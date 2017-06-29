Вратарь в огне. Илья Казаков – об Игоре Акинфееве

Ключевым моментом для сборной России на Кубке конфедераций стал второй гол, забитый в ее ворота мексиканцами. К нему привела досадная ошибка капитана нашей команды Игоря Акинфеева. Он оказался главным виновником неудачи – вылета сборной-хозяйки турнира на стадии группового раунда.

В самолете, летевшем три года назад из Бразилии в Россию, в общем-то было спокойно. Эмоции от раннего вылета сборной с чемпионата мира-2014 в основном были выплеснуты сразу после игры с Алжиром в Куритибе. Да и следующий день, полностью выходной, тоже ушел на это. В крошечном городке Иту, где разместилась база команды, совершенно некуда было пойти. Капелло уехал в соседний гольф-клуб, где провел несколько часов за любимой игрой. Игроки и персонал остались в успевшем поднадоесть отеле и преимущественно ждали, когда наступит завтра, – чтобы улететь домой.

Сборная завершила турнир точно так же, как и все предыдущие, на которых играла, за исключением удивительного лета 2008 года. Барьер группового этапа оказался слишком высоким. Третий матч опять был решающим, и снова прыгнуть выше головы не удалось. Гол алжирцев уничтожил все надежды на выход в плей-офф – и точно так же, как и в первом туре против Кореи, он случился после ошибки Акинфеева.

В трансляции матча было хорошо видно, как зеленая точка лазерной указки бегает по лицу вратаря перед угловым. Потом подача, неудачная игра голкипера на выходе – и гол. Капелло вместе со своей правой рукой Оресте Чинквини бушевал в подтрибунном помещении, набрасываясь на судейскую бригаду, делегата матча, представителей ФИФА, но все было тщетно.

Гол был признан верным. Никакие протесты не помогли. А Акинфеев чуть позже, общаясь с журналистами, сказал, что никто его не слепил и это только его собственная вина. В этот момент Игорь был собран, спокоен и несколько отрешен – точно так же, как и после игры с Кореей. Когда он, к удивлению российской прессы, не ожидавшей его остановки в микст-зоне, начал говорить о случившемся в микрофоны.

Кубок мира в Бразилии был для Акинфеева первым турниром в сборной после долгой паузы. Евро-2008 стало звездным часом армейца, несмотря на дебют: четырьмя годами ранее в Португалии он не играл в силу молодости, а чемпионат мира в Германии сборная пропустила. Потом команда не смогла пробиться в ЮАР, а в 2012-м Адвокат решил сделать ставку на Малафеева. И получалось, что Акинфеев, однажды выстрелив со сборной, все никак не мог повторить для себя и для нас тоже все те ощущения, что он пережил однажды. Ощущения даже не победы, а большого турнира.

В 2014-м ему было двадцать восемь. Считается, что в этот момент начинается расцвет у вратарей, когда есть все – силы, опыт, мотивация. И ведь сборная улетала в Бразилию в составе почти оптимальном: уехал на операцию Широков, а Дзюбу Капелло вывел за скобки, не в силах скрыть раздражения от характера форварда, всегда готового поюморить. Но чем ближе было к старту чемпионата мира, тем сильнее, на мой взгляд, у Акинфеева было осознание одной простой вещи: сборная имеет шансы пройти в плей-офф, только если он не пропустит. Та команда, с той оборонительной доктриной и в том состоянии вряд ли могла забить больше одного мяча за игру, что в итоге и произошло. И Игорь, опять-таки на мой взгляд, себя перегрузил психологически. Был слишком собранным, слишком натянутым – как струна. Мяч, пропущенный им в игре с Южной Кореей, невозможно было объяснить логически. Вратарь такого уровня, такого опыта – и подобный гол…

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За год до Бразилии Акинфеев пережил удивительный ренессанс. Ведь и в ЦСКА все чаще результат матчей – особенно в еврокубках – зависел от его игры. Отбиться, не пропустить и надеяться, что партнеры смогут забить, – это превратилось едва ли не в единственно возможную доктрину.

Это ощущение – выстоять во что бы то ни стало – после Кубка мира-2014 начало только усиливаться. Лига чемпионов с затянувшейся серией матчей, в которых ЦСКА пропускал, Евро-2016 – все это виделось звеньями одной цепи.

Более того, народ, привыкший к частой смене впечатлений, от Акинфеева как безоговорочно основного вратаря сборной должен был устать. Это совпало по времени с начавшимся взлетом «Спартака» — главного антагониста армейцев. Разумеется, каждый мяч, пропущенный Игорем, воспринимался не без издевок. Все громче начинал звучать посыл: давайте поищем другого вратаря для сборной.

Перед Бразилией в этом качестве рассматривали Лодыгина. Потом на время вопрос отпал, но сейчас, после игры с Мексикой, он зазвучал с новой силой. Лунев, Митрюшкин, Джанаев, даже Медведев – список фамилий предполагаемых преемников уже озвучен. И так получилось, что все это совпало по времени с преодолением Игорем Акинфеевым рубежа в сто матчей в национальной команде.

Не секрет, что Василий Березуцкий, кому все тяжелее было справляться с нагрузками на два фронта, терпел усталость и боль, чтобы дотянуть до этой отметки, которую в истории сборной преодолели немногие. Да что немногие! Всего четверо, включая Акинфеева! Остальным до ста матчей в сборной еще играть и играть. И как только рубеж был взят, Березуцкий со сборной простился, хотя еще в начале двухлетнего цикла к чемпионату мира он в команде был.

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Точно так же не секрет, что у Игоря давние проблемы с коленом. Он часто играет через боль, не всегда тренируется в полном объеме, но терпит это ради тех задач, которые он сам перед собой поставил.

Сто матчей за сборную у него позади. И так вышло, что Кубок конфедераций Акинфеев, несмотря на отменную игру с Португалией, закончил под огнем критики. Хватит ли у него самого сил и желания и дальше оставаться главным вратарем страны, несмотря ни на что? Это один из самых важных вопросов нынешнего лета.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»