.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Видео: канал РФС на YouTube

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»